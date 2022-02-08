Культурный шок, релакс и ограбление “хвостатыми”: Геннадий Витер о путешествии по Шри-Ланке и советах украинцам

Недавно украинский телеведущий, телепродюсер и певец Геннадий Витер (Gena Viter) вернулся с отдыха на Шри-Ланке.

С этим райским островом, который он последний раз посещал десять лет назад, его связывают самые приятные воспоминания. Так что артист очень хотел вернуться сюда снова и насладиться его красотой.

Своими впечатлениями от путешествия этим экзотическим местом он поделился с Вікнами.

По словам Геннадия, он не любитель многолюдных отелей, поэтому для отдыха выбрал отдаленный регион под названием Пасикуда.

Что ждет туриста по прилету?

Певец рассказывает: приземлившись в аэропорту, следует быть готовым к ряду формальностей, которые в обязательном порядке проходят все путешественники.

В частности, сначала нужно заполнить карту туриста, в которой указать все свои данные о вакцинации и то, болел ли ты Covid-19 или нет. Приложить кучу документов. Оформить точный адрес пребывания, предоставить свои контакты. Получить визу.

Это займет не менее часа.

Но если у тебя заполнены все документы, по прилету в аэропорт пройти эту процедуру можно значительно быстрее. Однако есть шанс застрять на ленте выдачи багажа.

В Коломбо одновременно прибывает много рейсов, из-за чего туристы вынуждены ждать свой багаж около полутора часов. И от этого не спасает даже VIP-проход.

О транспорте

Если ты решил(-а) заселиться в “непопсовую” гостиницу, которая, к примеру, расположена в двух часах езды от аэропорта, будь готов(-а) к тому, что на дорогу ты потратишь часов пять — шесть.

Также нет смысла ехать в отдаленные уголки Шри-Ланки вместе с детьми, потому что вы больше устанете, чем отдохнете.

Кроме того, для таких поездок лучше выбирать индивидуальный транспорт.

Поездка в одну сторону обойдется примерно в $100 из расчета на расстояние в 270 км, говорит артист.

И добавляет, что местным транспортом преодолеть его можно не менее чем за пять — шесть часов.

О местном колорите

Для неподготовленного путешественника настоящим стрессом может стать манера езды жителей острова. Ведь на Шри-Ланке люди изобрели свои “правила дорожного движения” и добросовестно их соблюдают.

Культуры вождения там практически не существует. Это неизменное чувство шока. Для того чтобы не испортить себе отпуск, желательно в машине просто спать. Тогда ты, по крайней мере, не видишь все эти правила, — говорит телеведущий.

В то же время он отмечает, что никаких проблем не было при заселении в гостиницу. Расположиться в номере ему удалось сразу.

К тому же, его можно было выбрать, а при необходимости договориться, чтобы поменяли на другой. Ведь несмотря на 50 номеров, на которые рассчитана гостиница, заполненной она оказалась всего на 10%.

То есть с этим проблем не возникало.

А вот с едой наоборот. Не из-за ее качества, а из-за специфичности. Блюда в гостинице, где поселился Геннадий, принадлежали к индийской кухни.

Поэтому ему пришлось просить шеф-повара, чтобы специй, особенно карри, которую он очень не любит, в его рацион не добавляли.

Но на Шри-Ланку ты едешь не столько за едой, сколько за эмоциями. Это, конечно же, шикарный теплый океан и погода.

Кроме того, все пугали возможными дождями, хотя за десять дней пребывания на острове он шел только один раз.

Этот день путешественник переждал в номере, созерцая тропический ливень и наслаждаясь шумом океана.

В то же время проявлять осмотрительность туристам следует относительно подводных течений на восточном побережье, потому что там их очень много. Однажды телеведущий на себе прочувствовал, как они затягивают в океан.

Поэтому советует прислушиваться к спасателям, рассказывающим о безопасных местах для купания. Особенно тем, кто отдыхает с детьми.

На самой же территории отеля, как уверяет певец, ты чувствуешь себя безопасно и комфортно. Там есть все, что может пригодиться туристу.

О недостатках отдыха на Шри-Ланке

Проблема может возникнуть с возвращением домой, говорит телеведущий. Ведь если лететь назад ты планируешь через Арабские Эмираты, то должен сделать тест на Covid-19.

Сам Геннадий Витер прошел тестирование за сутки до вылета и за пять часов до выезда из отеля получил положительный результат на коронавирус.

Путешественник рассказывает, что полностью вакцинирован и за время поездки проблем с самочувствием не имел, как и симптомов, которые могли бы насторожить.

Поэтому решил позвонить в клинику и узнать, почему так произошло. В ответ услышал, что, как ни странно, у всех, кто накануне делал тестирование, было подтверждено наличие вируса.

— На мою ремарку “господа, возможно, проблема в вашей клинике?” они сказали: “Скорее всего, что да. Но сдать (тест повторно — ред.) вы можете только через несколько дней, потому что у нас выходные”, — вспоминает телеведущий.

Не менее впечатляющей стала сама процедура сдачи теста. Заплатив за нее $40, ждать медработника пришлось сидя на табуретке посреди улицы.

— Пыль летит. Подходит человек в полной “экипировке”, тычет тебе этой палочкой в ​​нос и горло. Затем метров десять несет на открытым воздухе, даже не положив в пробирку. Вообще удивительно, как эти тесты отрицательными там получаются, — говорит Геннадий.

Но эту проблему ему удалось решить в аэропорту после повторного тестирования, получив отрицательный результат. По прилету в Киев певец сделал еще один тест, подтвердивший отсутствие болезни.

Однако действовать в такой ситуации нужно быстро, говорит он.

Ведь друзьям артиста, сделавшим первый тест в аэропорту и получившим положительный результат, пришлось ехать в гостиницу и сдавать его повторно.

Повторное тестирование показало, что ковида у них нет, но они потеряли полторы тысячи долларов на билетах. Поскольку авиакомпания оставляет за собой право не возвращать за них денежные средства, если они не содержат расширенного пакета услуг.

В целом же Шри-Ланка — это рай для людей, желающих отдохнуть, насладиться природой и полностью уединиться. А путешественникам с детьми лучше выбирать более популярные места острова, — добавляет телеведущий.

О необычном ограблении

За время отдыха на Шри-Ланке с артистом случилась забавная и поучительная история одновременно.

Во время экскурсии он решил сделать фото пейзажей, достал смартфон, а сумку с документами, ключами и деньгами положил на пол.

Мигом к ней подбежали две обезьяны, и одна из них украла сумку, а потом залезла на пальму. Путешественник обратился к жителям острова за помощью, которые за вознаграждение вернули ему вещи.

Не знаю, каким чудом местным ребятам удалось уговорить обезьяну вернуть мне вещи. Потому, друзья, давайте не будем самоуверенными, что с нами такого никогда не случится. А понимать, что все мы под Богом ходим и нужно быть осмотрительными, — поделился Геннадий Витер в своем Instagram.

Все больше украинцев открывают новые направления для отдыха. Среди них страна вечного лета, колыбель зажигательных танцевальных латиноамериканских ритмов и самобытной культуры — Доминиканская Республика.

Недавно оттуда вернулся украинский телеведущий и блогер Александр Педан. Если тебе интересно узнать, что Педан рассказал об отдыхе в Доминикане, тогда читай об этом в нашем материале.