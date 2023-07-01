Живопис, концерти чи спектаклі? Куди піти в Одесі в липні? Культурний дайджест від Вікон

Вечір в опері, в затишному дворику під класичну музику чи драйвовий концерт? Усе це просто обов’язкова програма для яскравого відпочинку в Одесі. Влітку кількість культурних заходів просто зашкалює, тому кожен знайде щось до смаку.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

У нашому дайджесті ти дізнаєшся про найцікавіші культурні події та заходи, які відбудуться в Одесі цього місяця. Читай та зберігай ідеї, які сподобалися найбільше та зроби це літо емоційним та приємним.

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В Одесі влітку чимало яскравих та запальних подій. Ми розповімо про найцікавіші з них. У нашій добірці ти знайдеш ідеї відпочинку та культурного збагачення для дорослих та дітей.

Театральні вистави в Одесі: липень 2023

Спектакль Позашлюбна дочка Гамлета — Одеський обласний академічний драматичний театр, 1 липня. Ціна: 200 грн.

— Одеський обласний академічний драматичний театр, 1 липня. Ціна: 200 грн. Вистава Баламути — Одеський обласний академічний драматичний театр, 2 та 23 липня. Ціна: 100-300 грн.

— Одеський обласний академічний драматичний театр, 2 та 23 липня. Ціна: 100-300 грн. Вистава Лісова пісня — Театр юного глядача, 2 липня. Ціна: 200 грн.

— Театр юного глядача, 2 липня. Ціна: 200 грн. Балет Баядерка — Одеський театр опери та балету, 8 липня. Ціна: 370-520 грн.

— Одеський театр опери та балету, 8 липня. Ціна: 370-520 грн. Вистава Кайдашева сім’я — Театр юного глядача, 9 липня. Ціна: 200 грн.

— Театр юного глядача, 9 липня. Ціна: 200 грн. Вистава Сильні слабкі жінки — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 20 липня. Ціна: 280-780 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 20 липня. Ціна: 280-780 грн. Мюзикл Вій — Одеський обласний академічний драматичний театр, 28-29 липня. Ціна: 100-300 грн.

Для дорослих та дітей

Спектакль Троє поросят — Одеський обласний театр ляльок, 1 липня. Ціна: 150 грн.

— Одеський обласний театр ляльок, 1 липня. Ціна: 150 грн. Спектакль Свинка Пепа — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 1 липня. Ціна: 100-390 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 1 липня. Ціна: 100-390 грн. Спектакль Червона шапочка — Одеський театр опери та балету, 1 липня. Ціна: 70-230 грн.

— Одеський театр опери та балету, 1 липня. Ціна: 70-230 грн. Спектакль Пригоди мишеняти Мицика — Одеський обласний театр ляльок, 2 липня. Ціна: 150 грн.

— Одеський обласний театр ляльок, 2 липня. Ціна: 150 грн. Вистава Леді Баг та Супер-Кіт — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 8 липня. Ціна: 100-600 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 8 липня. Ціна: 100-600 грн. Вистава Прибульці в Крафтсіті — Одеська обласна філармонія, 15 липня. Ціна: 250-500 грн.

— Одеська обласна філармонія, 15 липня. Ціна: 250-500 грн. Вистава Дюймовочка — Одеський обласний театр ляльок, 30 липня. Ціна: 150 грн.

Концерти в Одесі в липні

Макс Барських — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 4 липня. Ціна: 990-2590 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 4 липня. Ціна: 990-2590 грн. Благодійний вечір-концерт Святослава Вакарчука — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 5 липня. Ціна: 1800-5200 грн.

— Театр музкомедії ім. М. Водяного, 5 липня. Ціна: 1800-5200 грн. Євген Хмара — Одеська обласна філармонія, 22 липня. Ціна: 199-759 грн.

— Одеська обласна філармонія, 22 липня. Ціна: 199-759 грн. Жадан і Собаки — Літній театр Gorsad, 26 липня. Ціна: 700-1000 грн.

Стендапи в Одесі

UA Стендап. Великий літній концерт — Dvir 12, 9 липня. Ціна: 300 грн.

— Dvir 12, 9 липня. Ціна: 300 грн. Дикун Forever або Про що мовчать чоловіки — Будинок клоунів, 20 липня. Ціна: 240-400 грн.

— Будинок клоунів, 20 липня. Ціна: 240-400 грн. Пожежа — Театр музкомедії ім. М. Водяного, 29 липня. Ціна: 690-1190 грн.

Виставки в Одесі в липні 2023

Художня галерея Квартира №10 — Новосельського, 75. Вт-Нд: 12:00 — 17:00.

— Новосельського, 75. Вт-Нд: 12:00 — 17:00. Художня галерея NT Art gallery — Вт-Сб — з 11:00 до 19:00.

— Вт-Сб — з 11:00 до 19:00. Виставка Єлизавети Лисютіної Фантазій паперовий світ — Арт-центр універсальної читальної зали, вул. Катерининська 67, до 1 серпня 2023. Вхід вільний.

Інші цікаві події Одеси в липні

Екскурсії в музей анатомії людини.

Квіз про все на світі — BEERTEKA, 2 липня. Ціна: 150 грн.

— BEERTEKA, 2 липня. Ціна: 150 грн. Gonzo Party — More music club, 23 липня. Ціна: 250 грн.

— More music club, 23 липня. Ціна: 250 грн. День Астероїда, 115 років Тунгуської катастрофи — Астрономічна обсерваторія у парку ім. Тараса Шевченка, 1 липня. Ціна: 70-120 грн.

— Астрономічна обсерваторія у парку ім. Тараса Шевченка, 1 липня. Ціна: 70-120 грн. Майстер-клас олійного живопису — вул. Катерининська 8/10, 2 липня. Ціна: 850 грн.

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