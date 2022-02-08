Культурний шок, релакс і пограбування “хвостатими”: Геннадій Вітер про подорож Шрі-Ланкою та поради українцям

Нещодавно український телеведучий, телепродюсер і співак Геннадій Вітер (Gena Viter) повернувся з відпочинку на Шрі-Ланці.

З цим райським островом, який востаннє він навідував десять років тому, його пов’язують найприємніші спогади. Тож артист дуже хотів повернутися сюди знову і насолодитися його красою.

Своїми враженнями від мандрівки цією екзотичною місциною він поділився з Вікнами.

Зі слів Геннадія, він не любитель багатолюдних готелів, тому для відпочинку обрав віддалений регіон під назвою Пасікуда.

Що чекає на туриста по прильоту?

Співак розповідає: приземлившись в аеропорту, слід бути готовим до низки формальностей, які в обов’язковому порядку проходять усі мандрівники.

Зокрема, спочатку потрібно заповнити карту туриста, у якій вказати всі свої дані щодо вакцинації й те, хворів ти на Covid-19, чи ні. Додати купу документів. Оформити точну адресу перебування, надати свої контакти. Отримати візу.

Це займе не менше ніж годину.

Та якщо в тебе заповнені всі документи, по прильоту в аеропорт пройти цю процедуру можна значно швидше. Проте є шанс застрягнути на стрічці видачі багажу.

В Коломбо одночасно прибуває багато рейсів, через що туристи змушені чекати свій багаж зо півтори години. І від цього не рятує навіть VIP-прохід.

Про транспорт

Якщо ти вирішив(-ла) заселитися до “непопсового” готелю, який, до прикладу, розташований за дві години їзди від аеропорту, будь готовим(-ою) до того, що на дорогу ти витратиш годин п’ять-шість.

Також немає сенсу їхати до віддалених куточків Шрі-Ланки разом із дітьми, бо ви більше втомитеся, ніж відпочинете.

Крім того, для таких поїздок краще ​​обирати індивідуальний транспорт.

Поїздка в один бік коштуватиме приблизно $100 з розрахунку на відстань у 270 км, говорить артист.

І додає, що місцевим транспортом подолати її можна не менше, ніж за п’ять — шість годин.

Про місцевий колорит

Для непідготовленого мандрівника справжнім стресом може стати манера їзди мешканців острова. Адже на Шрі-Ланці люди винайшли свої “правила дорожнього руху” і сумлінно їх дотримуються.

Культури водіння там практично не існує. Це незмінне відчуття шоку. Для того щоб не зіпсувати собі відпустку, бажано в машині просто спати. Тоді ти принаймні не бачиш усіх цих правил, — каже телеведучий.

Водночас він зазначає, що жодних проблем не мав із заселенням до готелю. Розташуватися у номері йому вдалося одразу.

До того ж його можна було обрати, а за потреби домовитися, щоб поміняли на інший. Адже попри 50 номерів, на які розрахований готель, заповненим він виявився лише на 10%.

Тобто із цим проблем не виникало.

А ось із їжею навпаки. Не через її якість, а через специфічність. Страви в готелі, де поселився Геннадій, були з індійської кухні.

Тож йому довелося просити шеф-кухаря, щоб спецій, особливо каррі, яку він дуже не любить, до його раціону не додавали.

Але на Шрі-Ланку ти їдеш не стільки за їжею, як за емоціями. Це, звичайно ж, шикарний і теплий океан та погода.

Крім того, всі лякали можливими дощами, хоча за десять днів перебування на острові він ішов лише раз.

Цей день мандрівник перечекав у номері, споглядаючи за тропічною зливою і насолоджуючись шумом океану.

Натомість проявляти обачність туристам слід щодо підводних течій на східному узбережжі, бо там їх дуже багато. Одного разу телеведучий сам відчув, як вони затягують в океан.

Тож радить прислухатися до рятувальників, які розповідають про безпечні місця для купання. Особливо тим, хто їде з дітьми.

На самій же території готелю, як запевняє співак, ти почуваєшся безпечно і комфортно. Там є все, що може знадобитися туристу.

Про недоліки відпочинку на Шрі-Ланці

Проблема може виникнути з поверненням додому, говорить телеведучий. Адже, якщо летіти назад ти плануєш через Арабські Емірати, то маєш зробити тест на Covid-19.

Сам Геннадій Вітер пройшов тестування за добу до вильоту і за п’ять годин до виїзду з готелю отримав позитивний результат на коронавірус.

Мандрівник розповідає, що повністю вакцинований і на час поїздки проблем із самопочуттям не мав, як і будь-яких симптомів, які могли б насторожити.

Тому вирішив подзвонити до клініки та з’ясувати, чому так відбулось. У відповідь почув, що, як не дивно, у всіх, хто напередодні зробив тестування, було підтверджено наявність вірусу.

— На мою ремарку “панове, можливо, проблема у вашій клініці?” вони сказали: “Швидше за все, що так. Але зробити (тест повторно — ред.) ви можете лише за кілька днів, бо у нас вихідні”, — пригадує телеведучий.

Не менш приголомшливою стала сама процедура здачі тесту. Заплативши за неї $40, очікувати медпрацівника довелося сидячи на табуретці посеред вулиці.

— Пил летить. Підходить людина у повному “екіпіруванні”, тицяє тобі цією паличкою у ніс та горло. Потім метрів із десять несе її відкритим повітрям, навіть не поклавши у пробірку. Взагалі дивно, як ці тести негативними там виходять, — говорить Геннадій.

Та цю проблему йому вдалося розв’язати в аеропорту, після повторного тестування, яке показало негативний результат. По прильоту до Києва співак зробив іще один тест, який підтвердив відсутність хвороби.

Проте діяти у такій ситуації потрібно швидко, говорить він.

Адже друзям артиста, які зробили перший тест в аеропорту та отримали позитивний результат, довелося їхати до ковідного готелю і здавати його повторно.

Повторне тестування показало, що ковіду у них немає, але вони втратили півтори тисячі доларів на квитках. Оскільки авіакомпанія залишає за собою право не повертати за них кошти, якщо вони не містять розширеного пакета послуг.

В цілому ж Шрі-Ланка — це рай для людей, які хочуть відпочити, насолодитися природою та повністю усамітнитися. Натомість мандрівникам з дітьми краще обирати більш популярні місцини острова, — додає телеведучий.

Про незвичайне пограбування

За час відпочинку на Шрі-Ланці з артистом трапилася кумедна і повчальна історія водночас.

Під час екскурсії він вирішив зробити фото краєвидів, дістав смартфон, а сумку з документами, ключами та грошима поклав на підлогу.

Миттю до неї підбігли дві мавпи, й одна з них поцупила сумку та залізла на пальму. Мандрівник звернувся до мешканців острова по допомогу, які за винагороду повернули йому речі.

Не знаю, яким дивом місцевим хлопцям вдалося вмовити мавпу повернути мені речі. Тому, друзі, давайте не будемо самовпевненими, що з нами такого ніколи не трапиться. А розуміти, що всі ми під Богом ходимо і треба бути обачними, — поділився Геннадій Вітер у своєму Instagram.

Усе більше українців відкривають для себе нові напрямки для відпочинку. Серед них країна вічного літа, колиска запальних танцювальних латиноамериканських ритмів та самобутньої культури — Домініканська Республіка.

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