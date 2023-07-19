Літо триває! Фестивалі в Україні, на які варто встигнути — добірка на будь-який смак

Літо ще не скінчилося, а тому це чудова можливість додати трохи позитиву в життя. В різних куточках Україні відбудуться фестивалі: культурні, пізнавальні, драйвові та розважальні. Читай у нашому матеріалі про фестивалі літа в Україні — добірка культурних подій, що варті твоєї уваги.

Фестивалі літа в Україні: добірка культурних подій, що варті уваги

Українці відводять душу на фестивалях, концертах та благодійних заходах. Вони рятують моральний стан, а ще — допомагають ЗСУ. Рекордні суми жертвують на дрони, пікапи та допомогу нашим військовим саме на таких заходах.

Фестивалі дарують дрібку позитиву навіть у найскладніші дні, тому ми ділимося з тобою добіркою фестивалів, про які розповіла Українська правда. Всі вони в різних куточках України, тому ти можеш відшукати щось у своєму місті чи запланувати маленьку відпустку-ретрит.

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Фестиваль Протасів Яр, пам’яті Романа Ратушного

Він проходить у Києві, на галявині Протасового яру. Відвідати фестиваль можна до кінця літа 2023. Саме це місце стало для українського активіста та військового знаковим, адже завдяки Роману Ратушному зараз це яр, а не масштабна забудова.

У щоденній програмі фестивалю — дискусії, виступи музикантів, кінопокази та майстер-класи для дітей. Відслідкувати програму на бажану дату можна за цим посиланням.

Faine Misto

Цей фестиваль відбудеться 28-30 липня у Львові на території FESTrepublic. Цьогорічною фокусною темою є історії, які варто почути. А поки фестивальний рух в Україні починає відроджуватися, заходи FEST є наче “острівцем незламності”.

UYAVA

Не фестиваль, але схожий за концепцією! Триває в Києві на ВДНГ з 27 травня по 31 жовтня. Тут можна відпочити на природі з освітніми, культурними та мистецькими заходами.

До арт-простору можна приходити разом з тваринами, є творчі зустрічі, покази кіно, майстер-класи та ярмарки.

Класична музика у Львові

Насолодитися класичною музикою можна у Львові до 6 серпня. Фестиваль сучасної музики Контрасти, Дзеркало чи Віртуози у Львівській філармонії тривають. Цього літа — 25 концертів.

Концерти камерні, репертуар адаптований. Побачити можна нові твори, постановки та експерименти.

Bouquet Kyiv Stage

17-20 серпня в Києві відбудеться фестиваль високого мистецтва. Він уже був у Грузії та Великій Британії. Там зберуться діячі культури та мистецтва. Його дуже чекають шанувальники, адже там осмислюють сучасність крізь історію та об’єднуються.

Одеський кінофестиваль

В Одесі та Чернівцях 19-26 серпня відбудеться фестиваль кіно. Покажуть конкурсну програму, а також індустріальні заходи. Це можливість побачити якісне національне кіно. Зібрані кошти спрямують на допомогу ЗСУ.

Ше.Fest 2023

Присвячений Тарасу Шевченку фестиваль відбудеться 26-27 серпня у Моринцях Черкаської області. Цього року масштабної розважальної частини не буде, тому на гостей чекає “паломництво в місце сили”.

Гасло фестивалю — Шевченко чинить опір. Він присвячений війні та боротьбі. Всі учасники фестивалю — волонтери, тому він пройде з мінімальним бюджетом.

Насолодитися можна буде ярмарком майстрів, просвітницькою галявиною та іншими подіями. А виручені кошти спрямують на допомогу ЗСУ.

Brave! Factory

26-27 серпня в Києві відбудеться фестиваль, присвячений електронній музиці. Цього року відновлять локації Токар, Цемент, Топка, Гарден, Ангар і Депо. Фестиваль також приурочать до Дня Незалежності.

Подробиці фестивалю будуть опубліковані згодом.

Раніше ми розповідали, куди піти в Одесі в липні 2023 — добірка культурних подій.

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