Місячний календар стрижок на грудень 2022: сприятливі дні для зміни іміджу

Місячний календар стрижок створений для того, щоб підказати тобі, коли найкраще йти до салону та доглядати за своїм волоссям.
У певні дні місяця маніпуляції з локонами принесуть гарні результати, а ось у деякі періоди навпаки — розчарування.
Тож ми розповідаємо, коли найкраще стригтись у грудні 2022 року для об’ємного, сильного та здорового волосся.
Сприятливі дні для стрижки у грудні: 2, 5, 11, 16, 20, 23-24, 26, 30.
Несприятливі дні для стрижки у грудні: 1, 7-9, 17-19, 27, 31.
Цей день дуже вдалий для походу до перукарні. Зростаючий Місяць може допомогти оздоровити волосся. Спеціаліст проаналізує стан твоїх волосяних фолікулів і визначить найкращий догляд за локонами.
У цей день можна не тільки підстригати кінчики, а й реалізовувати найсміливіші ідеї щодо зміни зачіски. Волосся відростатиме швидко, зміцнюючись по всій довжині.
Стрижка на спадний Місяць позитивно вплине на професійне зростання та особисті стосунки. Це сприятливий день для кардинальної зміни іміджу.
Якщо погода за вікном не тішить, то можна пофарбуватись у натуральні відтінки. Результати такого експерименту точно тобі сподобаються та піднімуть настрій.
Щоб вдало підстригтись у цей день, тобі треба добре продумати, що саме ти хочеш, та ретельно підібрати перукаря. Це вбереже тебе від зайвого негативу.
Дуже сприятливий час для оздоровлювальних процедур для волосся. Потіш його якісним доглядом і ти приємно здивуєшся результатам.
Усі процедури з волоссям будуть вдалими. Локони стануть слухняними, гладкими та довго триматимуть потрібну форму. Якщо маєш сухе та пошкоджене волосся, тобі ідеально підійде глибоке живлення шевелюри.
У новий рік з новим стилем! Стрижка в цей день додасть твоєму волоссю надзвичайну енергію та силу для подальшого росту.
1 грудня найкраще відмовитись від походу в салон, адже будь-який вплив на волосся може обернутись неприємним сюрпризом.
Якщо дуже потрібно підстригтись саме в ці дні, то краще просто покоротити кінчики на 1-2 см. А ось фарбування, особливо в яскраві кольори, варто перенести на інший день.
У цей період варто обережно підходити до маніпуляцій з волоссям, адже є ризик його пошкодити. Невдалий день для експериментів.
Фарбуватись та проводити хімічні процедури з волоссям сьогодні не варто. Інакше результат може вийти не той, на який ти очікуєш.
Незвичайне тонування чи фарбування у невластивий для тебе колір можуть закінчитись неприємностями. У цей день віддавай перевагу м’яким оздоровчим процедурам та масажу голови.
Усі інші дні є нейтральними, тобто Місяць мінімально впливатиме на стан волосся. А тому можна сміливо втілювати свої бажання та доглядати за локонами.
Сильне випадіння волосся — поширена проблема не лише серед жінок, а й серед чоловіків. Але не панікуй, є багато способів, як нормалізувати цей процес. Читай поради трихолога детальніше.
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