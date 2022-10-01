Лунный посевной календарь на октябрь: удачные даты для работы с растениями

Лунный посевной календарь на октябрь станет лучшим другом для тех, кто любит работать в саду и огороде.

Заглянув в него, можно узнать, когда следует убирать урожай, срезать осенние цветы или подпитывать почву, а когда выходить на огород не рекомендуется.

Все это связано с фазами Луны, которые способны влиять не только на людей, но и на природу.

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Лунный посевной календарь на октябрь 2022 года.

Благоприятные дни: 2–4, 7–8, 26–27, 30–31 октября.

Неблагоприятные дни: 5–6, 9–10, 13–15, 18–20 октября.

Остальные даты во второй месяц осени будут нейтральными.

Посевной календарь на октябрь

2–4 октября — очень благоприятный период для посева моркови, лука и петрушки, а также для внесения удобрений. Можно сажать любые плодовые деревья. А вот трогать корни растений в эти дни не рекомендуется.

5–6 октября — неудачные даты для посева и посадки. Желательно дать растениям отдых. Единственное, что ты можешь сделать — это подпушить почву и вынести цветы в горшках на свежий воздух.

7–8 октября — если планируешь завести зимний “город” на подоконнике, самое время это сделать. Также в эти дни можно сажать малину, клубнику и виноград. Рекомендуется умеренно полить огород и обработать деревья от вредителей.

9–10 октября — растения, посаженные в этот период, будут слабыми и не принесут большого урожая. Все работы на земле лучше отложить на более подходящее время.

13–15 октября — фрукты и овощи, посаженные в этот день, будут без ярко выраженного вкуса. Также не стоит пикировать и пересаживать растения. А вот собирать корнеплоды для продолжительного хранения сейчас можно.

18–20 октября — сегодня не стоит садить, подкармливать и поливать растения. Лучше отдохнуть от работы в огороде или заняться борьбой с сорняками.

26–27 октября — продуктивный период для работы в огороде и в саду. Прекрасно подходит для посадки всех культур, кроме бобовых. Растения будут выносливыми и дадут хороший урожай.

30–31 октября — благоприятный период для сбора урожая, консервирования овощей и фруктов, изготовления вина и срезания осенних цветов.

А чтобы заранее распланировать свои дела на месяц, загляни еще и в лунный календарь удачных дней.

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