Місячний посівний календар на жовтень: вдалі дати для роботи з рослинами

Місячний посівний календар на жовтень стане найкращим другом для тих, хто любить працювати в саду та на городі.
Зазирнувши до нього, можна дізнатись, коли варто збирати врожай, зрізати осінні квіти чи підживлювати ґрунт, а коли виходити на город не рекомендується.
Усе це пов’язано з фазами Місяця, які здатні впливати не тільки на людей, а й на природу.
Сприятливі дні: 2–4, 7–8, 26–27, 30–31 жовтня.
2–4 жовтня — дуже сприятливий період для посіву моркви, цибулі та петрушки, а також для внесення добрив. Можна саджати будь-які плодові дерева. А от чіпати коріння рослин у ці дні не рекомендується.
5–6 жовтня — невдалі дати для посіву та посадки. Бажано дати рослинам відпочинок. Єдине, що ти можеш зробити — це підпушити грунт і винести квіти в горшках на свіже повітря.
7–8 жовтня — якщо плануєш завести зимовий “город” на підвіконні, саме час це зробити. Також у ці дні можна саджати малину, полуницю і виноград. Рекомендується помірно полити город і обробити дерева від шкідників.
9–10 жовтня — рослини, посаджені в цей період, будуть слабкими і не принесуть великого врожаю. Усі роботи на землі краще відкласти на більш вдалий час.
13–15 жовтня — фрукти та овочі, посаджені в цей день, не матимуть яскраво вираженого смаку й погано зберігатимуться. Також не варто пікірувати й пересаджувати рослини. А от збирати коренеплоди для тривалого зберігання зараз можна.
18–20 жовтня — якщо ти збереш плоди в цей день, вони погано зберігатимуться. Крім того, не варто підгодовувати й поливати рослини. Краще відпочити від роботи на городі або зайнятися боротьбою з бур’янами.
26–27 жовтня — продуктивний період для роботи в городі і в саду. Чудово підходить для посадки всіх культур, окрім бобових. Рослини будуть витривалими й дадуть хороший врожай.
30–31 жовтня — сприятливий період для збору врожаю, консервування овочів та фруктів, виготовлення вина та зрізання осінніх квітів.
А щоб заздалегідь розпланувати свої справи на місяць, зазирни ще й у місячний календар вдалих днів.
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