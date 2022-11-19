Лунный календарь стрижек на декабрь 2022 года: благоприятные дни для смены имиджа

Лунный календарь стрижек создан для того, чтобы подсказать тебе, когда лучше идти в салон и ухаживать за своими волосами.
В определенные дни месяца манипуляции с локонами принесут хорошие результаты, а вот в некоторые периоды наоборот — разочарование.
Поэтому мы рассказываем, когда лучше стричься в декабре 2022 для объемных, сильных и здоровых волос.
Благоприятные дни для стрижки в декабре: 2, 5, 11, 16, 20, 23–24, 26, 30.
Неблагоприятные дни для стрижки в декабре: 1, 7-9, 17-19, 27, 31.
Этот день очень удачный для похода в парикмахерскую. Растущая Луна может помочь оздоровить волосы. Специалист проанализирует состояние твоих волосяных фолликулов и определит лучший уход за локонами.
В этот день можно не только подстригать кончики, но и реализовывать самые смелые идеи по смене прически. Волосы будут отрастать быстро, укрепляясь по всей длине.
Стрижка на нисходящую Луну положительно повлияет на профессиональный рост и личные отношения. Это благоприятный день для кардинального изменения имиджа.
Если погода за окном не радует, можно покраситься в натуральные оттенки. Результаты такого эксперимента точно тебе понравятся и поднимут настроение.
Чтобы удачно подстричься в этот день, тебе нужно хорошо продумать, что ты хочешь, и тщательно подобрать парикмахера. Это убережет тебя от излишнего негатива.
Очень благоприятное время для оздоровительных процедур для волос. Побалуй его качественным уходом и ты приятно удивишься результатам.
Все процедуры с волосами будут удачными. Локоны станут послушными, гладкими и будут долго держать нужную форму. Если у тебя сухие и поврежденные волосы, то тебе идеально подойдет глубокое питание шевелюры.
В новый год с новым стилем! Стрижка в этот день придаст твоим волосам необычайную энергию и силу для дальнейшего роста.
1 декабря лучше отказаться от похода в салон, ведь любое влияние на волосы может обернуться неприятным сюрпризом.
Если очень нужно подстричься именно в эти дни, то лучше просто укоротить кончики на 1-2 см. А вот покраску, особенно в яркие цвета, следует перенести на другой день.
В этот период следует осторожно подходить к манипуляциям с волосами, ведь есть риск их повредить. Неудачный день для экспериментов.
Краситься и проводить химические процедуры с волосами сегодня не стоит. Иначе результат может получиться не тот, которого ты ожидаешь.
Необычная тонировка или покраска в несвойственный для тебя цвет может закончиться неприятностями. В этот день предпочитай мягкие оздоровительные процедуры и массаж головы.
Все остальные дни нейтральные, то есть Луна будет минимально влиять на состояние волос. А поэтому можно смело воплощать свои желания и ухаживать за локонами.
Сильное выпадение волос — распространенная проблема не только среди женщин, но и среди мужчин. Но не паникуй, есть много способов, как нормализовать этот процесс. Читай советы трихолога подробнее.
Чтобы не пропустить самое интересное и быть в курсе последних новостей, событий и трендов, подписывайся на наш Telegram-канал.