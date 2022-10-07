От платья на рынке до магазинов по всей Украине – как создать бренд одежды с нуля. История украинского дизайнера

Становление собственного бренда одежды — это всегда о годах хлопотной работы. Многие действительно начинают бизнес “с нуля”, а то и “с минуса”.

Это именно история украинского дизайнера Натальи Болгар, которая стартовала в фэшн-индустрии с маминой швейной машинкой в ​​бурные девяностые годы.

Бизнесвумен рассказала для издания ELLE, каким был ее путь к успеху и как удалось выстоять перед вызовами жизни.

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От швеи-мотористки до дизайнера

Наталья с детства любила творчество и стиль, ведь ее прадед шил обувь, а прабабушка и мама вышивали.

В детстве я любила брать мамины вещи, нить, иглу и перешивать их под себя — это был мой первый опыт “дизайна”, — вспоминает женщина.

Поэтому после девятого класса она без колебаний поступила на швею-мотористку. Это были именно 90-е годы, когда из-за тотального дефицита одежду было купить сложно.

Наталья сразу увидела пользу своей профессии, потому что шила одежду не только для себя, но и для всей семьи. Но самое главное — ей действительно это нравилось.

Потом было много всего: работа в ателье и первое платье, созданное на маминой электронной машинке… Так я начала шить вещи и сдавать их в комиссионку, — делится Наталья.

Уже после переезда в Одессу дизайнер смогла купить себе профессиональную швейную машинку и начать по-настоящему творить. И маленькая комнатка в общежитии не помешала этому.

Болгар сшила свое первое платье и хотела продать его на рынке. Однако желающих купить его было гораздо больше.

— Я записывала телефоны, собирала заказы, всю неделю шила, а потом снова ехала продавать, — вспоминает дизайнер.

Именно так начинался долгий путь создания собственного бренда. Было важно разработать собственный стиль, отличительный от других.

Довольных клиентов становилось все больше и я начала добавлять в свои коллекции новые модели. Это должна была быть одежда, которую женщины смогут носить везде и которая повсюду будет актуальной, — делится Наталья.

Конечно, с годами плодотворного труда бренд расширялся, ассортимент одежды увеличивался, а доверие покупателей росло как в Украине, так и за ее пределами.

Однако ключевым перед созданием любой вещи до сих пор остается ответ на вопрос: “Как женщина будет чувствовать себя в этом физически и эмоционально?”

Теперь Наталья радуется, что имеет среди клиентов очень разных женщин — бизнесвумен, политиков и просто активных украинок.

Коррективы, вносимые войной

Болгар признается, что полномасштабная война стала настоящим вызовом для бренда. Реагировать на все изменения нужно было быстро, ведь большой коллектив — это еще и огромная ответственность за сотрудников и их семьи.

Наша главная задача сейчас — обеспечивать надежный тыл и мощную экономику. С начала полномасштабной войны мы открыли два новых магазина в Украине, а офис и производство возобновили работу на восьмой день после начала вторжения, — отмечает дизайнер.

Кроме того, компания помогает ВСУ и переселенцам с одеждой, поддерживает женщин и детей, пострадавших от войны.

Но бренд не планирует останавливаться на достигнутом, а вдохновляет своим примером других дизайнеров и тех, кто только планирует ими стать.

История современной украинской моды очень насыщена. В 1991 году наши дизайнеры достаточно быстро, хотя и не без помех завоевали себе место под солнцем на уровне с мировыми гигантами фэшн-индустрии.

Читай интервью Софии Забуги — главного редактора издания ELLE Украина — как менялась украинская модная отрасль за годы независимости, а также что происходит с ней сейчас.

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