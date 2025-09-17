Стиль життя Подорожі та натхнення

Грін-карта за $1: причини збільшення вартості

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Вересня 2025, 18:00 2 хв.
грін карта 1$
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь