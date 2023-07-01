Живопись, концерты или спектакли? Куда пойти в Одессе в июле? Культурный дайджест от Вікон

Вечер в опере, в уютном дворике под классическую музыку или драйвовый концерт? Это просто обязательная программа для яркого отдыха в Одессе. Летом количество культурных мероприятий просто зашкаливает, поэтому каждый найдет что-нибудь по вкусу.
Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
В нашем дайджесте ты узнаешь о самых интересных культурных событиях и мероприятиях, которые пройдут в Одессе в этом месяце. Читай и сохраняй идеи, которые понравились больше всего и сделай это лето эмоциональным и приятным.
В Одессе летом много ярких и зажигательных событий. Мы расскажем о самых интересных из них. В нашей подборке ты найдешь идеи отдыха и культурного обогащения для взрослых и детей.
Фото: Pexels
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