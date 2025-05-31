Літні хіти для дітей: новинки на Книжковому Арсеналі, які варто прочитати

Від 29 травня до 1 червня Київ прийматиме уже тринадцятий за рахунком Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал.

Чотири дні Мистецький Арсенал буде центром культурного життя, де відбудеться близько 90 подій – від лекцій та обговорень до програм для дітей і підлітків.

Ярмарок зібрав понад сотню учасників: видавців, книгарні, розробників ігор та різноманітні організації.

Свої новинки представить й головне дитяче видавництво країни Ранок, яке якраз наприкінці травня відзначило своє 28-річчя.

Ми з’ясували, які їхні дитячі книжки виявляться справжніми хітами фестивалю, та які новинки обіцяють стати головними бестселерами цього літа.

Що воно таке? Українська література Анастасії Євдокимової

Хто сказав, що українська література нудна? Анастасія Євдокимова, літературознавиця та культурна менеджерка, доводить протилежне!

Вона не просто розвінчує міфи, а пропонує поглянути на українську класику під зовсім іншим кутом.

З гумором і легкістю авторка розповідає про наших письменників, різноманіття жанрів і навіть дає поради, як і що читати, щоб справді захопитися.

А ілюстрації Софії Мельник перетворюють книжку на справжній мультфільм – знайомитися зі світом української літератури ще ніколи не було так цікаво!

Капібара зі смузі-бару Юлії Олефір

Мрієш про сонячне літо, тропічний острів та смузі-бар на березі моря? Ця новинка для дошкільнят від Юлії Олефір та ілюстраторки Анастасії Крижан подарує тобі таку атмосферу!

Знайомся з капібарою Каппі – справжньою майстринею унікальних напоїв.

Її смузі-бар завжди повний клієнтів: тут і мавпочки-непосиди, і допитливі черепашки, і навіть поважний хамелеон.

Але догодити всім не так просто! Каппі доведеться дуже постаратися, щоб її відвідувачі залишилися щасливими.

Клуб нових робінзонів Ґійома Делануа

Ще одна по-справжньому літня книжка-картинка для дошкільнят, яка переповнена яскравими та деталізованими малюнками.

Тут є все: море, острови та захоплива експедиція!

Все почалося з пляшки, яку викинуло на узбережжя, а в ній – лист від пілота, що зазнав аварії! Капітан Арчибальд з Клубу робінзонів вирушає на пошуки.

Попереду на них чекає небезпечна подорож, зустрічі з піратами та гігантськими кальмарами.

Але відступати не можна, адже десь у безкрайньому морі на них чекає загублений пілот.

“Ти ж дівчинка, будь милою!”, “Усі дівчатка мають бути гарними”, “Такі справи не для дівчат” – ці та інші упередження щодня чують тисячі дівчат по всьому світу. Чи варто їх слухати?

Анна Повх впевнена, що ні! У своїй книжці вона зібрала 36 історій від українок, яким доводилося боротися зі стереотипами.

Авторка не просто руйнує ці міфи, що здатні змінити наше ставлення до себе та життя, а й навчає дівчаток впевненості та переконує їх боротися з гендерними стереотипами.

Тракторець спішить на допомогу Аліни Рощиної

Знайомся з милим Тракторцем – головним героєм нової книжки Аліни Рощиної з ілюстраціями Тетяни Копитової!

Він щойно з заводу, ще маленький і не годиться для важкої роботи. Інші трактори та комбайни його не помічають, хоч він і дуже проситься допомогти.

Ця зворушлива історія доводить: навіть найменші машини здатні на великі вчинки!

Ложечка Тута і Чашечка Тама Оксани Лущевської

Дві книжки з нової серії Оксани Лущевської – справжня знахідка для батьків!

Яскраві ілюстрації та веселий сюжет розважать діток, а життєві поради стануть у пригоді дорослим.

Малюк Лесик не хоче їсти та неправильно тримає чашечку. Чи зможуть ложечка Тута і чашечка Тама знайти підхід до цього вибагливого гурмана і заохотити його їсти та пити?

Тварини Енн Макрейн

Для маленьких дослідників — ця яскрава та цікава книжка від Енн Макрейн!

Вона запрошує малюків досліджувати, вивчати та… відкривати віконечка! Понад 80 віконечок, за якими ховаються чудові тварини, їхні звуки та поведінка.

На кожній сторінці — великі ілюстрації тварин з різних куточків світу. Ідеальний подарунок для тих, хто тільки починає знайомитися з навколишнім світом.

Енциклопедія знань. Тіло людини Стіва Хоффмана, Пітера Кріспа, Філіпа Базеліса

Чому ми пітніємо? Як нирки очищають кров? Що відбувається з їжею в шлунку? На ці та багато інших запитань відповість нова велика енциклопедія від DK.

Вона відкриває безліч неймовірних фактів про людський організм.

Оригінальні ілюстрації та зрозумілі пояснення допоможуть дітям (та дорослим!) легко розібратися у всіх складних процесах нашого тіла.

Kumon — це світова японська методика, що допомагає розвивати важливі навички та самостійність.

Завдяки її унікальним підходам навчаються вже майже 50 мільйонів дітей по всьому світу!

Видавництво Ранок випустило нові видання Kumon, які допоможуть дітям навчитися користуватися ножицями, малювати олівцями, проводити лінії, а також вивчати фігури та кольори.

Це чудові тренажери для дошкільнят, які підготують їх до школи, роблячи навчання веселим та захопливим.

Сподіваємося, ця добірка надихне тебе на нові книжкові відкриття для твоїх дітей!

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!