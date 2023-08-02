Много театра, музыки и картин: куда пойти во Львове в августе 2023 года. Культурный дайджест от Вікон

Август ощущается как последний день перед трудным понедельником. Но, чтобы провести третий месяц лета весело и продуктивно, стоит попробовать необычные дела и посетить новые мероприятия.
Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
В этом дайджесте ты узнаешь о культурных, художественных, интересных и развлекательных событиях во Львове на август 2023 года. Читай подробнее, куда пойти во Львове — идеи для отдыха с семьей или друзьями.
Львов — это не только кофе и выпечка. Хотя и они, конечно, заслуживают внимания и посещения одного из любимых кафе города.
Последний месяц лета львовянам и гостям города точно запомнится большим количеством концертов и стендапов, а ещё необычными выставками картин и мастер-классами. Так что держи список вариантов, куда пойти во Львове в августе 2023 года.
Театр сейчас идет в ногу со временем: узнать актуальные темы и рефлексии общества можно посетив несколько представлений в театре. В этом месяце Львов предлагает несколько представлений.
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Музыка способна залечить наши раны, так что в августе Львов будет звучать и щемящим Скрябиным, и джазом, и немного веселыми молодыми исполнителями.
Этим летом также прошло и ещё будет много фестивалей. На какой из них тебе пойти — решай после прочтения нашего материала.
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