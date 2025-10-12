Место-загадка: в Украине есть вулкан, о котором мало кто знает

В сердце Карпат, в Ивано-Франковской области, скрывается уникальное геологическое чудо, о котором почти никто не знает. Читай в материале о действующем вулкане Старуню, его истории и как до него добраться.

Вулкан Старуня: странность, о которой никто не знал

Вулкан расположен в одноименном селе, всего в 25 км от Ивано-Франковска, и он привлекает туристов своей загадочностью. Это грязевой вулкан — самый маленький в Европе, а также признанный геологическим памятником национального значения. Местные называют его дверью в ад через бульканье, шипение и выбросы грязи, напоминающие подземное дыхание.

По информации 24 Travel, история Старуни началась 8 октября 1977 года. Тогда мощное землетрясение в румынских Карпатах повлекло извержение на месте старых озокеритных и нефтяных шахт. Газ, глина и нефть вырвались на поверхность, образовав кратеры.

Сегодня вулкан имеет 8 постоянных жерл диаметром до 30 см и десятки временных. Во время активности выбросы доходят до 2-3 метров, реагируя даже на далекие сейсмические события — от Турции до Индонезии.

Уникальность Старуни заключается в лечебных свойствах: грязи и минерализованная вода богаты минералами, полезными для кожи и суставов. Туристы часто делают грязные маски, но врачи предостерегают — без консультации это рискованно из-за возможных аллергии или инфекции.

Кроме того, село известно археологическими находками: в 1907 году здесь обнаружили останки мамонта и мохнатого носорога, запечатленные в озокерите — настоящий музей под открытым небом.

Доступ к вулкану бесплатный, поэтому это место будет идеальным для выходных путешествий. Посетителям советуют держаться подальше от кратеров во избежание ожогов.

