Коли буде сніг у Дніпрі у 2025 році — як швидко чекати приходу зими

Найближчими днями погода у Дніпрі триматиметься в діапазоні плюсових температур, проте попереду — поступове похолодання й прихід снігу.

Коли в Дніпрі випаде сніг — аналізуємо прогноз погоди на найближчі 10 днів.

Коли в Дніпрі випаде сніг

За даними сайту Wisemeteo початок цього тижня в Дніпрі виглядає доволі сонячним: 26 листопада ще досить тепло для кінця осені – близько 8°С вдень і 5°С вночі, небагато хмар і слабкий вітер.

Наступні два дні, 27 та 28 листопада, температура поступово знизиться до 5°С і 3°С вдень, хмарність залишиться помірною, сонце іноді пробиватиметься крізь хмари.

На вихідних, 29 та 30 листопада, та на початку грудня, 1-3 грудня, погода буде вже прохолоднішою: денні температури коливатимуться від 3°С до 7°С, а нічні – близько нуля. Хмарність буде змінною, але опадів поки не передбачається, вітер – легкий.

Перші справжні зимові нотки з’являться 4 грудня: сонце знову виглядатиме, але вже на наступний день, 5 грудня, в Дніпрі прогнозується невеликий сніг.

Вітер посилиться, 6 грудня снігопад стане більш помітним, ймовірність його сягає 70%, температура вдень – лише 1°С, вночі – -2°С.

Наступні дні, 7–8 грудня, також очікується сніг, хоча невеликий, проте це вже чітке нагадування про прихід зими.

Отже, якщо плануєш прогулянки чи поїздки у Дніпро, радимо підготувати теплий одяг і бути готовими до сніжної погоди з 4-5 грудня.

Нагадаємо також, що минулого, 2024, року в Дніпрі перший сніг випав вночі 13 листопада, і ранком 14 листопада вулиці міста були вкриті невеликим за товщиною сніговим покривом.

Перший сніг створив проблеми для водіїв та пішоходів, адже дороги стали слизькими. Надовго він не затримався — швидко розтанув.

Скриншоти – сайт Wisemeteo.

