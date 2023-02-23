Дати найкращого кльову: календар риболовлі на березень 2023

Перед тим, як йти на риболовлю, досвідчений рибалка готує не тільки снасті та корм, а й перевіряє погодні умови, враховує особливості місцевості та смакові вподобання здобичі.

Місячний календар риболовлі допомагає визначити сприятливі дні для кльову, щоб мати хороший улов. Початок весни може здатися не найкращим часом для ловлі риби, але справжній рибалка завжди зможе повернутися додому з рибою.

Ми розповімо про місячний календар риболовлі на березень 2023.

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Календар риболовлі на березень 2023

Слабкий кльов 3, 9, 18, 22, 23.

Хороший кльов 1, 2, 10, 15, 16, 17, 30, 31.

Найкращий кльов 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Не клюватиме 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21.

Яку рибу краще ловити у березні

У березні можна ловити щуку. Вона добре клює на штучні приманки та живця. Крім цього, активне переміщення в річках починає судак. Ближче до кінця березня така активність цієї риби починає спостерігатися й у великих водосховищах та озерах.

А в річках з несильною течією протягом березня можна ловити ляща, густеру, підлящика і плотву.

Найчастіше цю рибу можна зустріти на глибині від 4 м до 6 м. Щоб зловити її, можна використати мотиля, насаджуючи його пучком або хробака.

Риболовля у березні може бути азартною, адже великий кльов риби радуватиме. Проте не варто забувати про правила безпеки. Лід на річках починає танути й може бути не таким міцним. Варто ознайомитися з місцевістю перед риболовлею чи займатися цим з берега.

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