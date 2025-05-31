Летние хиты для детей: новинки на Книжном Арсенале, которые следует прочитать

С 29 мая по 1 июня Киев принимает уже тринадцатый по счёту Международный фестиваль Книжный Арсенал.
Четыре дня Мистецький Арсенал станет центром культурной жизни, где пройдёт около 90 событий — от лекций и обсуждений до программ для детей и подростков.
Ярмарка собрала более сотни участников: издателей, книжные магазины, разработчиков игр и различные организации.
Свои новинки представит и главное детское издательство страны Ранок, которое как раз в конце мая отметило своё 28-летие.
Мы выяснили, какие их детские книги окажутся настоящими хитами фестиваля, и какие новинки обещают стать главными бестселлерами этого лета.
Що воно таке? Українська література Анастасии Евдокимовой
Кто сказал, что украинская литература скучна? Анастасия Евдокимова, литературовед и культурный менеджер, доказывает обратное!
Она не просто развенчивает мифы, а предлагает взглянуть на украинскую классику под совершенно иным углом.
С юмором и лёгкостью автор рассказывает о наших писателях, многообразии жанров и даже даёт советы, как и что читать, чтобы по-настоящему увлечься.
А иллюстрации Софии Мельник превращают книгу в настоящий мультфильм — знакомиться с миром украинской литературы ещё никогда не было так интересно!
Капібара зі смузі-бару Юлии Олефир
Мечтаешь о солнечном лете, тропическом острове и смузи-баре на берегу моря? Эта новинка для дошкольников от Юлии Олефир и иллюстратора Анастасии Крижан подарит тебе такую атмосферу!
Познакомься с капибарой Каппи — настоящей мастерицей уникальных напитков.
Её смузи-бар всегда полон клиентов: здесь и обезьянки-непоседы, и любопытные черепашки, и даже солидный хамелеон.
Но угодить всем не так просто! Каппи придётся очень постараться, чтобы её посетители остались счастливыми.
Клуб нових робінзонів Гийома Делануа
Ещё одна по-настоящему летняя книжка-картинка для дошкольников, переполненная яркими и детализированными рисунками.
Здесь есть всё: море, острова и увлекательная экспедиция!
Всё началось с бутылки, которую выбросило на побережье, а в ней — письмо от пилота, потерпевшего крушение! Капитан Арчибальд из Клуба робинзонов отправляется на поиски.
Впереди их ждёт опасное путешествие, встречи с пиратами и гигантскими кальмарами.
Но отступать нельзя, ведь где-то в бескрайнем море их ждёт потерянный пилот.
Це дівчача справа! 36 історій, які звільнять тебе від стереотипів Анны Повх
“Ты же девочка, будь милой!”, “Все девочки должны быть красивыми”, “Такие дела не для девочек” — эти и другие предубеждения ежедневно слышат тысячи девушек по всему миру. Стоит ли их слушать?
Анна Повх уверена, что нет! В своей книге она собрала 36 историй от украинок, которым приходилось бороться со стереотипами.
Автор не просто разрушает эти мифы, способные изменить наше отношение к себе и жизни, но и учит девочек уверенности и убеждает их бороться с гендерными стереотипами.
Тракторець спішить на допомогу Алины Рощиной
Познакомься с милым Тракторцем — главным героем новой книги Алины Рощиной с иллюстрациями Татьяны Копытовой!
Он только что с завода, ещё маленький и не годится для тяжёлой работы. Другие тракторы и комбайны его не замечают, хотя он и очень просится помочь.
Эта трогательная история доказывает: даже самые маленькие машины способны на великие поступки!
Ложечка Тута і Чашечка Тама Оксаны Лущевской
Две книги из новой серии Оксаны Лущевской — настоящая находка для родителей!
Яркие иллюстрации и весёлый сюжет развлекут детей, а жизненные советы пригодятся взрослым.
Малыш Лесик совсем не хочет есть и неправильно держит чашечку. Смогут ли ложечка Тута и чашечка Тама найти подход к этому привередливому гурману и побудить его есть и пить?
Тварини Энн Макрейн
Для маленьких исследователей — эта яркая и интересная книга от Энн Макрейн!
Она приглашает малышей исследовать, изучать и… открывать окошки! Более 80 окошек, за которыми прячутся чудесные животные, их звуки и поведение.
На каждой странице — крупные иллюстрации животных из разных уголков мира. Это идеальный подарок для тех, кто только начинает знакомиться с окружающим миром.
Енциклопедія знань. Тіло людини Стива Хоффмана, Питера Криспа, Филипа Базелиса
Почему мы потеем? Как почки очищают кровь? Что происходит с пищей в желудке? Почему сердце работает даже ночью? На эти и многие другие вопросы ответит новая большая энциклопедия от DK.
Она открывает множество невероятных фактов о человеческом организме.
Оригинальные иллюстрации и понятные объяснения помогут детям (и взрослым!) легко разобраться во всех сложных процессах нашего тела.
Kumon: Учимося вирізати, Прості лінії, Учимося малювати олівцями, Учимо фігури й кольори
Kumon — это мировая японская методика, помогающая развивать важные навыки и самостоятельность.
Благодаря её уникальным подходам обучаются уже почти 50 миллионов детей по всему миру!
Издательство Ранок выпустило новые издания Kumon, которые помогут детям научиться пользоваться ножницами, рисовать карандашами, проводить линии, а также изучать фигуры и цвета.
Это отличные тренажёры для дошкольников, которые подготовят их к школе, делая обучение весёлым и увлекательным.
Надеемся, эта подборка вдохновит вас на новые книжные открытия для ваших детей!
