Много театра, музыки и картин: куда пойти во Львове в августе 2023 года. Культурный дайджест от Вікон

Август ощущается как последний день перед трудным понедельником. Но, чтобы провести третий месяц лета весело и продуктивно, стоит попробовать необычные дела и посетить новые мероприятия.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

В этом дайджесте ты узнаешь о культурных, художественных, интересных и развлекательных событиях во Львове на август 2023 года. Читай подробнее, куда пойти во Львове — идеи для отдыха с семьей или друзьями.

Сейчас также смотрят

События Львова в августе

Львов — это не только кофе и выпечка. Хотя и они, конечно, заслуживают внимания и посещения одного из любимых кафе города.

Последний месяц лета львовянам и гостям города точно запомнится большим количеством концертов и стендапов, а ещё необычными выставками картин и мастер-классами. Так что держи список вариантов, куда пойти во Львове в августе 2023 года.

Театральные представления во Львове: август

Театр сейчас идет в ногу со временем: узнать актуальные темы и рефлексии общества можно посетив несколько представлений в театре. В этом месяце Львов предлагает несколько представлений.

Шахрайки — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 6 августа в 17:00; 12 августа в 14.00; 19 августа в 17.00; 26 августа в 14.00. Цена: 200 грн за билет.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 6 августа в 17:00; 12 августа в 14.00; 19 августа в 17.00; 26 августа в 14.00. Цена: 200 грн за билет. Меланхолійний вальс — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 11 и 22 августа в 18:00. Цена: 200 грн.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 11 и 22 августа в 18:00. Цена: 200 грн. Як виростити чоловіка у домашніх умовах — Дворец культуры железнодорожников Рокс, ул. Ю. Федьковича, 54, 11 августа в 18.30. Цена: 280-590 грн.

— Дворец культуры железнодорожников Рокс, ул. Ю. Федьковича, 54, 11 августа в 18.30. Цена: 280-590 грн. Балет Жизель — Львовская национальная опера, пр-т Свободы, 28, 12 и 18 августа в 18:00. Цена: от 100 до 600 грн.

— Львовская национальная опера, пр-т Свободы, 28, 12 и 18 августа в 18:00. Цена: от 100 до 600 грн. Наталка Полтавка — Львовская национальная опера, пр-т Свободы, 28, 13 августа в 12:00. Цена: от 100 до 400 грн.

— Львовская национальная опера, пр-т Свободы, 28, 13 августа в 12:00. Цена: от 100 до 400 грн. Катерина — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 16 августа в 18:00. Цена: 150 грн.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 16 августа в 18:00. Цена: 150 грн. Прем’єра Леся.Їсторія — Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, ул. Городоцкая, 36, 18 августа в 18.00. Цена: 200-260 грн. Билеты можно заказать здесь.

Концерты во Львове в августе

Музыка способна залечить наши раны, так что в августе Львов будет звучать и щемящим Скрябиным, и джазом, и немного веселыми молодыми исполнителями.

Шампанські очі. Фестиваль ко дню рождения Скрябина — FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 17 августа в 18.00. Цена: 890 грн. Билеты можно приобрести здесь.

Фестиваль ко дню рождения Скрябина — FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 17 августа в 18.00. Цена: 890 грн. Билеты можно приобрести здесь. Концерт OTOY — FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 18 августа в 20:00. Цена: 400 грн. Также на концерте будут разыграны лоты, средства из которых будут переданы бригаде АЗОВ, купить билеты можно здесь.

— FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 18 августа в 20:00. Цена: 400 грн. Также на концерте будут разыграны лоты, средства из которых будут переданы бригаде АЗОВ, купить билеты можно здесь. Лекция-концерт Old School Ukrainian Funk — Львовский Дом Офицеров, ул. Театральная, 22, 6 августа в 19:00. Цена билетов: от 280 грн. до 490 грн.

— Львовский Дом Офицеров, ул. Театральная, 22, 6 августа в 19:00. Цена билетов: от 280 грн. до 490 грн. LOLLIPOP PROJECT: День молодежи из LAUD и GOLUBENKO — OTAMAN Resort&Spa, 12 августа с 17:00 до 23:00. Цена: 350 грн за билет.

из LAUD и GOLUBENKO — OTAMAN Resort&Spa, 12 августа с 17:00 до 23:00. Цена: 350 грн за билет. Легенды мирового Джаза в саду — Митрополичьи сады (Сад собора Святого Юра), 18 августа в 19:00. Цена: от 340-640 грн за билет.

— Митрополичьи сады (Сад собора Святого Юра), 18 августа в 19:00. Цена: от 340-640 грн за билет. Лунная соната — Львовский органный зал, ул. Степана Бандеры, 8, 3 августа в 19:00. Цена: от 100 до 200 грн.

— Львовский органный зал, ул. Степана Бандеры, 8, 3 августа в 19:00. Цена: от 100 до 200 грн. Старинная органная музыка при свечах — Львовский органный зал, ул. Степана Бандеры, 8, 4 августа в 22:00. Цена: от 100 до 200 грн.

— Львовский органный зал, ул. Степана Бандеры, 8, 4 августа в 22:00. Цена: от 100 до 200 грн. Pianoбой — FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 16 августа в 19.00. Цена: от 390 до 740 грн. Билеты можно приобрести здесь.

Стендапы во Львове

Проверка материала от Split Comedy — Театр пива Правда, площадь Рынок, 32, 2 августа в 20:00. Цена: 200 грн. Купить билеты нужно отдельно, а забронировать столик можно по телефону: 096 457 7609.

— Театр пива Правда, площадь Рынок, 32, 2 августа в 20:00. Цена: 200 грн. Купить билеты нужно отдельно, а забронировать столик можно по телефону: 096 457 7609. Пан чи пропав — Довгі Бурхливі Оплески, проезд Кривая липа (вход с ул. Сечевых Стрельцов, 3), 2 августа в 20:00. Цена: донат на сбор.

— Довгі Бурхливі Оплески, проезд Кривая липа (вход с ул. Сечевых Стрельцов, 3), 2 августа в 20:00. Цена: донат на сбор. Сольный Stand Up Весты Гунченко — Студия Лестница, пл. Петрушевича 3, 12 августа в 19.00. Цена: 350 грн.

Выставки в галереях и музеях Львова в августе

Фотовыставка Романа Гериновича Народжені вільними — Музыкально-мемориальный музей Соломии Крушельницкой, со 2 по 28 августа.

— Музыкально-мемориальный музей Соломии Крушельницкой, со 2 по 28 августа. Выставка Владимира Кузнецова Буряк лопата рушник пісня та інша зброя — Lviv Art Center, 1-7 августа. Вход свободный.

Lviv Art Center, 1-7 августа. Вход свободный. Слухати і чути — РадиоГараж, до 14 августа. Вход свободный.

— РадиоГараж, до 14 августа. Вход свободный. Выставка Олега Денисовца З бомбосховища — Львовский музей истории религии, 1-31 августа.

Другие интересные события в августе во Львове

Tember Blanche в ІНШІ БАР: Гостьова зміна — Інші бар, ул. Федорова, 12, 2 августа в 19.00. Цена: вход свободный, оплата только за коктейли, часть средств пойдет на ВСУ.

— Інші бар, ул. Федорова, 12, 2 августа в 19.00. Цена: вход свободный, оплата только за коктейли, часть средств пойдет на ВСУ. Барби вечеринка с дрескодом — с. Зимняя Вода, ул. Опольского, 15 (конец Городоцкой), 11 августа в 18:00. Цена: 500 грн до 7 августа, после — 650 грн. Условия дрескода: розовый элемент в образе.

Мастер-класс по абстрактной живописи FLUID ART с вином — арт-студия Простір Мрій, 2 августа в 19:00; 5 августа в 15.00; 9 августа в 19.00; 12 августа в 15.00. Цена: 750 грн. В стоимость входит бокал вина, чай и кофе.

с вином — арт-студия Простір Мрій, 2 августа в 19:00; 5 августа в 15.00; 9 августа в 19.00; 12 августа в 15.00. Цена: 750 грн. В стоимость входит бокал вина, чай и кофе. Мастер-класс рисования картин с вином — арт-студия Простір Мрій, 4 августа в 18:00; 5 августа в 17.30; 11 августа в 18.00; 12 августа в 17.30. Цена: 650 грн.

— арт-студия Простір Мрій, 4 августа в 18:00; 5 августа в 17.30; 11 августа в 18.00; 12 августа в 17.30. Цена: 650 грн. Дар’я Лісіч. Лірика та іронія — Студия Драбина, пл. Петрушевича, 3, 18 августа в 19:00. Цена: 300 грн.

Этим летом также прошло и ещё будет много фестивалей. На какой из них тебе пойти — решай после прочтения нашего материала.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!