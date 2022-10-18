Кортить на море: куди літають українці взимку і скільки це коштує

Попри війну в Україні кожен з нас намагається зловити мить та відпочити від усього — морально та фізично. І хоч виїздити з України зараз досить проблематично, все ж українці обирають відпочинок десь за кордоном.

Туроператори зазначають, що попит на відпочинок не змінився від ковідних часів. Лишень тепер декого зупиняє не відсутність вакцинації чи тесту, а неможливість виїзду чоловіків з країни. Попри це найбільше українці шукають дешеві тури до моря, і найбільший попит має Єгипетський напрямок.

Про те, куди літають українці на море взимку та у скільки обійдеться відпочинок, розповідаємо далі.

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Єгипет: відпочинок узимку 2023

Директор туристичної фірми Дмитро Дудзян каже: вартість коливається не лише від вибору самого туру, а від того, звідки людина планує вилітати. Через закриття неба над Україною дістатися до аеропортів можна лише у сусідніх країнах.

— Якщо ми розглядаємо Єгипет, то відпочинок там стартує від 35 тис. грн для двох за тиждень, на все враховано. Вильоти можуть бути з Кишинева, Молдови — це найбюджетніший варіант.

Можуть бути також вильоти з Польщі: якщо летіти з Жешува, то ціна буде такою ж, як із Кишинева. Якщо вилітати з Варшави — сума стане на 10 тисяч більшою.

До Єгипту можна летіти від жовтня і до травня, проте наприкінці грудня та на початку січня у країні досить прохолодно та вітряно.

Арабські Емірати: відпочинок узимку

Наступний за ціновою категорією — відпочинок в Арабських Еміратах. У Дубаї, наприклад, можна гарно посерфити, прокататися пустелею на квадроциклах та покататися на верблюдах. Усі ці задоволення стартують від 65 тис. грн — у цю вартість входять сніданки на двох, а розраховувати можна на готель у центрі міста.

Тож можна і на місто подивитися, і на пляж сходити. Вильоти з Польщі — з Жешува, Катовіце та Варшави.

Разом з тим Емірати є єдиною країною, яка не зняла обмеження через Covid-19 для українців. Тож доведеться надати свій сертифікат про вакцинацію та здати тест в аеропорту, а на його результати чекати в готелі.

Занзібар: відпочинок 2023

Не так популярна раніше, тепер приваблює туристів країна Занзібар. Назвати такий відпочинок бюджетним не вийде: в середньому поїздка для двох тут обійдеться у 80 тис. грн. У цю вартість входять сніданки.

Якщо ми розглядаємо цю країну, то можна обирати будь-який вид харчування. Щонайменше туди летять на десять ночей. Відпочинок тут морський та екзотичний, тому він привабливіший за Дубай.

Таїланд: ідеальний відпочинок узимку

Найкращою країною для відпочинку взимку туроператори називають Таїланд, оскільки саме в січні та лютому там ідеальний клімат. Щоправда, ціни за відпочинок у Таїланді не змінилися — за десять ночей для двох доведеться викласти щонайменше 100 тис. грн.

Дмитро Дудзян каже: немає сенсу брати готель з опцією сніданків чи все враховано, оскільки продукти у країні дуже дешеві. Тобто двом там можна поїсти за приблизно 200 грн.

У Таїланд можна вилетіти з Польщі, Бухаресту, Відня. Питання лише у вартості квитків, звідки буде дешевше. Вони коштують $800–1000 на людину. Залежить також і від дати вильоту.

А ось який аеропорт сусідніх країн ближчий до України, як дістатися аеропортів Польщі, Угорщини, Словаччини та інших і куди можна долетіти, ми розповідали тобі раніше.

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