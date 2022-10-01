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Місячний посівний календар на жовтень: вдалі дати для роботи з рослинами

Аліна Литвиненко, випускова редакторка сайту 01 Жовтня 2022, 07:30
посівний календар на жовтень 2022
Фото: Unsplash

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