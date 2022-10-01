Місячний посівний календар на жовтень: вдалі дати для роботи з рослинами

Місячний посівний календар на жовтень стане найкращим другом для тих, хто любить працювати в саду та на городі.

Зазирнувши до нього, можна дізнатись, коли варто збирати врожай, зрізати осінні квіти чи підживлювати ґрунт, а коли виходити на город не рекомендується.

Усе це пов’язано з фазами Місяця, які здатні впливати не тільки на людей, а й на природу.

Місячний посівний календар на жовтень 2022

Сприятливі дні: 2–4, 7–8, 26–27, 30–31 жовтня.

Несприятливі дні: 5–6, 9–10, 13–15, 18–20 жовтня. Решта дат у другий місяць осені будуть нейтральними.

Посівний календар на жовтень — детально

2–4 жовтня — дуже сприятливий період для посіву моркви, цибулі та петрушки, а також для внесення добрив. Можна саджати будь-які плодові дерева. А от чіпати коріння рослин у ці дні не рекомендується.

5–6 жовтня — невдалі дати для посіву та посадки. Бажано дати рослинам відпочинок. Єдине, що ти можеш зробити — це підпушити грунт і винести квіти в горшках на свіже повітря.

7–8 жовтня — якщо плануєш завести зимовий “город” на підвіконні, саме час це зробити. Також у ці дні можна саджати малину, полуницю і виноград. Рекомендується помірно полити город і обробити дерева від шкідників.

9–10 жовтня — рослини, посаджені в цей період, будуть слабкими і не принесуть великого врожаю. Усі роботи на землі краще відкласти на більш вдалий час.

13–15 жовтня — фрукти та овочі, посаджені в цей день, не матимуть яскраво вираженого смаку й погано зберігатимуться. Також не варто пікірувати й пересаджувати рослини. А от збирати коренеплоди для тривалого зберігання зараз можна.