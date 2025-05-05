Подорожі та натхнення

Коли будуть результати грін-карти 2026: що треба знати про важливі терміни

Богдана Макалюк, журналістка сайту 05 Травня 2025, 17:15
Коли будуть результати грін-карти 2026
Фото Unsplash
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