Не Барбі та Оппенгеймер, але теж приємно здивують! Прем’єри серпня, які заслуговують на увагу

Липень приємно вразив фільмами Барбі та Оппенгеймер, та на календарі вже серпень, а отже, час обирати нових фаворитів.

В останній місяць літа афіша кінотеатрів буде насиченою новими релізами. Ба більше, на глядачів чекають нові серіали та продовження культових картин.

Які ж фільми, мультфільми та серіали українського та закордонного виробництва слід чекати у серпні 2023? Наша редакція підготувала для тебе добірку прем’єр.

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Прем’єри фільмів у серпні

2 серпня

Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів

Донателло, Леонардо, Мікеланджело та Рафаель — ця четвірка стала не лише героями свого міста, а й улюбленцями тисяч глядачів та власників коміксів.

Хоч їхня історія вже вичерпала себе, завжди можна перегорнути сторінку та відкрити наступний розділ. На глядачів мультику чекає нова пригодницька історія чотирьох братів, які вирішують більше не ховатися в каналізації, а підкорити Нью-Йорк.

Які виклики, небезпеки та пригоди чекають на них можна переглянути усією родиною у кінотеатрах твого міста.

Пси резервації

Цього дня відбудеться прем’єра третього сезону серіалу Пси резервації. Ця кримінальна комедія розповідає історію чотирьох підлітків, які прагнуть вибратися з ізольованого району, яке нагадує “гетто”, та переїхати у велике місто.

Гроші на здійснення мрії вони збирають злочинами, зокрема, пограбуваннями. Куди заведе головних героїв життя у третьому сезоні?

3 серпня

Королі репу

Український кінематограф продовжує дивувати якістю та цікавими сюжетами. З 3 серпня у прокат вийде нова кінострічка українського виробництва Королі репу.

Музична драма розповідає історію хлопця, на ім’я Казан, який щойно закінчив школу й мріє стати відомим репером, підкорити велику сцену й, звісно ж, серце коханої дівчини.

Але у реальному світі доводиться докладати зусиль, щоб отримати життя мрії та досягти усіх цілей. Королі репу вже здобули перемогу на італійському кінофестивалі фільмів для дітей та підлітків Vvfilmf.

Мег 2: Западина

В третій день серпня на екранах кінотеатрів з’явиться ще одна цікава стрічка. Продовження історії виживання, жаху та боротьби з небезпеками морського світу.

Головний герой Джонас Тейлор зануриться на саме дно океану, аби дізнатися більше про найглибші западини. Та замість живого підводного світу команда виявить незаконне видобування корисних копалин, що ставить весь світ під загрозу.

Фільм стане продовженням фільму Мег на основі роману Стіва Альтена. В головній ролі знову можна буде побачити неймовірну гру Джейсона Стейтема.

4 серпня

Місія Стоун

Netflix підготував новий реліз для своїх глядачів Міся Стоун. Історія фільму розповість про спецагента Рейчел Стоун, якій доручено виконати небезпечну місію. За класикою сюжетів Netflix на кону стоїть існування всього світу.

8 серпня

Гран Туризмо

Останнім часом стало популярно знімати фільми на основі відеоігор. Зовсім скоро на екрани вийде ще одна кінострічка на основі гри — Гран Туризмо.

В ній буде багато перегонів та спорту. А також це історія про мрію підлітка, яку вдалося здійснити.

Убивства в одній будівлі

В цьому сералі є всього по трішки. Трохи детективу, драми, комедії, криміналу і навіть трилеру. Це вже заявка на цікаве проведення вечора.

Ще привабливішим цей серіал робить акторський склад. На екранах з’являться Селена Гомез, Стів Мартін та Мартін Шорт.

8 серпня відбудеться прем’єра третього сезону. Історія серіалу буде розгортатися у розкішних апартаментах багатоповерхівки, де поліція розслідує смерть людини та попередньо класифікує її як самогубство.

Проте з висновком поліції незгодні троє сусідів — справжніх фанатів кримінальних подкастів. Вони переконані, що сталося вбивство, тож об’єднали зусилля, почали власне розслідування та самі опинилися під загрозою. Куди приведе ця пригода?

10 серпня

Таблетка від болю

Netflix вміє придумувати справді цікаві сюжети. Одним з них може мати серіал Таблетка від болю. Він розповість вигадану версію реальних подій, де слідча та детектив веде розслідування діяльності фармацевтичної компанії Purdue Pharma.

Її звинувачують у розвитку опіоїдної епідемії в США, яка почала свій розвиток ще в 90-х роках минуло сторіччя, а вже у 2017 призвела до щоденних смертей.

Наречений з all inclusive

З 10 серпня в кінотеатрах з’явиться нова французька комедія. Вона розповість історію Трідана Лагаша, який народився в готелі та ніколи не покидав його стін.

У свої 50 років він вирішив вперше вийти за межі готелю та поїхати в Париж, щоб познайомитися зі своїм братом Луї та знайти кохання свого життя — Віолетту. З дівчиною він познайомився ще восьмирічним хлопчиком в готелі.

Головним актором, сценаристом та режисером став Дені Бун, який надихнувся історією працівника одного готелю.

Фаранґ

Ще одна прем’єра — бойовик французького виробництва Фаранґ. Сюжет розповість історію колишнього боксера, який відбув покарання у тюрмі, а потім почав нове життя з родиною у Таїланді.

Проте вже за п’ять років на його порозі з’явився непроханий гість. Місцевий кримінальний авторитет напав на чоловіка на очах у його родини та погрозами змусив реалізувати злочинну схему.

Сем перетне всю країну, щоб дістатися до головного винуватця бід у своєму житті.

Побачення на Венері

Також у цей день запланована прем’єра мелодрами Побачення на Венері. Вона розповість історію Мії, яка живе зі смертельною хворобою та хоче прожити відведений їй час на повну.

Здається, прийшов час здійснити мрію та знайти свою біологічну матір. Міа вирушить на пошуки в сонячну Італію та запрошує з собою хлопця Кайла.

17 серпня

Синій жук

Всесвіт DC готовий дивувати новими історіями про супергероїв. Пригодницький бойовик розповість історію мексиканського підлітка Хайме Реєса.

Він отримає інопланетний костюм, який здатен наділяти суперсилами. Нові можливості дозволяють боротися зі злочинністю у рідному місті на новому рівні.

Місія на двох

Цей фільм особливий, адже на екрани повертається Джекі Чан. В цьому комедійному бойовику глядачі побачать історію супроводу цивільних осіб шосе смерті, неподалік Багдаду.

Два чоловіки мають подолати довгий шлях, покритий небезпеками, щоб не лише залишитись живими, а й зберегти життя цивільним.

Кудлаті перці

Фільм, який видається дитячим, має по справжньому дорослу начинку. Зокрема, там чимало чорних жартів, які точно не призначені для дитячих вух.

Фільм розповість історію пса Реджі, якого вигнав хазяїн. Песик опинився сам посеред мегаполісу без жодних навичок виживання та усвідомив, що хазяїн його не любив. Тепер він жадає помсти, а найкращий спосіб — відгризти найціннішу частину тіла.

Та щоб втілити свій задум, треба не лише вижити, а й дістатися до колишньої домівки. Компанію Реджі склали його нові друзі.

Слабачка

17 серпня буде справді великий вибір прем’єр на будь-який смак. Фільм Слабачка сподобається поціновувачам жахів та триллеру.

Фільм розповість історію про Сесилію, яка медитує та має спокійне ідеальне життя. Та у всіх є тригери, яких краще не ворушити. Спокій дівчини закінчується, коли вона приймає запрошення подруги дитинства провести вихідні у будиночку в горах.

По приїзду з’ясовується, що серед гостей — дівчина, яка все дитинство булила Сесилію та перетворювала її життя на кошмар. Чим закінчиться ця зустріч для обох дівчат?

23 серпня

Асока

23 серпня вийде захопливий мінісеріал про джедайку Зоряних війн — Асоку Тано. Цей персонаж вже давно заслуговував на окрему історію.

Асока спробує впоратися зі своїми особистими трагічними втратами й знайти нові внутрішні сили, які допоможуть подолати усі труднощі.

Вторгнення

Також на глядачів чекає продовження одного з найкращих фільмів у жанрі sci-fi за останні роки. Вийде другий сезон серіалу Вторгнення, який розповість про виживання людей під час ворожої експансії Землі прибульцями.

24 серпня

Довбуш

Саме так, українці зняли фільм про Олексу Довбуша — опришка, який боровся з несправедливістю панування польської шляхти на західних українських землях.

Олекса мав брата й вони разом прагнули боротися, проте різне уявлення про помсту робить братів ворогами. Серед жорстокості, лицемірства й жадібності шляхти, втрат близьких людей, Олекса намагається бути щасливим та продовжувати опір.

31 серпня

Мармадюк

Цей мультиплікаційний фільм стане продовженням історії про непосидючого й трішки невихованого пса Мармадюка.

Після перегляду вірусного відео, як Мармадюк стрибає з вікна другого поверху в басейн та накриває усіх великою хвилею, на пса звертає увагу собачий тренер Гай. Він хоче підготувати його до змагань.

Гай — справжній майстер своєї справи, та чи під силу йому впоратися з Мармадюком? Хоч песику складно даються уроки тренера, поруч завжди є любляча родина, яка підтримує та вірить в його перемогу.

Якщо ж ти не надто любиш кінотеатри чи хочеш вже зараз гарно провести вечір, рекомендуємо десять фільмів, які надихають та мотивують.

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