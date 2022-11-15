Навіть книги допомагають нищити ворогів: як долучитися до Книжкових сил України

Часом усе, про що можна мріяти після довгого робочого дня, — це у повному спокої, без тривог, при гарному освітленні енергоощадної лампи поринути у читання улюбленої книги.

Така ідилія зі спокоєм та світлом можлива лише тому, що нас захищають ЗСУ. Вони віддають свої життя заради наших спокійних, теплих та світлих вечорів.

Тому під час війни в Україні сформувалося негласне правило: робиш приємне собі — роби приємно ЗСУ. Так-так, йдеться про донати.

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З ініціативою Книжкові сили України можна поєднати приємне з корисним. Ти не тільки даси друге життя своїм прочитаним книгам, а й можеш придбати нову літературу у свою бібліотеку та зробити дуже добру справу.

100% прибутку магазину вживаних книжок іде на благодійний збір для наших воїнів. А мета ініціативи: зібрати 50 тис. грн на ремонт військового дрона для аеророзвідки.

Як долучитися до ініціативи Книжкові сили України

Долучитися ти можеш двома методами: віддати свою книгу чи книги на доброчинність або ж придбати вживані книги. Зробити це можна через сайт або чат-бот у Telegram.

Telegram-бот більше розрахований для прийому книжок від користувачів. Також він нагадає тобі про відправлення книги і, звісно, дасть зворотний зв’язок у разі виникнення проблеми.

Сайт — звичайний маркетплейс, де люди купують книжки, як в онлайн-книгарні. Instagram же використовують для взаємодії з аудиторією, відповідей на запитання, розв’язання проблем тощо.

Після прочитання ти можеш ще раз повернути книгу, тобто одна книга може принести кілька донатів, а це виходить добро у квадраті.

Зараз проект потребує благодійників, які готові віддати трошки книг зі своєї бібліотеки, адже поки що користувачі більше купують книжки, а не продають їх.

Наприклад, в перший день книжкового збору купили 80 книжок, а віддали на платформу всього дві. Тож на одну книгу, яку віддали, припадає 40, які купили.

Якщо не знаєш, чи можна їм довіряти, то читай історію Книжкових сил України, як вони виникли, розвивалися та допомагали, у нашому матеріалі.

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