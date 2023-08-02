Багато театру, музики та картин: куди піти у Львові у серпні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Серпень відчувається як останній день перед важким понеділком. Та щоб провести третій місяць літа весело й продуктивно, варто спробувати відвідати нові заходи та незвичні справи.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

У цьому дайджесті ти дізнаєшся про культурні, мистецькі, цікаві та розважальні події у Львові на серпень 2023. Читай детальніше, куди піти у Львові — ідеї для відпочинку з родиною чи друзями.

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Події Львова у серпні Львів — це не лише кава та випічка. Хоч і вони, звісно, заслуговують на увагу та відвідини однієї з улюблених кав’ярень міста. Останній місяць літа львів’янам та гостям міста точно запам’ятається великою кількістю концертів та стендапів, а ще — незвичними виставками картин та майстеркласами. Тож тримай список варіантів, куди піти у Львові у серпні 2023 року. Театральні вистави у Львові: серпень Театр нині йде у ногу з часом: дізнатися про актуальні теми та рефлексії суспільства можна відвідавши кілька вистав у театрі. Цього місяця Львів пропонує кілька вистав. Шахрайки — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 6 серпня о 17:00; 12 серпня о 14:00; 19 серпня о 17:00; 26 серпня о 14:00. Ціна: 200 грн за квиток.

— Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 6 серпня о 17:00; 12 серпня о 14:00; 19 серпня о 17:00; 26 серпня о 14:00. Ціна: 200 грн за квиток. Меланхолійний вальс — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 11 та 22 серпня о 18:00. Ціна: 200 грн.

— Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 11 та 22 серпня о 18:00. Ціна: 200 грн. Як виростити чоловіка у домашніх умовах — Палац культури залізничників Рокс, вул. Ю. Федьковича, 54, 11 серпня о 18:30. Ціна: 280-590 грн.

— Палац культури залізничників Рокс, вул. Ю. Федьковича, 54, 11 серпня о 18:30. Ціна: 280-590 грн. Балет Жізель — Львівська національна опера, пр-т Свободи, 28, 12 та 18 серпня о 18:00. Ціна: від 100 до 600 грн.

— Львівська національна опера, пр-т Свободи, 28, 12 та 18 серпня о 18:00. Ціна: від 100 до 600 грн. Наталка Полтавка — Львівська національна опера, пр-т Свободи, 28, 13 серпня о 12:00. Ціна: від 100 до 400 грн.

— Львівська національна опера, пр-т Свободи, 28, 13 серпня о 12:00. Ціна: від 100 до 400 грн. Катерина — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 16 серпня о 18:00. Ціна: 150 грн.

— Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 16 серпня о 18:00. Ціна: 150 грн. Прем’єра Леся.Їсторія — Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, вул. Городоцька, 36, 18 серпня о 18:00. Ціна: 200-260 грн. Квитки можна замовити тут. Концерти у Львові в серпні

Музика здатна залікувати наші рани, тож у серпні Львів звучатиме і щемливим Скрябіним, і джазом, і трохи веселими молодими виконавцями.

Шампанські очі. Фестиваль до дня народження Скрябіна — FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 17 серпня о 18:00. Ціна: 890 грн. Квитки можна придбати тут.

Фестиваль до дня народження Скрябіна — FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 17 серпня о 18:00. Ціна: 890 грн. Квитки можна придбати тут. Концерт OTOY — FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 18 серпня о 20:00. Ціна: 400 грн. Також на концерті будуть розіграні лоти, кошти з яких будуть передані бригаді АЗОВ, придбати квитки можна тут.

— FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 18 серпня о 20:00. Ціна: 400 грн. Також на концерті будуть розіграні лоти, кошти з яких будуть передані бригаді АЗОВ, придбати квитки можна тут. Лекція-концерт Old School Ukrainian Funk — Львівський Будинок Офіцерів, вул. Театральна, 22, 6 серпня 19:00. Ціна квитків: від 280 грн до 490 грн.

— Львівський Будинок Офіцерів, вул. Театральна, 22, 6 серпня 19:00. Ціна квитків: від 280 грн до 490 грн. LOLLIPOP PROJECT: День молоді з LAUD та GOLUBENKO — OTAMAN Resort&Spa, 12 серпня з 17:00 до 23:00. Ціна: 350 грн за квиток.

з LAUD та GOLUBENKO — OTAMAN Resort&Spa, 12 серпня з 17:00 до 23:00. Ціна: 350 грн за квиток. Легенди світового Джазу в саду — Митрополичі сади (Сад собору Святого Юра), 18 серпня о 19:00. Ціна: від 340-640 грн за квиток.

— Митрополичі сади (Сад собору Святого Юра), 18 серпня о 19:00. Ціна: від 340-640 грн за квиток. Місячна соната — Львівський органний зал, вул. Степана Бандери, 8, 3 серпня о 19:00. Ціна: від 100 до 200 грн.

— Львівський органний зал, вул. Степана Бандери, 8, 3 серпня о 19:00. Ціна: від 100 до 200 грн. Старовинна органна музика при свічках — Львівський органний зал, вул. Степана Бандери, 8, 4 серпня о 22:00. Ціна: від 100 до 200 грн.

— Львівський органний зал, вул. Степана Бандери, 8, 4 серпня о 22:00. Ціна: від 100 до 200 грн. Pianoбой — FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 16 серпня о 19:00. Ціна: від 390 до 740 грн. Квитки можна придбати тут.

Стендапи у Львові

Перевірка матеріалу від Split Comedy — Театр пива Правда, площа Ринок, 32, 2 серпня о 20:00. Ціна: 200 грн. Купити квитки потрібно окремо, а забронювати столик можна за номером телефону: 096 457 7609.

— Театр пива Правда, площа Ринок, 32, 2 серпня о 20:00. Ціна: 200 грн. Купити квитки потрібно окремо, а забронювати столик можна за номером телефону: 096 457 7609. Пан чи пропав — Довгі Бурхливі Оплески, проїзд Крива липа (вхід з вул. Січових Стрільців, 3), 2 серпня о 20:00. Ціна: донат на збір.

— Довгі Бурхливі Оплески, проїзд Крива липа (вхід з вул. Січових Стрільців, 3), 2 серпня о 20:00. Ціна: донат на збір. Сольний Stand Up Вєсти Гунченко — Студія Драбина, пл. Петрушевича 3, 12 серпня о 19:00. Ціна: 350 грн.

Виставки у галереях та музеях Львова цього серпня

Фотовиставка Романа Гериновича Народжені вільними — Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької, з 2 по 28 серпня.

— Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької, з 2 по 28 серпня. Виставка Володимира Кузнецова Буряк лопата рушник пісня та інша зброя — Lviv Art Center, 1-7 серпня. Вхід вільний.

— Lviv Art Center, 1-7 серпня. Вхід вільний. Виставка Слухати і чути — РадіоГараж, до 14 серпня. Вхід вільний.

— РадіоГараж, до 14 серпня. Вхід вільний. Виставка Олега Денисовця З бомбосховища — Львівський музей історії релігії, 1-31 серпня.

Інші цікаві події у серпні у Львові

Tember Blanche в ІНШІ БАР: Гостьова зміна — Інші бар, вул. Федорова, 12, 2 серпня о 19:00. Ціна: вхід вільний, оплата лише за коктейлі, частина коштів піде на ЗСУ.

— Інші бар, вул. Федорова, 12, 2 серпня о 19:00. Ціна: вхід вільний, оплата лише за коктейлі, частина коштів піде на ЗСУ. Барбі вечірка з дрескодом — с. Зимна Вода, вул. Опільського, 15 (кінець Городоцької), 11 серпня о 18:00. Ціна: 500 грн до 7 серпня, після — 650 грн. Умови дрескоду: рожевий елемент в образі.

з дрескодом — с. Зимна Вода, вул. Опільського, 15 (кінець Городоцької), 11 серпня о 18:00. Ціна: 500 грн до 7 серпня, після — 650 грн. Умови дрескоду: рожевий елемент в образі. Майстер-клас з абстрактного живопису FLUID ART з вином — арт-студія Простір Мрій, 2 серпня о 19:00; 5 серпня о 15:00; 9 серпня о 19:00; 12 серпня о 15:00. Ціна: 750 грн. У вартість входить келих вина, чай та кава.

з вином — арт-студія Простір Мрій, 2 серпня о 19:00; 5 серпня о 15:00; 9 серпня о 19:00; 12 серпня о 15:00. Ціна: 750 грн. У вартість входить келих вина, чай та кава. Майстер-клас малювання картин з вином — арт-студія Простір Мрій, 4 серпня о 18:00; 5 серпня о 17:30; 11 серпня о 18:00; 12 серпня о 17:30. Ціна: 650 грн.

— арт-студія Простір Мрій, 4 серпня о 18:00; 5 серпня о 17:30; 11 серпня о 18:00; 12 серпня о 17:30. Ціна: 650 грн. Дар’я Лісіч. Лірика та іронія — Студія Драбина, пл. Петрушевича 3, 18 серпня о 19:00. Ціна: 300 грн.

Цього літа також відбулося й ще буде багато фестивалів. На який із них тобі піти — вирішуй після прочитання нашого матеріалу.

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