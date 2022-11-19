Місячний календар стрижок на грудень 2022: сприятливі дні для зміни іміджу

Місячний календар стрижок створений для того, щоб підказати тобі, коли найкраще йти до салону та доглядати за своїм волоссям.

У певні дні місяця маніпуляції з локонами принесуть гарні результати, а ось у деякі періоди навпаки — розчарування.

Тож ми розповідаємо, коли найкраще стригтись у грудні 2022 року для об’ємного, сильного та здорового волосся.

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Календар стрижок на грудень 2022

Сприятливі дні для стрижки у грудні: 2, 5, 11, 16, 20, 23-24, 26, 30.

Несприятливі дні для стрижки у грудні: 1, 7-9, 17-19, 27, 31.

Фази Місяця у грудні 2022

Зростаючий Місяць — 1-7 грудня. Повня — 8 грудня. Спадний Місяць — 9-22 грудня. Новий Місяць — 23 грудня. Зростаючий Місяць — 24-31 грудня.

Сприятливі дні для стрижки у грудні 2022 — детально

Місячний календар для стрижки на 2 грудня

Цей день дуже вдалий для походу до перукарні. Зростаючий Місяць може допомогти оздоровити волосся. Спеціаліст проаналізує стан твоїх волосяних фолікулів і визначить найкращий догляд за локонами.

Місячний календар для стрижки на 5 грудня

У цей день можна не тільки підстригати кінчики, а й реалізовувати найсміливіші ідеї щодо зміни зачіски. Волосся відростатиме швидко, зміцнюючись по всій довжині.

Місячний календар для стрижки на 11 грудня

Стрижка на спадний Місяць позитивно вплине на професійне зростання та особисті стосунки. Це сприятливий день для кардинальної зміни іміджу.

Місячний календар для стрижки на 16 грудня

Якщо погода за вікном не тішить, то можна пофарбуватись у натуральні відтінки. Результати такого експерименту точно тобі сподобаються та піднімуть настрій.

Місячний календар для стрижки на 20 грудня

Щоб вдало підстригтись у цей день, тобі треба добре продумати, що саме ти хочеш, та ретельно підібрати перукаря. Це вбереже тебе від зайвого негативу.

Місячний календар для стрижки на 23-24 грудня

Дуже сприятливий час для оздоровлювальних процедур для волосся. Потіш його якісним доглядом і ти приємно здивуєшся результатам.

Місячний календар для стрижки на 26 грудня

Усі процедури з волоссям будуть вдалими. Локони стануть слухняними, гладкими та довго триматимуть потрібну форму. Якщо маєш сухе та пошкоджене волосся, тобі ідеально підійде глибоке живлення шевелюри.

Місячний календар для стрижки на 30 грудня

У новий рік з новим стилем! Стрижка в цей день додасть твоєму волоссю надзвичайну енергію та силу для подальшого росту.

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Несприятливі дні для стрижки в грудні 2022

Місячний календар для стрижки на 1 грудня

1 грудня найкраще відмовитись від походу в салон, адже будь-який вплив на волосся може обернутись неприємним сюрпризом.

Місячний календар для стрижки на 7-9 грудня

Якщо дуже потрібно підстригтись саме в ці дні, то краще просто покоротити кінчики на 1-2 см. А ось фарбування, особливо в яскраві кольори, варто перенести на інший день.

Місячний календар для стрижки на 17-19 грудня

У цей період варто обережно підходити до маніпуляцій з волоссям, адже є ризик його пошкодити. Невдалий день для експериментів.

Місячний календар для стрижки на 27 грудня

Фарбуватись та проводити хімічні процедури з волоссям сьогодні не варто. Інакше результат може вийти не той, на який ти очікуєш.

Місячний календар для стрижки на 31 грудня

Незвичайне тонування чи фарбування у невластивий для тебе колір можуть закінчитись неприємностями. У цей день віддавай перевагу м’яким оздоровчим процедурам та масажу голови.

Усі інші дні є нейтральними, тобто Місяць мінімально впливатиме на стан волосся. А тому можна сміливо втілювати свої бажання та доглядати за локонами.

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