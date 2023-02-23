Даты лучшего клева: календарь рыболова на март 2023

Перед тем, как идти на рыбалку, опытный рыбак готовит не только снасти и корм, но и проверяет погодные условия, учитывает особенности местности и вкусовые предпочтения добычи.

Лунный календарь рыбалки помогает определить благоприятные дни для клева, чтобы иметь хороший улов. Начало весны может показаться не лучшим временем для ловли рыбы, но настоящий рыбак всегда сможет вернуться домой с рыбой.

Мы расскажем о лунном календаре рыбалки на март 2023 года.

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Календарь рыбалки на март 2023

Слабый клев 3, 9, 18, 22, 23.

Хороший клев 1, 2, 10, 15, 16, 17, 30, 31.

Лучший клев 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Не будет клевать 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21.

Какую рыбу лучше ловить в марте

В марте можно ловить щуку. Она хорошо клюет на искусственные приманки и живца. Кроме того, активное перемещение в реках начинает судак. Ближе к концу марта такая активность этой рыбы начинает наблюдаться и в больших водохранилищах и озерах.

А в реках с несильным течением в течение марта можно ловить леща, густеру, подлещика и плотву.

Чаще эту рыбу можно встретить на глубине от 4 м до 6 м. Чтобы поймать ее, можно использовать мотыля, насаживая его пучком или червем.

Рыбалка в марте может быть азартной, ведь большой клев рыбы будет радовать. Однако не стоит забывать о правилах безопасности. Лед на реках начинает таять и может быть не столь крепким. Следует ознакомиться с местностью перед рыбалкой или заниматься этим с берега.

Сейчас продолжается масленица. Ранее мы рассказывали о традициях празднования масленицы.

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