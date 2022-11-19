Лунный календарь стрижек на декабрь 2022 года: благоприятные дни для смены имиджа

Лунный календарь стрижек создан для того, чтобы подсказать тебе, когда лучше идти в салон и ухаживать за своими волосами.

В определенные дни месяца манипуляции с локонами принесут хорошие результаты, а вот в некоторые периоды наоборот — разочарование.

Поэтому мы рассказываем, когда лучше стричься в декабре 2022 для объемных, сильных и здоровых волос.

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Календарь стрижек на декабрь 2022

Благоприятные дни для стрижки в декабре: 2, 5, 11, 16, 20, 23–24, 26, 30.

Неблагоприятные дни для стрижки в декабре: 1, 7-9, 17-19, 27, 31.

Фазы Луны в декабре 2022

Растущая Луна — 1-7 декабря.

Полнолуние — 8 декабря.

Нисходящая Луна — 9-22 декабря.

Новая Луна — 23 декабря.

Растущая Луна — 24-31 декабря.

Благоприятные дни для стрижки в декабре 2022 года

Лунный календарь для стрижки на 2 декабря

Этот день очень удачный для похода в парикмахерскую. Растущая Луна может помочь оздоровить волосы. Специалист проанализирует состояние твоих волосяных фолликулов и определит лучший уход за локонами.

Лунный календарь для стрижки на 5 декабря

В этот день можно не только подстригать кончики, но и реализовывать самые смелые идеи по смене прически. Волосы будут отрастать быстро, укрепляясь по всей длине.

Лунный календарь для стрижки на 11 декабря

Стрижка на нисходящую Луну положительно повлияет на профессиональный рост и личные отношения. Это благоприятный день для кардинального изменения имиджа.

Лунный календарь для стрижки на 16 декабря

Если погода за окном не радует, можно покраситься в натуральные оттенки. Результаты такого эксперимента точно тебе понравятся и поднимут настроение.

Лунный календарь для стрижки на 20 декабря

Чтобы удачно подстричься в этот день, тебе нужно хорошо продумать, что ты хочешь, и тщательно подобрать парикмахера. Это убережет тебя от излишнего негатива.

Лунный календарь для стрижки на 23-24 декабря

Очень благоприятное время для оздоровительных процедур для волос. Побалуй его качественным уходом и ты приятно удивишься результатам.

Лунный календарь для стрижки на 26 декабря

Все процедуры с волосами будут удачными. Локоны станут послушными, гладкими и будут долго держать нужную форму. Если у тебя сухие и поврежденные волосы, то тебе идеально подойдет глубокое питание шевелюры.

Лунный календарь для стрижки на 30 декабря

В новый год с новым стилем! Стрижка в этот день придаст твоим волосам необычайную энергию и силу для дальнейшего роста.

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Неблагоприятные дни для стрижки в декабре 2022

Лунный календарь для стрижки на 1 декабря

1 декабря лучше отказаться от похода в салон, ведь любое влияние на волосы может обернуться неприятным сюрпризом.

Лунный календарь для стрижки на 7-9 декабря

Если очень нужно подстричься именно в эти дни, то лучше просто укоротить кончики на 1-2 см. А вот покраску, особенно в яркие цвета, следует перенести на другой день.

Лунный календарь для стрижки на 17-19 декабря

В этот период следует осторожно подходить к манипуляциям с волосами, ведь есть риск их повредить. Неудачный день для экспериментов.

Лунный календарь для стрижки на 27 декабря

Краситься и проводить химические процедуры с волосами сегодня не стоит. Иначе результат может получиться не тот, которого ты ожидаешь.

Лунный календарь для стрижки на 31 декабря

Необычная тонировка или покраска в несвойственный для тебя цвет может закончиться неприятностями. В этот день предпочитай мягкие оздоровительные процедуры и массаж головы.

Все остальные дни нейтральные, то есть Луна будет минимально влиять на состояние волос. А поэтому можно смело воплощать свои желания и ухаживать за локонами.

Сильное выпадение волос — распространенная проблема не только среди женщин, но и среди мужчин. Но не паникуй, есть много способов, как нормализовать этот процесс. Читай советы трихолога подробнее.

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