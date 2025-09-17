Грин-карта за $1: причины увеличения стоимости

Лотерея Green Card — это ежегодный розыгрыш 55 000 видов на постоянное проживание в США, проводимый Государственным Департаментом Соединенных Штатов. Но в этом году произошли определенные изменения — читай в материале, сколько будет стоить и по каким причинам.

Грин-карта и $1: информация о нововведениях

Госдепартамент США впервые за историю программы Diversity Visa Lottery (DV Lottery, или лотерея грин-карт) вводит плату в размере $1 за подачу электронной заявки на участие в лотерее. Это изменение вступит в силу с 16 октября 2025 и будет касаться лотереи DV-2027.

Плата будет взиматься через официальный портал правительства США во время регистрации и является неповоротной, независимо от результата лотереи грин-карты или последующего оформления визы.

Цель нововведения — более справедливое распределение расходов на администрирование программы. Ранее эти расходы покрывались только победителями, платившими $330 за оформление иммиграционной визы.

Теперь $1 от каждого участника позволит собрать примерно $25 млн в год, ведь каждый год было около 25 млн участников. Средства пойдут на обновление IT-систем, усиление проверок безопасности, хранение данных, автоматизированный отбор победителей и борьбу с мошенничеством. Также ожидается, что плата снизит количество фальшивых заявок.

Кроме лотереи, с 1 октября 2025 года вводится новая плата за проверку добродетели, или Visa Integrity Fee в размере $250 для неиммигрантских виз (туристические, студенческие, рабочие). Вместе с действующим консульским сбором $185 общая стоимость составит $435.

Интересный факт: ежегодно в лотерее грин-карты разыгрывается 55 000 виз. Госдепартамент отмечает: официальные результаты проверяются только через Entrant Status Check на сайте программы. Любые уведомления по телефону, почте или email — это мошенничество.

Официальные даты регистрации на DV-2027 объявят в ближайшее время. Участникам советуют пользоваться только официальными источниками, чтобы избежать обмана.

Совсем скоро будут результаты грин-карт 2026 года — читай в материале, когда их ждать.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!