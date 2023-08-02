Багато театру, музики та картин: куди піти у Львові у серпні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Серпень відчувається як останній день перед важким понеділком. Та щоб провести третій місяць літа весело й продуктивно, варто спробувати відвідати нові заходи та незвичні справи.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
У цьому дайджесті ти дізнаєшся про культурні, мистецькі, цікаві та розважальні події у Львові на серпень 2023. Читай детальніше, куди піти у Львові — ідеї для відпочинку з родиною чи друзями.
Львів — це не лише кава та випічка. Хоч і вони, звісно, заслуговують на увагу та відвідини однієї з улюблених кав’ярень міста.
Останній місяць літа львів’янам та гостям міста точно запам’ятається великою кількістю концертів та стендапів, а ще — незвичними виставками картин та майстеркласами. Тож тримай список варіантів, куди піти у Львові у серпні 2023 року.
Театр нині йде у ногу з часом: дізнатися про актуальні теми та рефлексії суспільства можна відвідавши кілька вистав у театрі. Цього місяця Львів пропонує кілька вистав.
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Музика здатна залікувати наші рани, тож у серпні Львів звучатиме і щемливим Скрябіним, і джазом, і трохи веселими молодими виконавцями.
Цього літа також відбулося й ще буде багато фестивалів. На який із них тобі піти — вирішуй після прочитання нашого матеріалу.
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