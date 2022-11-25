Довірся долі та плануй справи: місячний календар вдалих дат на грудень

Протягом календарного місяця космічний Місяць змінює своє положення — фази. Від цього залежить усе живе на планеті: ріст рослин, поведінка тварин та самопочуття людей. Тож не варто ігнорувати місячні календарі вдалих дат, а краще прислухайся до них та плануй грудень відповідно до нього.

Фази Місяця у грудні 2022

1-7 грудня — зростаючий Місяць;

8 грудня — повня;

9-22 грудня — спадний Місяць;

23 грудня — молодик;

24-31 грудня — зростаючий Місяць.

Місячний календар вдалих днів на грудень 2022

Сприятливі дні: 1, 3, 4, 15, 22, 29 грудня.

Несприятливі дні: 2, 5, 8, 11, 16, 19, 25 грудня.

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Місячний календар на 1 грудня

Грудень варто починати із нових справ та закриттям старих дедлайнів, аби в останній місяць 2022 року не тягти невирішені питання. Цього дня усі справи матимуть успіх, а на виконання важких завдань не йтиме багато енергії та сил.

Місячний календар на 3-4 грудня

Цими днями тобі вдасться присвятити час для себе: догляд за шкірою, фізичні вправи та схуднення принесуть свої “плюси”. Також це вдалі дні для зміни діяльності, добре розпочати нові довгострокові плани — вони точно матимуть успіх!

Місячний календар на 15 грудня

Цього дня краще не розпочинати нових справ. Присвяти його відпочинку та переосмисленню старих невдач, аби краще виконувати свою роботу надалі. А ще — сьогодні краще не виконувати роботу у команді: на самоті ти будеш ефективнішим/ою.

Місячний календар на 21 грудня

Вдалий час для початку будь-яких нових справ. З успіхом вдасться завершити справи, які довгий час висіли та забирали життєві сили. Також спробуй нові хобі: можливо, сьогодні ти знайдеш щось особливе саме для себе!

Місячний календар на 29 грудня

Це один із найкращих днів для звершення будь-яких справ. Тобі пощастить у всіх починаннях чи завершеннях справ: матимеш останній шанс для розв’язання всіх проблем наприкінці 2022 року. Також це хороший день для активностей, зустрічей з друзями та планування наступного року.

Невдалі дні в грудні 2022

Місячний календар на 2 грудня

Цей день не найкращий для справ і розвитку особистого життя. Уникай конфліктів із рідними у цей день. Краще присвяти його відпочинку.

Місячний календар на 5 грудня

Місяць 5 грудня буде пасивним, тож жодні справи сьогодні краще не починати. Присвяти цей день творчості, відпочинку та прогулянкам, але не навантажуй свій організм фізично: жодних спортзалів чи важких домашніх справ!

Місячний календар на 8 грудня

Цього дня твої емоції можуть бити через край: гойдалки хитатимуться то вверх, то донизу. Тож варто уважно прислухатися до свого організму та слідкувати за бурею всередині себе. Можеш зайву агресію виплеснути у спортзалі чи активній розумовій діяльності.

Місячний календар на 11 грудня

Не починай цього дня жодний масштабних справ та проектів ні вдома, ні на роботі. Також не берись за справи, де варто керувати підлеглими: стосунки між людьми сьогодні можуть погіршитися. Краще виконуй рутинну роботу та завершуй всі початі раніше справи.

Місячний календар на 16 грудня

Цей день є максимально несприятливим для усіх справ. Сьогодні краще побути вдома, не беручись за будь-які завдання. Можеш прогулятися чи відпочити від шумного світу.

Місячний календар на 19 грудня

19 грудня також не варто починати нові справи та працювати у колективі. Краще заверши всі попередні завдання та приведи до ладу своє робоче місце. Прибирання допоможе розібратися із тією купою справ, яка тяжіє у твоїй голові.

Місячний календар на 25 грудня

Сьогодні краще не витрачати багато коштів, не зав’язувати нові знайомства та не починати великих справ. Краще мінімізувати спілкування з людьми та побути наодинці.

Наше погане самопочуття може завадити планам. Раніше ми розповідали про календар магнітних бур у грудні, щоб ти зміг (змогла) підготуватися до несприятливих днів.

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