Лунный посевной календарь на июль 2022 года: лучшие даты для садоводов и огородников

Лунный посевной календарь садовода-огородника на июль 2022 года необходим для того, чтобы узнать, когда лучше садить и собирать урожай.
Летом огород манит многих любителей флоры. Однако фазы луны способны влиять не только на людей, но и на природу.
Наиболее ярко мы замечаем это на приливах и отливах воды, но мало кто может связать, например, проблемы с приживлением растений в почве со спадающей луной.
Так что если ты хочешь получить богатый урожай, который порадует тебя уже через несколько месяцев, то держи подробный лунный посевной календарь на июль.
Благоприятные дни: 4, 6-9, 17-18, 21-22, 26 июля
Неблагоприятные дни: 3, 13-14, 23, 27-28 июля
4 июля: в растущую луну лучше всего навести на своем огороде порядок: вырви сорняки, обработай растения от вредителей, а также подживи почву минеральными удобрениями.
6-9 июля: в эти дни следует сажать морковь, свеклу, молодую капусту, редьку, брокколи и баклажаны. Ведь в первую четверть месяца растения набирают силу и сочность.
17-18 июля: чтобы собрать хороший урожай фасоли, гороха, огурцов, чечевицы, лука, сои и бобов, нужно высадить их именно в эти два дня.
Если у тебя сад, то умеренно полей все деревья, обрежь лишние ветви, а также разрыхли землю.
21-22 июля: в эти дни хорошо приживутся кабачки, патиссоны, сельдерей, кустарники и деревья. Их не будут трогать вредители и поражать болезни.
26 июля: в последнюю четверть месяца можно экспериментировать с экзотическими растениями огорода: айвой, инжиром, а также цветами.
Не бойся проявить фантазию в ландшафтном дизайне, но не забывай, что о высаженных новинках стоит заботиться.
Во время войны не следует ставить свою жизнь на паузу. Эксперименты с волосами помогут улучшить настроение и поднять самооценку. Читай лунный календарь стрижек на июль 2022 года.
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