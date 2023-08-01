Не Барби и Оппенгеймер, но тоже приятно удивят! Премьеры августа, заслуживающие внимания

Июль приятно поразил фильмами Барби и Оппенгеймер, но на календаре уже август, а значит, пора выбирать новых фаворитов.

В последний месяц лета афиша кинотеатров будет насыщена новыми релизами. Более того, зрителей ждут новые сериалы и продолжения культовых картин.

Какие фильмы, мультфильмы и сериалы украинского и зарубежного производства следует ожидать в августе 2023? Наша редакция подготовила подборку премьер.

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Премьеры фильмов в августе

2 августа

Подростки-мутанты Черепашки-ниндзя: Погром мутантов

Донателло, Леонардо, Микеланджело и Рафаэль — эта четверка стала не только героями своего города, но и любимцами тысяч зрителей и владельцев комиксов.

Хотя их история уже исчерпала себя, всегда можно пролистать страницу и открыть следующий раздел. Зрителей мультика ждет новая приключенческая история четырех братьев, которые решают больше не прятаться в канализации, а покорить Нью-Йорк.

Какие вызовы, опасности и приключения ждут их можно посмотреть всей семьей в кинотеатрах твоего города.

Псы резервации

В этот день состоится премьера третьего сезона сериала Псы резервации. Криминальная комедия рассказывает историю четырех подростков, которые стремятся выбраться из изолированного района, напоминающего гетто, и переехать в большой город.

Деньги на исполнение мечты они собирают преступлениями, в частности, ограблениями. Куда заведет главных героев жизни в третьем сезоне?

3 августа

Короли рэпа

Украинский кинематограф продолжает удивлять качеством и интересными сюжетами. С 3 августа в прокат выйдет новая кинолента украинского производства Короли рэпа.

Музыкальная драма рассказывает историю парня по имени Котел, который только что окончил школу, мечтает стать известным рэпером, покорить большую сцену и, конечно же, сердце любимой девушки.

Но в реальном мире приходится прилагать усилия, чтобы получить жизнь мечты и достичь всех целей. Короли рэпа уже одержали победу на итальянском кинофестивале фильмов для детей и подростков Vvfilmf.

Мэг 2: Впадина

В третий день августа на экранах кинотеатров появится еще одна интересная картина. Продолжение истории выживания, ужаса и борьбы с опасностями морского мира.

Главный герой, Джонас Тейлор погрузится на самое дно океана, чтобы узнать больше о самых глубоких впадинах. Но вместо живого подводного мира команда обнаружит незаконную добычу полезных ископаемых, что ставит весь мир под угрозу.

Фильм станет продолжением фильма Мэг на основе романа Стива Альтена. В главной роли снова можно будет увидеть невероятную игру Джейсона Стейтема.

4 августа

Миссия Стоун

Netflix подготовил новый релиз для своих зрителей Мисся Стоун. История фильма расскажет о спецагенте Рэйчел Стоун, которой поручено выполнить опасную миссию. По классике сюжетов Netflix на кону стоит существование всего мира.

8 августа

Гран Туризмо

В последнее время стало популярно снимать фильмы на основе видеоигр. Совсем скоро на экраны выйдет еще одна кинолента на основе игры — Гран Туризмо.

В ней будет много гонок и спорта. А также это история о мечте подростка, которую удалось осуществить.

Убийства в одном здании

В этом серале есть всего по чуть-чуть. Немного детектива, драмы, комедии, криминала и даже триллера. Это уже заявка на интересное проведение вечера.

Еще более привлекательным этот сериал делает актерский состав. На экранах появятся Селена Гомез, Стив Мартин и Мартин Шорт.

8 августа состоится премьера третьего сезона. История сериала будет разворачиваться в роскошных апартаментах многоэтажки, где полиция расследует смерть человека и предварительно классифицирует его как самоубийство.

Однако с выводом полиции не согласны три соседа — настоящие фанаты уголовных подкастов. Они убеждены, что произошло убийство, объединили усилия, начали собственное расследование и сами оказались под угрозой. Куда приведет это приключение?

10 августа

Таблетка от боли

Netflix умеет придумывать поистине интересные сюжеты. Одним из них может обладать сериал Таблетка от боли. Он расскажет выдуманную версию реальных событий, где следователь и детектив ведет расследование деятельности фармацевтической компании Purdue Pharma.

Ее обвиняют в развитии в опиоидной эпидемии в США, которая начала свое развитие еще в 90 годах прошлого столетия, а уже в 2017 году привела к ежедневным смертям.

Жених с all inclusive

С 10 августа в кинотеатрах появится новая французская комедия. Она расскажет историю Тридана Лагаша, родившегося в отеле и никогда не покидавшего его стен.

В свои 50 лет он решил впервые выйти за пределы гостиницы и уехать в Париж, чтобы познакомиться со своим братом Луи и найти любовь своей жизни — Виолетту. С девушкой он познакомился еще восьмилетним мальчиком в отеле.

Главным актером, сценаристом и режиссером стал Дэни Бун, вдохновившийся историей работника одной гостиницы.

Фаранг

Еще одна премьера — боевик французского производства Фаранг. Сюжет расскажет историю бывшего боксера, который отбыл наказание в тюрьме, а затем начал новую жизнь с семьей в Таиланде.

Однако уже через пять лет на его пороге появился незваный гость. Местный криминальный авторитет напал на мужчину на глазах у его семьи и угрозами заставил реализовать преступную схему.

Сэм пересечет всю страну, что добраться до главного виновника бед в своей жизни.

Свидание на Венере

Также в этот день запланирована премьера мелодрамы Свидание на Венере. Она расскажет историю Мии, которая живет со смертельной болезнью и хочет прожить отведенное ей время на полную.

Кажется, пришло время осуществить мечту и найти свою биологическую мать. Миа отправляется на поиски в солнечную Италию и приглашает с собой парня Кайла.

17 августа

Синий жук

Вселенная DC готова удивлять новыми историями о супергероях. Приключенческий боевик расскажет историю мексиканского подростка Хайме Рееса.

Он находит инопланетный костюм, способный наделять суперсилами. Новые возможности позволяют сражаться с преступностью в родном городе на новом уровне.

Миссия на двоих

Этот фильм особенный, ведь на экраны возвращается Джеки Чан. В этом комедийном боевике зрители увидят историю сопровождения гражданских лиц по шоссе смерти, недалеко от Багдада.

Двое мужчин должны преодолеть долгий путь, покрытый опасностями, чтобы не только остаться в живых, но и сохранить жизнь гражданских.

Лохматые перцы

Фильм, который кажется детским, но имеет по настоящему взрослую начинку. В частности, там немало черных шуток, которые точно не предназначены для детских ушей.

Фильм расскажет историю пса Реджи, которого выгнал хозяин. Песик оказался сам посреди мегаполиса без навыков выживания и осознал, что хозяин его не любил. Теперь он хочет отомстить, а лучший способ — отгрызть самую ценную часть тела.

Но чтобы воплотить свой замысел, нужно не только выжить, а и добраться до бывшего дома. Компанию Реджи составили его новые друзья.

Слабачка

17 августа будет действительно много премьер на любой вкус. Фильм Слабачка понравится ценителям ужасов и триллера.

Он расскажет историю о Сесилии, которая медитирует и имеет спокойную идеальную жизнь. Но у всех есть триггеры, которых лучше не ворошить. Покой девушки исходит, когда она принимает приглашение подруги детства провести выходные в домике в горах.

По приезду выясняется, что среди гостей — девушка, которая все детство булила Сесилию и превращала ее жизнь в кошмар. Чем закончится эта встреча для обеих девушек?

23 августа

Асока

23 августа выйдет увлекательный минисериал о джедайке Звездных войн — Асоке Тано. Этот персонаж уже давно заслуживал отдельной истории.

Асока попытается справиться со своими личными трагическими потерями и обрести новые внутренние силы, которые помогут преодолеть все трудности.

Вторжение

Также зрителей ждет продолжение одного из лучших фильмов в жанре sci-fi за последние годы. Выйдет второй сезон сериала Вторжение, который расскажет о выживании людей во время враждебной экспансии Земли пришельцами.

24 августа

Довбуш

Именно так, украинцы сняли фильм об Олексе Довбуше — опришке, который боролся с несправедливостью господства польской шляхты на западных украинских землях.

Олекса имел брата и они вместе стремились бороться, однако разное представление мести делает братьев врагами. Среди жестокости, лицемерия и алчности шляхты, потерь близких людей, Олекса пытается быть счастливым и продолжать сопротивление.

31 августа

Мармадюк

Этот мультипликационный фильм станет продолжением истории о непоседливом и немного невоспитанном псе Мармадюке.

После просмотра вирусного видео, где Мармадюк прыгает из окна второго этажа в бассейн и накрывает всех большой волной, на пса обращает внимание собачий тренер Гай. Он хочет подготовить его к соревнованиям.

Гай — настоящий мастер своего дела, но по силам ли ему справиться с Мармадюком? Хотя собачке сложно даются уроки тренера, рядом всегда есть любящая семья, которая поддерживает и верит в его победу.

Если ты не слишком любишь кинотеатры или хочешь уже сейчас хорошо провести вечер, рекомендуем десять вдохновляющих и мотивирующих фильмов.

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