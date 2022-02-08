Путешествия и вдохновение

Культурный шок, релакс и ограбление “хвостатыми”: Геннадий Витер о путешествии по Шри-Ланке и советах украинцам

Нина Гербич, редактор сайту 08 февраля 2022, 18:10
Геннадий Ветер рассказал о своем отдыхе на Шри-Ланке
Фото: Instagram

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