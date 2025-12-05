Куда пойти на выходных в Киеве, 6-7 декабря: список спектаклей, выставок и мастер-классов

Выходные 6-7 декабря 2025 в Киеве обещают быть насыщенными праздничной атмосферой, ведь 6 числа отмечается День святого Николая.
Жители и гости столицы смогут посетить тематические мероприятия для детей и взрослых, концерты классической музыки, выставки, мастер-классы и театральные представления. Читай в материале, куда можно сходить по выходным в Киеве.
Куда пойти в Киеве на выходных 6-7 декабря: список интересных мест
Многие события в Киеве будут посвящены зимним традициям, искусству и семейному отдыху. Вот подборка самых интересных анонсов — от музеев и театров до ярмарок и концертных залов.
Куда пойти на выходных 6-7 декабря в Киеве: праздничные мероприятия ко Дню святого Николая
- Праздник святого Николая в музее: 06.12, Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева (ул. Б. Хмельницкого, 7). Развлекательная программа для детей с играми.
- Резиденция Санты на ВДНХ: 6-7 чисел, сеансы в 10:00, 11:15 и т.д. (каждые 45 мин). Встреча с эльфами и разными фотозонами.
- Праздничная читанка-мастерша Мелодия чуда: 06.12, Центральная библиотека им. Шевченко для детей. Чтение и мастер-класс для детей.
Куда пойти на выходных в Киеве 6-7 декабря: концерты и шоу
- Курени Пустынные: 06.12, 18:00. Электроника от AFRODISIAK и OLI LIU.
- Вивальди & Моцарт: 06.12, 15:00, Кирха Св. Екатерины. Классика от ансамбля Фрески.
- Тембер Blanche: 06.12, 19:00, ORIGIN STAGE. Нежные песни группы.
- Music of Christmas: Next Generation: 07.12, 18:00, Национальная филармония. Рождественский концерт оркестра.
- Krovna: 07.12, 18:30, ATLAS. Мистическое фольклорное шоу.
- Концерт Музыка по мультфильмам: 06.12-07.12, Национальная оперетта Украины. Саундтреки по мультфильмам.
- Карнавал животных из KYIV MOZART ORCHESTRA: 6-7 декабря, Культурный кластер KRAKIV. Спектакль с оркестром для детей.
Куда пойти в Киеве в эти выходные 6-7 декабря: выставки и мастер-классы
- Выставка Рождественский полет Щедрика: 06.12-07.12 (до 18 января 2026), среда-воскресенье 12:00-19:00, МВЦ Музея истории города Киева. Залы с историей и разными мастер-классами.
- Выставка Киев через объектив: 06.12-07.12 (до 1 февраля 2026), МВЦ Музея истории города Киева. Редкие фото Киева.
- Выставка В саду рождественским: 06.12-07.12 (до 1 февраля 2026 г.), Национальный музей Киевская картинная галерея.
- Линогравюра, мастер-класс по рождественской открытке: 06.12, Национальный музей искусств имени Ханенко. Проводят Ксения Морозова и Юлия Москаленко.
- Читай-портик: 07.12, Национальный музей искусств имени Ханенко. Чтение и мастер-класс для семей.
Куда пойти на выходных 6-7 декабря, Киев: другие события для семейного отдыха
- Яблочные угощения копытных в Киевском зоопарке: 06.12-07.12, с 12:00.
- Музей науки МАН на ВДНХ: 06.12-07.12. Интерактивные зоны STEM для детей.
- Киевский планетарий — семейные программы: 06.12-07.12, только вечерние сеансы. Проекции детей от 5 лет.
- Маркет подарков Город мастеров: 06.12-07.12, Дом кино.
- PinchukArtCentre: 06.12-07.12, демонстрация современного искусства, вход свободный.
- Национальный музей истории Украины: 06.12-07.12, состоятся тематические экскурсии.
Обрати внимание, что некоторые события требуют предварительной регистрации или билетов. Проверь актуальную информацию на сайтах организаторов. Эти выходные — отличный повод погрузиться в предпраздничную атмосферу Киева!
