Місячний посівний календар на липень 2022: найкращі дати для садівників та городників

Місячний посівний календар садівника-городника на липень 2022 року потрібен для того, щоб дізнатись, коли найкраще садити та збирати врожай.

Улітку город манить багатьох любителів флори. Проте фази місяця здатні впливати не тільки на людей, а й на природу.

Найяскравіше ми помічаємо це на приливах та відливах води, але мало хто може пов’язати, наприклад, проблеми з приживленням рослин у ґрунті зі спадним місяцем.

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Тож якщо ти хочеш отримати багатий врожай, який потішить тебе вже за кілька місяців, то тримай детальний місячний посівний календар на липень.

Місячний посівний календар на липень 2022

Сприятливі дні: 4, 6-9, 17-18, 21-22, 26 липня

Несприятливі дні: 3, 13-14, 23, 27-28 липня

Посівний календар на липень — детально

4 липня: на місяць-молодик найкраще привести свій город до ладу: вирви бур’яни, оброби рослини від шкідників, а також підживи ґрунт мінеральними добривами.

6-9 липня: в ці дні варто садити моркву, буряк, молоду капусту, редьку, броколі та баклажани. Адже в першу чверть місяця рослини набираються сили та соковитості.

17-18 липня: щоб зібрати гарний врожай квасолі, гороху, огірків, сочевиці, цибулі, сої та бобів, потрібно висадити їх саме в ці два дні.

Якщо в тебе сад, то помірно полий усі дерева, обріж зайві гілки та пагони, а також розпуши землю.

21-22 липня: в ці дні гарно приживуться кабачки, патисони, селера, кущі та дерева. Їх не чіпатимуть шкідники та не вражатимуть хвороби.

26 липня: в останню чверть місяця можна експериментувати з екзотичними рослинами городі: айвою, інжиром, а також квітами.

Не бійся проявити фантазію в ландшафтному дизайні, але не забувай, що про висаджені новинки варто піклуватись.

Під час війни не варто ставити своє життя на паузу. Експерименти з волоссям допоможуть тобі поліпшити настрій та підняти самооцінку. Читай місячний календар стрижок на липень 2022.

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