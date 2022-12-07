Масштабно и феерично: когда и как празднуют китайский Новый год

Китайский Новый год, другое название Чунь цзе (что означает праздник весны), является самым главным праздником для китайского и других восточных народов. Чем он отличается от украинского праздника и когда китайский Новый год — читай подробно в нашем материале.

Когда китайский Новый год 2023: история праздника

Восточные народы Новый год, как правило, празднуют позже — между 12 января и 19 февраля. В быту его называют словом нянь, что означает год. Согласно древней легенде Нянь — рогатое чудовище, живущее в глубинах морей, которое раз в год выходит из воды.

Нянь ел скот, грабил дома и убивал людей. Люди его очень боялись, поэтому перед Новым годом всегда убегали целыми деревнями, чтобы не попасть в его лапы.

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По легенде, однажды Нянь ворвался в деревню и заметил, что двери домов разрисованы красным и в домах горит огонь. Когда он подошел, услышал треск бамбука и побоялся заходить.

С этого времени традициями к китайскому Новому году стали наклеивание надписи на двери, хлопушки и огни. А также китайцы традиционно бодрствуют в новогоднюю ночь, оберегая год от несчастий.

Китайский Новый год в 2023-м выпадает на 22 января. Празднования продлятся с 21 января по 5 февраля.

Дату Китайского Нового года определяют по лунному календарю. Он отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Китайский Новый год: обычаи и традиции

Китайцы традиционно украшают дома в красное — парными пожеланиями, дарят конверты Хунбао деткам и запускают фейерверки. Также принято делать приношение предкам и зажигать фонарики.

В период празднования китайцы ходит в гости друг к другу, едят сладкие пирожки, а к празднику делают генеральную уборку в доме.

Обязательным блюдом на новогоднем столе является рыба, ведь она символизирует достаток. Также едят и китайские пельмени — цзяоцзы. Не обходится ужин и без тофу.

На Новый год проводят много ярмарок, где можно увидеть фейерверки и разнообразные танцы — Дракона и Льва, услышать давние песни и увидеть театральные постановки времен Китайской империи.

А традиция запуска красных фонарей создана не для красоты, а с целью отпугивания злых духов, желающих поселиться в новом году в каждом доме.

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