Месячный календарь рыбака на октябрь 2025: лучшие дни для рыбалки

Успех рыбалки зависит не только от уровня профессионализма рыбака или дорогих снастей, но и от погодных условий, фаз Луны и многое другое — именно поэтому стоит иметь при себе и лунный календарь рыбака. Читай в материале, какие самые благоприятные дни будут в октябре для водной охоты, а в которые остаться дома.

Календарь рыбака на октябрь 2025

Осень своими холодами заставляет рыбу подниматься к поверхности водоема в поисках корма — а значит, улов для рыбаков должен быть достаточно удачным и успешным. Согласно Украинскому обществу охотников и рыболовов в этом месяце будет несколько благоприятных дней для охоты на рыбу:

лучшие дни для отлова рыбы: 4-6, 12-17, 25-28;

хорошие дни, но менее успешные: 9-11, 23-24, 29-31;

плохие дни, когда улова почти не будет: 1-3, 8;

самые плохие дни, когда рыбу можно не ждать: 7, 18-22.

Большая часть времени в октябре будет наиболее удобным для морских трофеев, поэтому начинай готовить все принадлежности, и с 4 числа начинай рыбалку.

Календарь рыбака: от чего зависит благоприятность дней отлова

Календарь рыбака зависит от многих моментов:

Фазы Луны: в полнолуние и новолуние рыба не сильно активно, в соответствии с чем клев будет слабым, тогда как во время роста и убывания Луны рыба чаще и активнее ищет пищу; Погода и условия: атмосферное давление, температура воды, ветер, течение и осадки — все эти явления влияют на активность рыбы; Активность насекомых: чем активнее морские жители, тем больше их будет на поверхности, а значит больше будет улов; Время суток: лучше рыба ловится на рассвете и закате, поэтому это следует тоже учитывать, несмотря на календарь рыбака.

Поэтому тебе следует сочетать не только практические навыки и умения рыбалки, но и знания и предсказания относительно погодных условий, активности Луны и насекомых, а также специфику водоема, ведь каждый водоем и виды рыб могут вести себя по-разному в зависимости от местных условий.

