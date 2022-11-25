Доверься судьбе и планируй дела: лунный календарь удачных дат на декабрь

Протягом календарного місяця космічний Місяць змінює своє положення — фази. Від цього залежить усе живе на планеті: ріст рослин, поведінка тварин та самопочуття людей. Тож не варто ігнорувати місячні календарі вдалих дат, а краще прислухайся до них та плануй грудень відповідно до нього.
Сприятливі дні: 1, 3, 4, 15, 22, 29 грудня.
Несприятливі дні: 2, 5, 8, 11, 16, 19, 25 грудня.
Грудень варто починати із нових справ та закриттям старих дедлайнів, аби в останній місяць 2022 року не тягти невирішені питання. Цього дня усі справи матимуть успіх, а на виконання важких завдань не йтиме багато енергії та сил.
Цими днями тобі вдасться присвятити час для себе: догляд за шкірою, фізичні вправи та схуднення принесуть свої “плюси”. Також це вдалі дні для зміни діяльності, добре розпочати нові довгострокові плани — вони точно матимуть успіх!
Цього дня краще не розпочинати нових справ. Присвяти його відпочинку та переосмисленню старих невдач, аби краще виконувати свою роботу надалі. А ще — сьогодні краще не виконувати роботу у команді: на самоті ти будеш ефективнішим/ою.
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Вдалий час для початку будь-яких нових справ. З успіхом вдасться завершити справи, які довгий час висіли та забирали життєві сили. Також спробуй нові хобі: можливо, сьогодні ти знайдеш щось особливе саме для себе!
Це один із найкращих днів для звершення будь-яких справ. Тобі пощастить у всіх починаннях чи завершеннях справ: матимеш останній шанс для розв’язання всіх проблем наприкінці 2022 року. Також це хороший день для активностей, зустрічей з друзями та планування наступного року.
Цей день не найкращий для справ і розвитку особистого життя. Уникай конфліктів із рідними у цей день. Краще присвяти його відпочинку.
Місяць 5 грудня буде пасивним, тож жодні справи сьогодні краще не починати. Присвяти цей день творчості, відпочинку та прогулянкам, але не навантажуй свій організм фізично: жодних спортзалів чи важких домашніх справ!
Цього дня твої емоції можуть бити через край: гойдалки хитатимуться то вверх, то донизу. Тож варто уважно прислухатися до свого організму та слідкувати за бурею всередині себе. Можеш зайву агресію виплеснути у спортзалі чи активній розумовій діяльності.
Не починай цього дня жодний масштабних справ та проектів ні вдома, ні на роботі. Також не берись за справи, де варто керувати підлеглими: стосунки між людьми сьогодні можуть погіршитися. Краще виконуй рутинну роботу та завершуй всі початі раніше справи.
Цей день є максимально несприятливим для усіх справ. Сьогодні краще побути вдома, не беручись за будь-які завдання. Можеш прогулятися чи відпочити від шумного світу.
19 грудня також не варто починати нові справи та працювати у колективі. Краще заверши всі попередні завдання та приведи до ладу своє робоче місце. Прибирання допоможе розібратися із тією купою справ, яка тяжіє у твоїй голові.
Сьогодні краще не витрачати багато коштів, не зав’язувати нові знайомства та не починати великих справ. Краще мінімізувати спілкування з людьми та побути наодинці.
Наше погане самопочуття може завадити планам. Раніше ми розповідали про календар магнітних бур у грудні, щоб ти зміг (змогла) підготуватися до несприятливих днів.
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