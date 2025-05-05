Когда будут результаты грин-карты 2026: что нужно знать о важных сроках

Для многих людей во всем мире настоящим стремлением есть шанс получить грин-карту США. Люди несколько раз подают заявки, чтобы получить ее и переехать в Штаты.

Читай в материале, когда будут результаты грин-карты 2026 и когда можно получить визу.

Что такое Green Card

Грин-карта — это неформальное название постоянного вида на жительство в США. Она дает право иностранцу жить, работать и учиться в Соединенных Штатах на постоянной основе.

Следует помнить, что это официальный документ, подтверждающий статус постоянного резидента США (permanent resident). Ее владелец не является гражданином США, но имеет почти все права, кроме права голосовать на выборах.

Когда будут результаты грин-карты 2026

Прием анкет для участия в лотерее грин-карты DV-2026 стартовал 2 октября 2024 года и продолжался до 5 ноября того же года.

Проверить результаты розыгрыша участники смогут с 3 мая 2025 года.

Люди могут проверить свой статус с помощью функции Entrant Status Check на официальном сайте Государственного департамента США.

Никаких рассылок с сообщениями о том, что участник стал победителем, нет. Единственный способ узнать, выиграл (-а) ли ты — это проверить результат с помощью своего номера подтверждения. Его должны были отправлять после регистрации.

Если ты выиграл (-а) грин-карту, то далее следует подавать дополнительные документы и проходить визовые собеседования. Процедура выдачи виз начнется в октябре 2025 года и должна быть завершена до 30 сентября 2026 года. После этого срока визы запрещено выдавать.

Поэтому, если ты не успеешь завершить этот процесс к указанному сроку, возможность получить грин-карту будет упущена.

Как еще можно получить грин-карту, кроме лотереи:

через родственников, уже имеющих гражданство США или грин-карту;

через работу — по приглашению от работодателя;

через брак с гражданином США;

как беженец или по гуманитарной программе.

Ранее мы рассказывали о других способах, как получить гражданство США.

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