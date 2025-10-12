Місце-загадка: в Україні є вулкан, про який мало хто знає

У серці Карпат, в Івано-Франківській області, ховається унікальне геологічне диво, про яке майже ніхто не знає. Читай у матеріалі про чинний вулкан Старуню, його історію та як до нього добратися.

Вулкан Старуня: дивина, про яку ніхто не знав

Вулкан розташований в однойменному селі, всього за 25 км від Івано-Франківська, він приваблює туристів своєю загадковістю. Це грязьовий вулкан — найменший у Європі, а також визнаний геологічною пам’яткою національного значення. Місцеві називають його дверми до пекла через булькання, шипіння та викиди бруду, що нагадують підземне дихання.

За інформацією 24 Travel історія Старуні розпочалася 8 жовтня 1977 року. Тоді потужний землетрус у румунських Карпатах спричинив виверження на місці старих озокеритних і нафтових шахт. Газ, глина та нафта вирвалися на поверхню, утворивши кратери.

Сьогодні вулкан має 8 постійних жерл діаметром до 30 см і десятки тимчасових. Під час активності викиди сягають 2-3 метрів, реагуючи навіть на далекі сейсмічні події — від Туреччини до Індонезії.

Унікальність Старуні полягає в лікувальних властивостях: грязі та мінералізована вода багаті на мінерали, корисні для шкіри та суглобів. Туристи часто роблять брудні маски, але лікарі застерігають — без консультації це ризиковано через можливі алергії чи інфекції.

Крім того, село відоме археологічними знахідками: 1907 року тут виявили рештки мамонта та волохатого носорога, збережені в озокериті — справжній музей просто неба.

Доступ до вулкана безкоштовний, тож це місце буде ідеальним для вихідних мандрівок. Відвідувачам радять триматися подалі від кратерів, щоб уникнути опіків.

