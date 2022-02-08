Подорожі та натхнення

Культурний шок, релакс і пограбування “хвостатими”: Геннадій Вітер про подорож Шрі-Ланкою та поради українцям

Ніна Гербич, редакторка сайту 08 Лютого 2022, 18:10
Геннадій Вітер розповів про свій відпочинок на Шрі-Ланці
Фото: Instagram

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