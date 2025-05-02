Отдых в Харьковской области: красивые места, которые достойны внимания

Отдых в Харьковской области могут искать местные жители или те, кто хочет путешествовать по Украине. В Харьковской области много живописных и красивых мест, но, к сожалению, она ежедневно находится под вражескими обстрелами. Поэтому ехать туда может быть опасно.

Но если ты все равно хочешь посетить эту местность, то читай о лучших локациях для отдыха в Харьковской области.

Отдых в Харьковской области: что посмотреть

Прежде всего стоит сказать, что в Харьковской области есть много загородных комплексов для отдыха с бассейнами, SPA и другими развлечениями. Но есть и исторические места, которые достойны внимания.

Дворец в селе Шаровка

Одной из самых известных архитектурных жемчужин Харьковской области является замок в селе Шаровка.

Современный вид имение приобрело благодаря сахарозаводчику Леопольду Кениг, который обустраивал его с любовью к своей жене. После революционных событий 1917 года здесь разместили туберкулезный диспансер, который просуществовал почти столетие.

Певческие террасы

Еще один необычный архитектурный комплекс, который был создан искусственно. Предприниматель Харитоненко хотел выращивать теплолюбивые деревья. Полукруглые террасы из кирпича создавали особый микроклимат, поскольку накапливали солнечное тепло. Впоследствии заметили удивительную акустику этого места: даже легкий шелест кажется громким эхом. Поэтому на террасах часто проводили музыкальные вечера.

Краснокутский дендропарк

Это одна из старейших ботанических местностей в Украине. Его основал Иван Назарович Каразин в 1809 году, брат известного образовательного деятеля Василия Каразина. Иван, путешествуя по миру, видел редкие растения и привозил те, которые ему нравились, чтобы выращивать их дома. Некоторые из них можно до сих пор увидеть.

Также здесь очень романтичная локация, которая называется Остров любви, с вербами, склоняющимися над водой.

Антоновское соленое озеро

Такое красивое явление создал аварийный прорыв газа недалеко от села Антоновка. Из-за чрезмерного давления работы пришлось остановить, а зону эвакуировать. В конце концов буровая установка провалилась, образовав карьер, заполнившийся соленой водой. Но сейчас это озеро постепенно теряет свою соленость.

Усадьба Вебера

Еще одна красивая усадьба в Харьковской области расположена на окраине села Первухинка, в народе ее просто прозвали “замок”.

Площадь имения составляет 4 га, а основное здание из красного кирпича имеет три этажа и 15 комнат. Рядом — остатки старинного фонтана. В советское время здесь действовал детский дом.

Кицевская пустыня

В Украине известна пустыня в Херсонской области Олешковские пески. Но в Харьковской области есть своя пустыня, рядом с селом Кицивка. Хотя официально это территория с холмистыми песками, местные зовут ее пустыней. Здесь можно встретить уникальных насекомых, которых больше не сыщешь нигде. Место привлекает любителей активного отдыха: идеально подходит для прогулок на велосипедах или квадроциклах.

Если тебе интересно исследовать Украину, ранее мы рассказывали об отдыхе в Тернопольской области.

Фото: jiff_in_lens и nezaymana / Instagram

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