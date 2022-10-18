Хочется на море: куда летают украинцы зимой и сколько это стоит

Несмотря на войну в Украине, каждый из нас пытается поймать мгновение и отдохнуть от всего — морально и физически. И хотя выезжать из Украины сейчас достаточно проблематично, все же украинцы выбирают отдых где-то за границей.

Туроператоры отмечают, что спрос на отдых не изменился с довоенных времен. Только теперь некоторых останавливает не отсутствие вакцинации или теста, а невозможность выезда мужчин из страны. Несмотря на это, больше всего украинцы ищут дешевые туры к морю, и наибольшим спросом пользуется Египетское направление.

О том, куда летают украинцы на море зимой и во сколько обойдется отдых, рассказываем дальше.

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Египет: отдых зимой 2023

Директор туристической фирмы Дмитрий Дудзян говорит: стоимость зависит не только от выбора самого тура, но и от того, откуда человек планирует вылетать. Из-за закрытого неба над Украиной добраться до аэропортов можно только из соседних стран.

— Если мы рассматриваем Египет, то отдых там стартует от 35 тыс. грн для двоих в неделю, на все включено. Вылеты могут быть из Кишинева, Молдовы — это самый бюджетный вариант.

Возможны также вылеты из Польши: если лететь из Жешува, то цена будет такой же, как из Кишинева. Если вылетать из Варшавы — сумма будет на 10 тысяч больше.

В Египет можно лететь с октября по май, однако в конце декабря и начале января в стране довольно прохладно и ветрено.

Арабские Эмираты: отдых зимой

Следующий по ценовой категории — отдых в Арабских Эмиратах. В Дубае, например, можно хорошо посерфить, прокатиться по пустыне на квадроциклах и поездить на верблюдах. Все эти удовольствия стартуют от 65 тыс. грн — в эту стоимость входят завтраки на двоих, а рассчитывать можно на гостиницу в центре города.

Так что можно и на город посмотреть, и на пляж сходить. Вылеты из Польши — из Жешува, Катовице и Варшавы.

Вместе с тем Эмираты являются единственной страной, не снявшей ограничения из-за Covid-19 для украинцев. Поэтому придется предоставить свой сертификат о вакцинации и сдать тест в аэропорту, а его результаты ждать в отеле.

Занзибар: отдых 2023

Ранее непопулярна, теперь пользуется спросом страна Занзибар. Назвать такой отдых бюджетным не получится: в среднем поездка для двоих здесь обойдется в 80 тыс. грн. В стоимость входят завтраки.

Если мы рассматриваем эту страну, можно выбирать любой вид питания. Минимально туда улетают на десять ночей. Отдых здесь морской и экзотический, поэтому он привлекательнее, чем в Дубае.

Таиланд: идеальный отдых зимой

Лучшей страной для отдыха зимой туроператоры называют Таиланд, поскольку именно в январе и феврале там идеальный климат. Правда, цены за отдых в Таиланде не изменились — за десять ночей для двоих придется выложить минимум 100 тыс. грн.

Дмитрий Дудзян говорит: нет смысла брать отель с опцией завтраков или все включено, поскольку продукты в стране очень дешевые. То есть, двоим там можно поесть за примерно 200 грн.

В Таиланд можно вылететь из Польши, Бухареста, Вены. Вопрос только в стоимости билетов, откуда будет дешевле. Они стоят $800–1000 на человека. Зависит также и от даты вылета.

А вот какой аэропорт соседних стран ближе к Украине, как добраться до аэропортов Польши, Венгрии, Словакии и других и куда можно долететь, мы рассказывали тебе ранее.

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