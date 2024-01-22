Книги ко Дню Соборности Украины: подборка, написанная в пламени войн, восстаний и гонений

История Украины однозначно одна из самых непростых для изучения тем, ведь ее чуть ли не с начала существования украинского народа пытались переписать враги. Архивы уничтожались, равно как и выдающиеся борцы за независимость и соборность нашей Родины. Но, несмотря на все препятствия, Украина возрождалась каждый раз из пепла, как феникс, а сегодня, 22 января, мы как потомки революционеров и бойцов свободы продолжаем искать книги ко Дню Соборности Украины.

На самом деле, подборка может растянуться если не на десятки, то точно на сотни пунктов из действительно важных, интересных и однозначно не всегда простых для прочтения работ. Ведь они написаны в пламени войн, восстаний и гонений, которые пришлось пережить нашим предкам.

Не все из них удастся прочитать без слез, несмотря на то, что авторы опираются исключительно на исторические факты, а не на эмоции. Но в этом же и заключаются их ценность и бремя чувств: каждая трагедия — это настоящая история реальных людей, несмотря ни на что боровшихся за соборную и независимую Украину. Пусть в темные времена они станут и для тебя вдохновением творить свет.

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Книги ко Дню соборности Украины

Очерк истории украинского народа — Михаил Грушевский

Книга, которую без шуток и сомнений можно назвать базой для каждого украинца. Ведь украинский историк Михаил Грушевский собрал в единое тысячелетнюю историю украинского народа: от Киевского государства и времен казачества до украинского возрождения.

Часто эту работу историка называют едва ли не самым детальным и комплексным исследованием становления и развития украинского народа.

Народность, столь великая, столь богатая содержанием и жизненными силами, не уничтоженными веками насильственного угнетения, не может быть доведена до небытия гнетом и запретами. Все эти притеснения могут только задержать ее развитие, но не больше, и, в конечном счете, она не может не взять своего.

Книга Notre Dame d’Ukraine: Украинка в конфликте мифологий — Оксана Забужко

Одна из самых известных современных украинских писательниц Оксана Забужко предлагает читателям в книге отправиться в долгое путешествие сквозь века, чтобы исследовать украинскую историю и культуру, в частности миф Леси Украинки как плохо прочитанной и недооцененной представительницы украинских классиков литературы.

Аннотация предупреждает: эта книга — предупреждение украинцам, рассказывающее, что может произойти, если погрузиться в забвение и не вспоминать о своей многовековой рыцарской культуре.

Украина. История с грифом Секретно — Владимир Вятрович

Бывший директор архива СБУ Владимир Вятрович делится с читателями рассекреченными документами, раскрывающими страшные и подчас неожиданные факты из истории Украины 20 века. Автор делится не только историями о Степане Бандере, Симоне Петлюре, Андрее Шептицком, но и делает видимыми судьбы людей, которые были не так хорошо известны, но также приложились к борьбе за независимую Украину.

Страницы книги вместили в себя 1918-1991 годы истории нашего государства, но на самом же деле передали гораздо больше — правду, долгое время скрытую от большинства украинцев.

Открытую однажды историческую правду снова спрятать невозможно, — пишет автор.

Битва за соборность: от легенды до правды — Лонгин Цегельский

Украинский общественно-политический деятель, дипломат, адвокат, журналист и издатель Лонгин Цегельский на страницах книги Битва за соборность: от легенды до правды делится собственными воспоминаниями, погружающими читателя в события столетней давности.

Автор вспоминает не только, каковы были битвы за независимость, но и стремление к соборности украинских земель и попытки украинцев отложить на потом все внутренние вопросы и противоречия, лишь бы достичь свободы.

Однако следует понимать, что эти мемуары может быть больно читать: здесь нет ни самовосхваления, ни чрезмерного подъема своих соотечественников. Это болезненная правда, ведь автор был уверен — только она позволит следующим поколениям научиться на ошибках своих предков и не повторить их и успешно бороться за свободу.

Чорна рада — Пантелеймон Кулиш

Можно подумать, что делает этот исторический роман, содержание которого вроде бы знают все еще со школьных времен.

Однако именно эту болезненную историю стоит до сих пор вспоминать, чтобы не забывать об ошибках прошлого, когда на печально известной Черной раде возле Нежина был углублен раскол Гетманщины на Правобережную и Левобережную

Відрубність Галичини — Иван Франко

Как бы ни удивляло название книги Ивана Франко, но сборник публицистики и эссеистики писателя поднимает важные вопросы для всей Украины, в том числе и важность признания нашей Родины Европой, о чем идет речь в тексте И мы в Европе.

Как пытались ассимилировать украинцев под другие народы, заставить забыть свою историю и язык, даже меняли географические названия — об этом все и даже больше писал еще более сотни лет назад Иван Франко. Кроме того, автор, несмотря на то, что он знал Украину именно в разделенном между разными государствами виде, писал об украинцах на разных территориях нашей Родины и своеобразно продвигал идею соборности.

С точки зрения типа этнографического и устной словесности они (500 тысяч, которые жили под венгерской короной, — ред.) часть того украинского народа, что заселяет восточную часть Галиции и полудневую часть России и в целом составляет сегодня около 25 миллионов душ.

Также Франко пишет, что украинцы должны быть сознательными, быть “живой и деятельной частью той нации, к которой принадлежат своим происхождением, своей исторической и духовной традицией”.

Украина Irredenta — Юлиан Бачинский

Можно ли было бы подумать, что с точки зрения социалистических идей можно доказать необходимость существования независимой и соборной Украины? У украинского политического и общественного деятеля Юлиана Бачинского это точно получилось, ведь он на основании анализа эмиграции украинцев-галичан первым обосновал с марксистских позиций потребность обретения политической независимости Украины.

Бачинский видел в этом главную предпосылку дальнейшего социально-экономического и культурного развития. Кроме того, общественный деятель отмечал, что появление свободной и политически самостоятельной Украины просто неизбежно.

Кобзарь Шевченко, которого знали мы в тогда объявленной целости, и Украина Irredenta Бачинского, как тоже некоторые произведения Ивана Франко, сделали нас, старших гимназистов и студентов, украинскими государственниками и соборниками.

Так писал в свое время о книге госсекретарь по вопросам земельных дел первого правительства ЗУНР Степан Баран.

Также раньше мы рассказывали, почему следует почитать книгу профессора из Гарварда Российско-украинская война: возвращение истории.

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