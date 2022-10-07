Путешествия и вдохновение

От платья на рынке до магазинов по всей Украине – как создать бренд одежды с нуля. История украинского дизайнера

Елена Яковлева, редактор сайта 07 октября 2022, 18:00
Наталя Болгар про створення власного бренду одягу
Фото: Natali Bolgar

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