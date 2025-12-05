Куда пойти на выходных в Киеве, 6-7 декабря: список спектаклей, выставок и мастер-классов

Выходные 6-7 декабря 2025 в Киеве обещают быть насыщенными праздничной атмосферой, ведь 6 числа отмечается День святого Николая.

Жители и гости столицы смогут посетить тематические мероприятия для детей и взрослых, концерты классической музыки, выставки, мастер-классы и театральные представления. Читай в материале, куда можно сходить по выходным в Киеве.

Куда пойти в Киеве на выходных 6-7 декабря: список интересных мест

Многие события в Киеве будут посвящены зимним традициям, искусству и семейному отдыху. Вот подборка самых интересных анонсов — от музеев и театров до ярмарок и концертных залов.

Куда пойти на выходных 6-7 декабря в Киеве: праздничные мероприятия ко Дню святого Николая

Праздник святого Николая в музее: 06.12, Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева (ул. Б. Хмельницкого, 7). Развлекательная программа для детей с играми.

Резиденция Санты на ВДНХ: 6-7 чисел, сеансы в 10:00, 11:15 и т.д. (каждые 45 мин). Встреча с эльфами и разными фотозонами.

Праздничная читанка-мастерша Мелодия чуда: 06.12, Центральная библиотека им. Шевченко для детей. Чтение и мастер-класс для детей.

Куда пойти на выходных в Киеве 6-7 декабря: концерты и шоу

Курени Пустынные: 06.12, 18:00. Электроника от AFRODISIAK и OLI LIU.

Вивальди & Моцарт: 06.12, 15:00, Кирха Св. Екатерины. Классика от ансамбля Фрески.

Тембер Blanche: 06.12, 19:00, ORIGIN STAGE. Нежные песни группы.

Music of Christmas: Next Generation: 07.12, 18:00, Национальная филармония. Рождественский концерт оркестра.

Krovna: 07.12, 18:30, ATLAS. Мистическое фольклорное шоу.

Концерт Музыка по мультфильмам: 06.12-07.12, Национальная оперетта Украины. Саундтреки по мультфильмам.

Карнавал животных из KYIV MOZART ORCHESTRA: 6-7 декабря, Культурный кластер KRAKIV. Спектакль с оркестром для детей.

Куда пойти в Киеве в эти выходные 6-7 декабря: выставки и мастер-классы

Выставка Рождественский полет Щедрика: 06.12-07.12 (до 18 января 2026), среда-воскресенье 12:00-19:00, МВЦ Музея истории города Киева. Залы с историей и разными мастер-классами.

Выставка Киев через объектив: 06.12-07.12 (до 1 февраля 2026), МВЦ Музея истории города Киева. Редкие фото Киева.

Выставка В саду рождественским: 06.12-07.12 (до 1 февраля 2026 г.), Национальный музей Киевская картинная галерея.

Линогравюра, мастер-класс по рождественской открытке: 06.12, Национальный музей искусств имени Ханенко. Проводят Ксения Морозова и Юлия Москаленко.

Читай-портик: 07.12, Национальный музей искусств имени Ханенко. Чтение и мастер-класс для семей.

Куда пойти на выходных 6-7 декабря, Киев: другие события для семейного отдыха

Яблочные угощения копытных в Киевском зоопарке: 06.12-07.12, с 12:00.

Музей науки МАН на ВДНХ: 06.12-07.12. Интерактивные зоны STEM для детей.

Киевский планетарий — семейные программы: 06.12-07.12, только вечерние сеансы. Проекции детей от 5 лет.

Маркет подарков Город мастеров: 06.12-07.12, Дом кино.

PinchukArtCentre: 06.12-07.12, демонстрация современного искусства, вход свободный.

Национальный музей истории Украины: 06.12-07.12, состоятся тематические экскурсии.

Обрати внимание, что некоторые события требуют предварительной регистрации или билетов. Проверь актуальную информацию на сайтах организаторов. Эти выходные — отличный повод погрузиться в предпраздничную атмосферу Киева!

