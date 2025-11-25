Когда будет снег в Днепре в 2025 году — как быстро ждать прихода зимы

В ближайшие дни погода в Днепре будет держаться в диапазоне плюсовых температур, однако впереди — постепенное снижение температуры и приход снега.

Когда в Днепре выпадет снег — анализируем прогноз погоды на ближайшие 10 дней.

Когда в Днепре выпадет снег

По данным сайта Wisemeteo начало этой недели в Днепре выглядит довольно солнечным: 26 ноября еще достаточно тепло для конца осени – около 8°С днем и 5°С ночью, немного облаков и слабый ветер.

Следующие два дня, 27 и 28 ноября, температура постепенно понизится до 5°С и 3°С днем, облачность останется умеренной, солнце иногда будет пробиваться сквозь облака.

На выходных, 29 и 30 ноября, а также в начале декабря, 1-3 декабря, погода будет уже прохладнее: дневные температуры будут колебаться от 3°С до 7°С, а ночные – около нуля. Облачность будет переменной, но осадков пока не ожидается, ветер – легкий.

Первые настоящие зимние нотки появятся 4 декабря: солнце снова покажется, но уже на следующий день, 5 декабря, в Днепре прогнозируется небольшой снег.

Ветер усилится, 6 декабря снегопад станет более заметным, вероятность его достигнет 70%, температура днем – всего 1°С, ночью – -2°С.

Следующие дни, 7–8 декабря, также ожидается снег, хотя небольшой, однако это уже четкое напоминание о приходе зимы.

Итак, если планируешь прогулки или поездки в Днепр, рекомендуем подготовить теплую одежду и быть готовыми к снежной погоде с 4-5 декабря.

Напомним также, что в прошлом, 2024 году, в Днепре первый снег выпал ночью 13 ноября, и утром 14 ноября улицы города были покрыты небольшим по толщине снежным покровом.

Первый снег создал проблемы для водителей и пешеходов, так как дороги стали скользкими. Надолго он не задержался — быстро растаял.

Скриншоты — сайт Wisemeteo .

