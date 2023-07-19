Лето продолжается! Фестивали в Украине, на которые стоит успеть — подборка на любой вкус

Лето еще не закончилось, а потому это отличная возможность добавить немного позитива в жизнь. В разных уголках Украины пройдут фестивали: культурные, познавательные, драйвовые и развлекательные. Читай в нашем материале про фестивали лета в Украине — подборка культурных событий, достойных твоего внимания.

Фестивали лета в Украине: подборка культурных событий, которые достойны внимания

Украинцы отводят душу на фестивалях, концертах и благотворительных мероприятиях. Они спасают моральное состояние, а еще помогают ВСУ. Рекордные суммы жертвуют на дроны, пикапы и помощь нашим военным именно на таких мероприятиях.

Фестивали дарят щепотку позитива даже в сложные дни, поэтому мы делимся с тобой подборкой, о которой рассказала Украинская правда. Все они в разных уголках Украины, поэтому ты можешь найти что-нибудь в своем городе или запланировать маленький отпуск-ретрит.

Сейчас также смотрят

Фестиваль Протасов Яр, памяти Романа Ратушного

Он проходит в Киеве, на поляне Протасового яра. Посетить фестиваль можно до конца лета 2023. Именно это место стало для украинского активиста и военного знаковым, ведь благодаря Роману Ратушному сейчас это яр, а не масштабная застройка.

В ежедневной программе фестиваля дискуссии, выступления музыкантов, кинопоказы и мастер-классы для детей. Отслеживать программу на желаемую дату можно по этой ссылке.

Faine Misto

Фестиваль состоится 28-30 июля во Львове на территории FESTrepublic. Нынешняя фокусная тема — истории, которые стоит услышать. А пока фестивальное движение в Украине начинает возрождаться, мероприятия FEST являются словно “островком несокрушимости”.

UYAVA

Не фестиваль, но похож по концепции! Проходит в Киеве на ВДНХ с 27 мая по 31 октября. Здесь можно отдохнуть на природе с образовательными, культурными и художественными мероприятиями.

В арт-пространство можно приходить вместе с животными, есть творческие встречи, показы кино, мастер-классы и ярмарки.

Классическая музыка во Львове

Насладиться классической музыкой можно до 6 августа. Фестиваль современной музыки Контрасты, Зеркало или Виртуозы во Львовской филармонии продолжаются. Этим летом — 25 концертов.

Концерты камерные, адаптированный репертуар. Увидеть можно новые произведения, постановки и эксперименты.

Bouquet Kyiv Stage

17-20 августа в Киеве пройдет фестиваль высокого искусства. Он уже был в Грузии и Великобритании. Там соберутся деятели культуры и искусства. Его очень ждут поклонники, ведь там осмысливают современность через историю и объединяются.

Одесский кинофестиваль

В Одессе и Черновцах 19-26 августа пройдет фестиваль кино. Покажут конкурсную программу, а также индустриальные мероприятия. Это возможность увидеть качественное национальное кино. Собранные средства будут направлены на помощь ВСУ.

Ше. Fest 2023

Посвящённый Тарасу Шевченко, фестиваль состоится 26-27 августа в Моринцах Черкасской области. В этом году масштабной развлекательной части не будет, поэтому гостей ждет “паломничество в место силы”.

Лозунг фестиваля — Шевченко чинить спротив. Он посвящен войне и борьбе. Все участники фестиваля волонтеры, потому он пройдет с минимальным бюджетом.

Насладиться можно будет ярмаркой мастеров, просветительской поляной и другими событиями. А вырученные средства будут направлены на помощь ВСУ.

Brave! Factory

26-27 августа в Киеве пройдет фестиваль, посвященный электронной музыке. В этом году возобновят локации Токарь, Цемент, Топка, Гарден, Ангар и Депо. Фестиваль также будет приурочен ко Дню Независимости.

Подробности фестиваля будут опубликованы позже.

Раньше мы рассказывали, куда пойти в Одессе в июле 2023 — подборка культурных событий.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!