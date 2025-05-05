Коли будуть результати грін-карти 2026: що треба знати про важливі терміни

Фото Unsplash Для багатьох людей у всьому світі справжнім прагненням є шанс отримати грін-карту США. Люди по кілька разів подають заявки, щоб отримати її та переїхати до Штатів. Читай у матеріалі, коли будуть результат грін-карт 2026 та коли можна отримати візу. Що таке Green Card Грін-карта — це неформальна назва постійної посвідки на проживання у США. Вона дає право іноземцю жити, працювати та навчатися в Сполучених Штатах на постійній основі. Варто пам’ятати, що це офіційний документ, який підтверджує статус постійного резидента США (permanent resident). Її власник не є громадянином США, але має майже всі права, окрім права голосувати на виборах. Читати на тему Золота картка: як Америка “продає” громадянство та скільки це коштує Що заявив Трамп стосовно російських олігархів? Читай у матеріалі. Коли будуть результати грін-карти 2026 Приймання анкет для участі в лотереї грін-карт DV-2026 стартував 2 жовтня 2024 року та тривав до 5 листопада того ж року. Перевірити результати розіграшу учасники зможуть, починаючи з 3 травня 2025 року. Люди можуть перевірити свій статус за допомогою функції Entrant Status Check на офіційному сайті Державного департаменту США.Ніяких розсилок з повідомленнями, що учасник став переможцем, немає. Єдиний спосіб дізнатися, чи виграв (-ла) ти — це перевірити результат за допомогою свого номера підтвердження. Його мали надсилати після реєстрації. Якщо ти виграв (-ла) грін-карту, то далі треба подавати додаткові документи і проходити візові співбесіди. Процедура видання віз розпочнеться у жовтні 2025 року і повинна бути завершена до 30 вересня 2026 року. Після цього терміну візи заборонено видавати. Тому, якщо ти не встигнеш завершити цей процес до зазначеного терміну, можливість отримати грін-карту буде втрачена. Як ще можна отримати грін-карту, крім лотереї: через родичів, які вже мають громадянство США або грін-карту; через роботу — за запрошенням від роботодавця; через шлюб з громадянином США; як біженець або за гуманітарною програмою. Раніше ми розповідали про інші способи, як отримати громадянство США.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: США Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter