Коли будуть результати грін-карти 2026: що треба знати про важливі терміни

Для багатьох людей у всьому світі справжнім прагненням є шанс отримати грін-карту США. Люди по кілька разів подають заявки, щоб отримати її та переїхати до Штатів.

Читай у матеріалі, коли будуть результат грін-карт 2026 та коли можна отримати візу.

Що таке Green Card

Грін-карта — це неформальна назва постійної посвідки на проживання у США. Вона дає право іноземцю жити, працювати та навчатися в Сполучених Штатах на постійній основі.

Варто пам’ятати, що це офіційний документ, який підтверджує статус постійного резидента США (permanent resident). Її власник не є громадянином США, але має майже всі права, окрім права голосувати на виборах.



Коли будуть результати грін-карти 2026

Приймання анкет для участі в лотереї грін-карт DV-2026 стартував 2 жовтня 2024 року та тривав до 5 листопада того ж року.

Перевірити результати розіграшу учасники зможуть, починаючи з 3 травня 2025 року.

Люди можуть перевірити свій статус за допомогою функції Entrant Status Check на офіційному сайті Державного департаменту США​.

Ніяких розсилок з повідомленнями, що учасник став переможцем, немає. Єдиний спосіб дізнатися, чи виграв (-ла) ти — це перевірити результат за допомогою свого номера підтвердження. Його мали надсилати після реєстрації.

Якщо ти виграв (-ла) грін-карту, то далі треба подавати додаткові документи і проходити візові співбесіди. Процедура видання віз розпочнеться у жовтні 2025 року і повинна бути завершена до 30 вересня 2026 року. Після цього терміну візи заборонено видавати.

Тому, якщо ти не встигнеш завершити цей процес до зазначеного терміну, можливість отримати грін-карту буде втрачена​.

Як ще можна отримати грін-карту, крім лотереї:

через родичів, які вже мають громадянство США або грін-карту;

через роботу — за запрошенням від роботодавця;

через шлюб з громадянином США;

як біженець або за гуманітарною програмою.

Раніше ми розповідали про інші способи, як отримати громадянство США.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.