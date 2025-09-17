Грін-карта за $1: причини збільшення вартості

Лотерея Green Card — це щорічний розіграш 55 000 посвідок на постійне проживання у США, що проводиться Державним Департаментом Сполучених Штатів. Але цьогоріч відбулися певні зміни — читай у матеріалі, скільки коштуватиме участь та з яких причин.

Грін-карта і $1: інформація щодо нововведення

Держдепартамент США вперше за історію програми Diversity Visa Lottery (DV Lottery або лотерея грін-карт) запроваджує плату в розмірі $1 за подання електронної заявки на участь у лотереї. Ця зміна набуде чинності з 16 жовтня 2025 року і стосуватиметься лотереї DV-2027.

Плата стягуватиметься через офіційний портал уряду США під час реєстрації і є неповоротною, незалежно від результату лотереї грін-карти чи подальшого оформлення візи.

Мета нововведення — більш справедливий розподіл витрат на адміністрування програми. Раніше ці витрати покривалися лише переможцями, які сплачували $330 за оформлення імміграційної візи.

Тепер $1 від кожного учасника дозволить зібрати приблизно $25 млн на рік, адже кожного року було приблизно 25 млн учасників. Кошти підуть на оновлення IT-систем, посилення перевірок безпеки, зберігання даних, автоматизований відбір переможців та боротьбу з шахрайством. Також очікується, що плата зменшить кількість фальшивих заявок.

Окрім лотереї, з 1 жовтня 2025 року вводиться нова плата за перевірку доброчесності, або ж Visa Integrity Fee у розмірі $250 для не іммігрантських віз (туристичні, студентські, робочі). Разом з чинним консульським збором $185 загальна вартість становитиме $435.

Цікавий факт: щорічно в лотереї грін-карти розігрується 55 000 віз. Держдепартамент наголошує: офіційні результати перевіряються тільки через Entrant Status Check на сайті програми. Будь-які сповіщення телефоном, поштою чи email — це шахрайство.

Офіційні дати реєстрації на DV-2027 оголосять незабаром. Учасникам радять користуватися лише офіційними джерелами, щоб уникнути обману.

