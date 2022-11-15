Даже книги помогают уничтожать врагов: как присоединиться к Книжным силам Украины

Иногда все, о чем можно мечтать после долгого рабочего дня, — это в полном покое, без тревог, при хорошем освещении энергосберегающей лампы погрузиться в чтение любимой книги.

Такая идиллия со спокойствием и светом возможна только потому, что нас защищают ВСУ. Они отдают свои жизни ради наших спокойных, теплых и светлых вечеров.

Поэтому во время войны в Украине сформировалось негласное правило: делаешь приятное себе — делай приятно ВСУ. Да-да, речь идет о донатах.

Сейчас также смотрят

С инициативой Книжные силы Украины можно совместить приятное с полезным. Ты не только подаришь вторую жизнь своим прочитанным книгам, но и сможешь приобрести новую литературу в свою библиотеку и сделать очень хорошее дело.

100% прибыли магазина подержанных книг идет на благотворительный сбор для наших воинов. А цель инициативы: собрать 50 тыс. грн на ремонт военного дрона для аэроразведки.

Как присоединиться к инициативе Книжные силы Украины

Приобщиться ты можешь двумя методами: отдать свою книгу или книги на благотворительность или приобрести подержанные книги. Сделать это можно через веб-сайт или чат-бот в Telegram.

Telegram-бот больше рассчитан на прием книг от пользователей. Также он напомнит тебе об отправке книги и, конечно, даст обратную связь в случае возникновения проблемы.

Сайт — обычный маркетплейс, где люди покупают книги, как в онлайн-магазине. Instagram же используется для взаимодействия с аудиторией, ответов на вопросы, решения проблем и т.д.

После прочтения ты можешь еще раз вернуть книгу, то есть одна книга может принести несколько донатов, а это выходит добро в квадрате.

Сейчас проект нуждается в благотворителях, готовых отдать немного книг из своей библиотеки, ведь пока пользователи больше покупают книги, а не продают их.

К примеру, в первый день инициативы купили 80 книг, а отдали на платформу всего две. Так что на одну книгу, которую отдали, приходится 40, которые купили.

Если не знаешь, можно ли им доверять, то читай историю Книжных сил Украины, как они возникли, развивались и помогали, в нашем материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.