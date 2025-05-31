Летние хиты для детей: новинки на Книжном Арсенале, которые следует прочитать

Що воно таке? Українська література Анастасии Евдокимовой

Кто сказал, что украинская литература скучна? Анастасия Евдокимова, литературовед и культурный менеджер, доказывает обратное!

Она не просто развенчивает мифы, а предлагает взглянуть на украинскую классику под совершенно иным углом.

С юмором и лёгкостью автор рассказывает о наших писателях, многообразии жанров и даже даёт советы, как и что читать, чтобы по-настоящему увлечься.

А иллюстрации Софии Мельник превращают книгу в настоящий мультфильм — знакомиться с миром украинской литературы ещё никогда не было так интересно!

Капібара зі смузі-бару Юлии Олефир

Мечтаешь о солнечном лете, тропическом острове и смузи-баре на берегу моря? Эта новинка для дошкольников от Юлии Олефир и иллюстратора Анастасии Крижан подарит тебе такую атмосферу!

Познакомься с капибарой Каппи — настоящей мастерицей уникальных напитков.

Её смузи-бар всегда полон клиентов: здесь и обезьянки-непоседы, и любопытные черепашки, и даже солидный хамелеон.

Но угодить всем не так просто! Каппи придётся очень постараться, чтобы её посетители остались счастливыми.

Клуб нових робінзонів Гийома Делануа

Ещё одна по-настоящему летняя книжка-картинка для дошкольников, переполненная яркими и детализированными рисунками.

Здесь есть всё: море, острова и увлекательная экспедиция!

Всё началось с бутылки, которую выбросило на побережье, а в ней — письмо от пилота, потерпевшего крушение! Капитан Арчибальд из Клуба робинзонов отправляется на поиски.

Впереди их ждёт опасное путешествие, встречи с пиратами и гигантскими кальмарами.

Но отступать нельзя, ведь где-то в бескрайнем море их ждёт потерянный пилот.

“Ты же девочка, будь милой!”, “Все девочки должны быть красивыми”, “Такие дела не для девочек” — эти и другие предубеждения ежедневно слышат тысячи девушек по всему миру. Стоит ли их слушать?

Анна Повх уверена, что нет! В своей книге она собрала 36 историй от украинок, которым приходилось бороться со стереотипами.

Автор не просто разрушает эти мифы, способные изменить наше отношение к себе и жизни, но и учит девочек уверенности и убеждает их бороться с гендерными стереотипами.

Тракторець спішить на допомогу Алины Рощиной

Познакомься с милым Тракторцем — главным героем новой книги Алины Рощиной с иллюстрациями Татьяны Копытовой!

Он только что с завода, ещё маленький и не годится для тяжёлой работы. Другие тракторы и комбайны его не замечают, хотя он и очень просится помочь.

Эта трогательная история доказывает: даже самые маленькие машины способны на великие поступки!

Ложечка Тута і Чашечка Тама Оксаны Лущевской

Две книги из новой серии Оксаны Лущевской — настоящая находка для родителей!

Яркие иллюстрации и весёлый сюжет развлекут детей, а жизненные советы пригодятся взрослым.

Малыш Лесик совсем не хочет есть и неправильно держит чашечку. Смогут ли ложечка Тута и чашечка Тама найти подход к этому привередливому гурману и побудить его есть и пить?

Тварини Энн Макрейн

Для маленьких исследователей — эта яркая и интересная книга от Энн Макрейн!

Она приглашает малышей исследовать, изучать и… открывать окошки! Более 80 окошек, за которыми прячутся чудесные животные, их звуки и поведение.

На каждой странице — крупные иллюстрации животных из разных уголков мира. Это идеальный подарок для тех, кто только начинает знакомиться с окружающим миром.

Енциклопедія знань. Тіло людини Стива Хоффмана, Питера Криспа, Филипа Базелиса

Почему мы потеем? Как почки очищают кровь? Что происходит с пищей в желудке? Почему сердце работает даже ночью? На эти и многие другие вопросы ответит новая большая энциклопедия от DK.

Она открывает множество невероятных фактов о человеческом организме.

Оригинальные иллюстрации и понятные объяснения помогут детям (и взрослым!) легко разобраться во всех сложных процессах нашего тела.

Kumon — это мировая японская методика, помогающая развивать важные навыки и самостоятельность.

Благодаря её уникальным подходам обучаются уже почти 50 миллионов детей по всему миру!

Издательство Ранок выпустило новые издания Kumon, которые помогут детям научиться пользоваться ножницами, рисовать карандашами, проводить линии, а также изучать фигуры и цвета.

Это отличные тренажёры для дошкольников, которые подготовят их к школе, делая обучение весёлым и увлекательным.

Надеемся, эта подборка вдохновит вас на новые книжные открытия для ваших детей!

