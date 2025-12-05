Куди піти на вихідних в Києві, 6-7 грудня: перелік вистав, виставок та майстер-класів

Вихідні 6-7 грудня 2025 року в Києві обіцяють бути насиченими святковою атмосферою, адже 6 числа відзначається День святого Миколая.

Жителі та гості столиці зможуть відвідати тематичні заходи для дітей і дорослих, концерти класичної музики, виставки, майстер-класи та театральні вистави. Читай у матеріалі, куди можна сходити на вихідних в Києві.

Куди піти в Києві на вихідних 6-7 грудня: перелік цікавих місць

Багато подій в Києві буде присвячено зимовим традиціям, мистецтву та родинному відпочинку. Ось добірка найцікавіших анонсів — від музеїв і театрів до ярмарків і концертних залів.

Куди піти на вихідних 6-7 грудня в Києві: святкові заходи до Дня святого Миколая

Свято святого Миколая в музеї: 06.12, Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва (вул. Б. Хмельницького, 7). Розважальна програма для дітей з іграми.

Резиденція Санти на ВДНГ: 6-7 чисел, сеанси о 10:00, 11:15 тощо (кожні 45 хв). Зустріч з ельфами та різними фотозонами.

Святкова читанка-майстерка Мелодія дива: 06.12, Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей. Читання та майстер-клас для дітей.

Куди піти на вихідних в Києві 6-7 грудня: концерти та шоу

Kureni Пустельні: 06.12, 18:00. Електроніка від AFRODISIAK та OLI LIU.

Вівальді & Моцарт: 06.12, 15:00, Кірха Св. Катерини. Класика від ансамблю Фрески.

Tember Blanche: 06.12, 19:00, ORIGIN STAGE. Ніжні пісні гурту.

Music of Christmas: The Next Generation: 07.12, 18:00, Національна філармонія. Різдвяний концерт оркестру.

Krovna: 07.12, 18:30, ATLAS. Містичне фольклорне шоу.

Концерт Музика з мультфільмів: 06.12-07.12, Національна оперета України. Саундтреки з мультфільмів.

Карнавал тварин із KYIV MOZART ORCHESTRA: 6-7 грудня, Культурний кластер KRAKIV. Вистава з оркестром для дітей.

Куди піти в Києві на цих вихідних 6-7 грудня: виставки та майстер-класи

Виставка Різдвяний політ Щедрика: 06.12-07.12 (до 18 січня 2026), середа-неділя 12:00-19:00, МВЦ Музею історії міста Києва. Зали з історією та різними майстер-класами.

Виставка Київ через об’єктив: 06.12-07.12 (до 1 лютого 2026), МВЦ Музею історії міста Києва. Рідкісні фото Києва.

Виставка У саду різдвянім: 06.12-07.12 (до 1 лютого 2026), Національний музей Київська картинна галерея.

Ліногравюра, майстер-клас із різдвяної листівки: 06.12, Національний музей мистецтв імені Ханенків. Проводять Ксенія Морозова та Юлія Москаленко.

Читай-портик: 07.12, Національний музей мистецтв імені Ханенків. Читання та майстер-клас для сімей.

Куди піти на вихідних 6-7 грудня, Київ: інші події для сімейного відпочинку

Яблучні частування копитних у Київському зоопарку: 06.12-07.12, з 12:00.

Музей науки МАН на ВДНГ: 06.12-07.12. Інтерактивні STEM-зони для дітей.

Київський планетарій — сімейні програми: 06.12-07.12, лише вечірні сеанси. Проєкції для дітей від 5 років.

Маркет подарунків Місто майстрів: 06.12-07.12, Будинок кіно.

PinchukArtCentre: 06.12-07.12, демонстрація сучасного мистецтва, вхід вільний.

Національний музей історії України: 06.12-07.12, відбудуться тематичні екскурсії.

Зверни увагу, що деякі події вимагають попередньої реєстрації або квитків. Перевіряй актуальну інформацію на сайтах організаторів. Ці вихідні — чудова нагода зануритися в передсвяткову атмосферу Києва!

