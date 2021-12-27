Небанально и от души! Что подарить родителям на Новый год 2022

Что подарить родителям на Новый год, чтобы это было не только полезно, но и от души.
Нам всем очень важно внимание, поэтому старайтесь персонализировать подарок для них.
Покажите, что вы уделили сюрпризу время, а не просто приобрели что-нибудь без эмоций в торговом центре.
Покажите, что вы уделили сюрпризу время, а не просто приобрели что-нибудь без эмоций в торговом центре.
Конечно, можно приобрести простые полотенца, наборы для кухни, обычную кулинарную книгу, картину и прочие тривиальные подарки.
Но даже такие подарки можно преподнести оригинально и интересно, если, скажем, вам намекнули, что именно этого не хватает родителям.
Если мама и папа любят готовить вместе, ту же кулинарную книгу можно сделать по заказу с их фотографией.
Они будут записывать туда собственные рецепты и чувствовать себя звездной парой Джейми и Джульетой Оливер.
Или из вашей семейной фотографии сделайте большую картину. Можно еще оригинальнее или с юмором — из снимка быстро создадут шарж или пазлы.
Сегодня можно сделать что угодно с персональной надписью. И речь идет не только о часах и браслетах, как мы привыкли.
Это могут быть кожаные обложки на документы или кошельки. Или сделайте именные бокалы, стаканы с графином или фотоальбом.
Учеба, работа или жизнь в другом городе часто воруют совместное время с родными.
Купите в качестве подарка родителям поездку за границу. Но съездите вместе с ними.
Сейчас можно найти бюджетные варианты на лоукосте и слетать в снежную Европу на выходные. Главное заранее проверьте, нет ли там жестких ограничений украинских для туристов.
Родители отдают больше, чем получают, и редко позволяют себе отдохнуть.
Родители отдают больше, чем получают, и редко позволяют себе отдохнуть.
Пригласите их в театр или на концерт. Купите билеты на что-нибудь, что может им понравиться. Родители наконец-то забудут о заботах и проведут приятное время с вами.
Есть еще интересная идея подарка маме и папе на Новый год.
Например, удобные и полезные варианты автоматических массажеров — для рук, ног, спины или шеи.
Родители смогут отдыхать вечером, расслабляя и тонизируя мышцы.
Родители смогут отдыхать вечером, расслабляя и тонизируя мышцы.
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Допис, поширений Топ Шоп (@topshop.mk)
Возможно, у родителей уже старые телефоны или не хватает для удобства планшета, чтобы общаться с вами и родными по видеосвязи, смотреть любимые видео на YouTube.
Посмотрите еще на умные часы, которые будут удобным гаджетом и также смогут отслеживать их здоровье.
Надеюсь, тебе удалось найти себе интересный вариант или это натолкнуло на хорошие идеи подарков родителям на Новый год.
В общем, с любым подарком будет легче, если записывать себе отдельно в заметки желания друзей и родных. Например, кто-то сказал невзначай, что нравится человеку оригинальные свечи.
Запиши себе это с именем человека, а когда будет случай или просто захочешь сделать приятное, у тебя всегда будет шпаргалка под рукой.
Ну, на подарки родителям вдохновились. Предлагаем посмотреть нашу подборку, что подарить ребенку на Новый год.