Лунный посевной календарь на июль 2022 года: лучшие даты для садоводов и огородников

Лунный посевной календарь садовода-огородника на июль 2022 года необходим для того, чтобы узнать, когда лучше садить и собирать урожай.

Летом огород манит многих любителей флоры. Однако фазы луны способны влиять не только на людей, но и на природу.

Наиболее ярко мы замечаем это на приливах и отливах воды, но мало кто может связать, например, проблемы с приживлением растений в почве со спадающей луной.

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Так что если ты хочешь получить богатый урожай, который порадует тебя уже через несколько месяцев, то держи подробный лунный посевной календарь на июль.

Лунный посевной календарь на июль 2022

Благоприятные дни: 4, 6-9, 17-18, 21-22, 26 июля

Неблагоприятные дни: 3, 13-14, 23, 27-28 июля

Посевный календарь на июль

4 июля: в растущую луну лучше всего навести на своем огороде порядок: вырви сорняки, обработай растения от вредителей, а также подживи почву минеральными удобрениями.

6-9 июля: в эти дни следует сажать морковь, свеклу, молодую капусту, редьку, брокколи и баклажаны. Ведь в первую четверть месяца растения набирают силу и сочность.

17-18 июля: чтобы собрать хороший урожай фасоли, гороха, огурцов, чечевицы, лука, сои и бобов, нужно высадить их именно в эти два дня.

Если у тебя сад, то умеренно полей все деревья, обрежь лишние ветви, а также разрыхли землю.

21-22 июля: в эти дни хорошо приживутся кабачки, патиссоны, сельдерей, кустарники и деревья. Их не будут трогать вредители и поражать болезни.

26 июля: в последнюю четверть месяца можно экспериментировать с экзотическими растениями огорода: айвой, инжиром, а также цветами.

Не бойся проявить фантазию в ландшафтном дизайне, но не забывай, что о высаженных новинках стоит заботиться.

Во время войны не следует ставить свою жизнь на паузу. Эксперименты с волосами помогут улучшить настроение и поднять самооценку. Читай лунный календарь стрижек на июль 2022 года.

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