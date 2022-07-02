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Лунный посевной календарь на июль 2022 года: лучшие даты для садоводов и огородников

Елена Яковлева, редактор сайта 02 июля 2022, 06:30
Місячний посівний календар садівника-городника на липень 2022
Фото: Unsplash

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