Город щуки и солнца: как Кременчуг отвоевывает свое завтра

На карте Украины Кременчуг выделяется не только расположением на Днепре. Этот город помнит войну, носит шрамы обстрелов, но при этом живет, работает и даже угощает гостей уникальными блюдами.

Мост, который пережил несколько войн

Крюковский мост — архитектурный символ Кременчуга. Его история началась в апреле 1872 года, когда соединили два железнодорожных участка. С тех пор он неоднократно становился мишенью.

В июле 1941-го под бомбардировкой немцев рухнула одна из его секций. Отступая, враг окончательно взорвал конструкцию. После войны мост восстановили, и он приобрел двухъярусный вид.

А в сентябре 2025 года вражеские дроны-камикадзе снова нанесли ему ущерб. Железнодорожное движение пришлось временно остановить, автомобильное — восстановили позже.

Для горожан это не просто переправа, а символ того, что даже после разрушений можно возродиться.

Тень Амстора

От вокзала дорога ведет к еще одному трагическому месту. 27 июня 2022 года ракеты Х-22 попали в торговый центр Амстор. Погибли 22 человека, более сотни получили ранения.

В городе решили сохранить память: высадили 22 дерева в сквере возле памятника Шевченко. Вскоре здесь появится и мемориал жертвам атаки.

Для кременчужан это не только о прошлом, но и о праве на будущее без страха.

Город глазами ребенка

Моим экскурсоводом становится 10-летняя Милана, ученица местной школы. Она искренне делится, что воздушные тревоги часто прерывают уроки, а в укрытиях очень скучно.

Боюсь, что могу остаться одна, если что-то случится с семьёй, — признается девочка.

В то же время рассказывает, как вместе с одноклассниками помогает волонтёрам: дети делают рисунки и сувениры для военных.

Мы гуляем сквером имени Бабаева, где растет более 850 деревьев и десятки видов цветов. Здесь всегда людно — мамы с колясками, пожилые пары, школьники.

А дальше выходим на набережную Днепра, где когда-то ходили казацкие чайки.

Вареники со щукой и кот Велес

Милана с воодушевлением рассказывает о местной кухне. Классика — вареники с вишней или капустой. Но есть особенность, которую не найдешь в большинстве украинских городов, — вареники со щукой.

Рецепт простой: отваренное рыбное мясо смешивают с поджаренным луком, добавляют специи — и начинка готова. А вот легенда об этом блюде — куда интереснее.

По преданию, бог Велес любил вареники со щукой, но, разгневавшись на хозяйку, которая отказалась готовить только для него, спрятал рецепт на полтысячелетия.

Он доверил его своему рыжему коту. И когда-нибудь, по легенде, кот Велес намурлычет секрет какой-то хозяйке, чтобы блюдо вернулось в каждый дом.

Сегодня символ щучьей темы стоит прямо на набережной — скульптура Щука из Кременчуга. Она появилась в 2009 году благодаря местному скульптору Владимиру Максименко.

Город, который смотрит вперед

Кременчуг сегодня — это сочетание боли и силы. Здесь помнят обстрелы, но одновременно заботятся о зеленых парках, восстанавливают инфраструктуру, варят борщ и лепят вареники.

А в конце нашей прогулки Милана говорит:

Когда я вырасту, войны уже не будет. Мы победим и будем жить в мирной стране.

Любопытно, что Кременчуг не только восстанавливает разрушенное, но и готовится к возможным вызовам будущего. Одним из таких решений стала установка солнечных электростанций на территории городской больницы.

