Живопис, концерти чи спектаклі? Куди піти в Одесі в липні? Культурний дайджест від Вікон

Вечір в опері, в затишному дворику під класичну музику чи драйвовий концерт? Усе це просто обов’язкова програма для яскравого відпочинку в Одесі. Влітку кількість культурних заходів просто зашкалює, тому кожен знайде щось до смаку.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
У нашому дайджесті ти дізнаєшся про найцікавіші культурні події та заходи, які відбудуться в Одесі цього місяця. Читай та зберігай ідеї, які сподобалися найбільше та зроби це літо емоційним та приємним.
В Одесі влітку чимало яскравих та запальних подій. Ми розповімо про найцікавіші з них. У нашій добірці ти знайдеш ідеї відпочинку та культурного збагачення для дорослих та дітей.
Фото: Pexels
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