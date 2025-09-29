Місячний календар рибалки на жовтень 2025: найкращі дні для риболовлі

Успіх риболовлі залежить не лише від рівня професійності рибака чи дорогих снастей, але й від погодних умов, фаз Місяця та багато іншого — саме тому варто мати при собі й місячний календар рибака. Читай у матеріалі, які найсприятливіші дні будуть у жовтні для водного полювання, а у які варто лишитись вдома.

Календар рибака у жовтні 2025

Осінь своїми холодами змушує рибу підійматись догори водойми у пошуках корму — а отже, улов для рибалок має бути доволі вдалим та успішним. Згідно з Українським товариством мисливців та рибалок цього місяця буде декілька сприятливих днів для полювання на рибу:

найкращі дні для вилову риби: 4-6, 12-17, 25-28;

гарні дні, але менш успішні: 9-11, 23-24, 29-31;

погані дні, коли улову майже не передбачається: 1-3, 8;

найгірші дні, коли рибу можна не чекати: 7, 18-22.

Більшість часу у жовтні буде найбільш слушним для морських трофеїв, тож починай готувати все приладдя, і з 4 числа, згідно з тим, що передбачає календар рибака у жовтні, спокійно починай риболовлю.

Календар рибака у жовтні: від чого залежить сприятливість днів вилову

Календар рибака залежить від багатьох моментів:

Фази Місяця: у повню та молодик риба не сильно активно, відповідно до чого кльов буде слабким, тоді як під час зростання та спадання Місяця риба частіше та активніше шукає їжу; Погода та її умови: атмосферний тиск, температура води, вітер, течія та опади — всі ці явища впливають на активність риби; Активність комах: чим більш активні морські жителі, тим більше їх плаватиме на поверхні, а отже більшим буде улов; Час доби: найкраще риба ловиться на світанку та заході сонця, тому це слід теж враховувати, незважаючи на календар рибака.

Тому тобі варто поєднувати не лише практичні навички та вміння риболовлі, як і календар рибака, але й знання та передбачення щодо погодних умов, активності Місяця та комах, а також специфіку водойми, адже кожна водойма та види риб можуть поводити себе повністю по-різному залежно від місцевих умов.

