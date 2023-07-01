Живопись, концерты или спектакли? Куда пойти в Одессе в июле? Культурный дайджест от Вікон

Вечер в опере, в уютном дворике под классическую музыку или драйвовый концерт? Это просто обязательная программа для яркого отдыха в Одессе. Летом количество культурных мероприятий просто зашкаливает, поэтому каждый найдет что-нибудь по вкусу.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

В нашем дайджесте ты узнаешь о самых интересных культурных событиях и мероприятиях, которые пройдут в Одессе в этом месяце. Читай и сохраняй идеи, которые понравились больше всего и сделай это лето эмоциональным и приятным.

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В Одессе летом много ярких и зажигательных событий. Мы расскажем о самых интересных из них. В нашей подборке ты найдешь идеи отдыха и культурного обогащения для взрослых и детей.

Театральные представления в Одессе: июль 2023

Спектакль Внебрачная дочь Гамлета — Одесский областной академический драматический театр, 1 июля. Цена: 200 грн.

— Одесский областной академический драматический театр, 1 июля. Цена: 200 грн. Спектакль Баламуты — Одесский областной академический драматический театр, 2 и 23 июля. Цена: 100–300 грн.

— Одесский областной академический драматический театр, 2 и 23 июля. Цена: 100–300 грн. Спектакль Лесная песня — Театр юного зрителя, 2 июля. Цена: 200 грн.

— Театр юного зрителя, 2 июля. Цена: 200 грн. Балет Баядерка — Одесский театр оперы и балета, 8 июля. Цена: 370-520 грн.

— Одесский театр оперы и балета, 8 июля. Цена: 370-520 грн. Спектакль Семья Кайдаша — Театр юного зрителя, 9 июля. Цена: 200 грн.

— Театр юного зрителя, 9 июля. Цена: 200 грн. Спектакль Сильные слабые женщины — Театр музкомедии им. М. Водяного, 20 июля. Цена: 280-780 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 20 июля. Цена: 280-780 грн. Мюзикл Вий — Одесский областной академический драматический театр, 28-29 июля. Цена: 100–300 грн.

Для взрослых и детей

Спектакль Трое поросят — Одесский областной театр кукол, 1 июля. Цена: 150 грн.

— Одесский областной театр кукол, 1 июля. Цена: 150 грн. Спектакль Свинка Пеппа — Театр музкомедии им. М. Водяного, 1 июля. Цена: 100–390 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 1 июля. Цена: 100–390 грн. Спектакль Красная шапочка — Одесский театр оперы и балета, 1 июля. Цена: 70-230 грн.

— Одесский театр оперы и балета, 1 июля. Цена: 70-230 грн. Спектакль Приключения мышонка Мицика — Одесский областной театр кукол, 2 июля. Цена: 150 грн.

— Одесский областной театр кукол, 2 июля. Цена: 150 грн. Спектакль Леди Баг и Супер-Кот — Театр музкомедии им. М. Водяного, 8 июля. Цена: 100–600 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 8 июля. Цена: 100–600 грн. Спектакль Пришельцы в Крафтсити — Одесская областная филармония, 15 июля. Цена: 250-500 грн.

— Одесская областная филармония, 15 июля. Цена: 250-500 грн. Спектакль Дюймовочка — Одесский областной театр кукол, 30 июля. Цена: 150 грн.

Концерты в Одессе в июле

Макс Барских — Театр музкомедии им. М. Водяного, 4 июля. Цена: 990-2590 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 4 июля. Цена: 990-2590 грн. Благотворительный вечер-концерт Святослава Вакарчука — Театр музкомедии им. М. Водяного, 5 июля. Цена: 1800–5200 грн.

— Театр музкомедии им. М. Водяного, 5 июля. Цена: 1800–5200 грн. Евгений Хмара — Одесская областная филармония, 22 июля. Цена: 199–759 грн.

— Одесская областная филармония, 22 июля. Цена: 199–759 грн. Жадан и Собаки — Летний театр Gorsad, 26 июля. Цена: 700–1000 грн.

Стендапы в Одессе

UA Стендап. Большой летний концерт — Dvir 12, 9 июля. Цена: 300 грн.

— Dvir 12, 9 июля. Цена: 300 грн. Дикарь Forever или О чем молчат мужчины — Дом клоунов, 20 июля. Цена: 240-400 грн.

— Дом клоунов, 20 июля. Цена: 240-400 грн. Пожар — Театр музкомедии им. М. Водяного, 29 июля. Цена: 690-1190 грн.

Выставки в Одессе в июле 2023

Художественная галерея Квартира №10 —Новосельского, 75. Вт-Вс: 12:00 до 17:00.

—Новосельского, 75. Вт-Вс: 12:00 до 17:00. Художественная галерея NT Art gallery — Вт-Сб – с 11:00 до 19:00.

— Вт-Сб – с 11:00 до 19:00. Выставка Елизаветы Лисютиной Фантазий бумажный мир — Арт-центр универсального читального зала, ул. Екатерининская 67, до 1 августа 2023. Вход свободный.

Другие интересные события Одессы в июле

Экскурсии в музей анатомии человека.

Квиз обо всем на свете — BEERTEKA, 2 июля. Цена: 150 грн.

— BEERTEKA, 2 июля. Цена: 150 грн. Gonzo Party — More music club, 23 июля. Цена: 250 грн.

— More music club, 23 июля. Цена: 250 грн. День Астероида, 115 лет Тунгусской катастрофы — Астрономическая обсерватория в парке им. Тараса Шевченко, 1 июля. Цена: 70-120 грн.

— Астрономическая обсерватория в парке им. Тараса Шевченко, 1 июля. Цена: 70-120 грн. Мастер-класс масляной живописи — ул. Екатерининская 8/10, 2 июля. Цена: 850 грн.

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