Відпочинок у Харківській області: красиві місця, які варті уваги

Відпочинок у Харківській області можуть шукати місцеві жителі або ті, хто хочуть подорожувати Україною. Харківщина має багато мальовничих та красивих місць, але, на жаль, щодня перебуває під ворожими обстрілами. Тому їхати туди може бути небезпечно.

Утім, якщо ти все одно хочеш відвідати цю місцевість, то м розповімо про найкращі локації для відпочинку у Харківській області.

Відпочинок у Харківській області: що подивитися

Насамперед варто сказати, що на Харківщині є багато заміських комплексів для відпочинку з басейнами, SPA та іншими розвагами. Але є й історичні місця, які варті уваги.

Шарівський палац

Однією з найвідоміших архітектурних перлин Харківщини є замок у селі Шарівка. Цей білий палац із вишуканими вежами має не лише естетичну привабливість, а й романтичну історію.

Сучасного вигляду маєток набув завдяки цукрозаводчику Леопольду Кьонігу, який облаштовував його з любов’ю до своєї дружини. Після революційних подій 1917 року тут розмістили туберкульозний диспансер, який проіснував майже століття. Попри дезінфекції, що проводилися неодноразово, частина туристів усе ж побоюється заходити всередину.

Співочі тераси

Ще один незвичний архітектурний комплекс, який був створений штучно. Підприємець. Харитоненко хотів вирощувати теплолюбні дерева. Напівкруглі тераси з цегли створювали особливий мікроклімат, оскільки накопичували сонячне тепло. Згодом помітили дивовижну акустику цього місця: навіть легкий шелест здається гучним відлунням. Саме тому на терасах часто проводили музичні вечори.

Краснокутський дендропарк

Цей один із найстаріших ботанічних осередків в Україні. Його заснував Іван Назарович Каразін у 1809 році, брат відомого освітнього діяча Василя Каразіна. Іван, подорожуючи світом, бачив рідкісні рослини і привозив ті, які йому подобалися, щоб вирощувати їх вдома. Деякі з них можна і досі там побачити.

Також тут є дуже романтична локація, яка має назву Острів кохання, з вербами, що схиляються над водою.

Антонівське солоне озеро

Таке красиве явище створив аварійний прорив газу неподалік села Антонівка. Через надмірний тиск роботи довелося зупинити, а зону — евакуювати. Зрештою, бурова установка провалилася, утворивши кар’єр, який заповнився солоною водою. Але зараз це озеро поступово втрачає свою солоність.

Садиба Вебера

Ще одна красива садиба у Харківській області розташована на околиці села Первухинка, у народі її просто прозвали “замок”. Колись тут мешкав німець Вебер, який працював на підприємстві Кьоніга.

Площа маєтку сягає 4 га, а основна будівля з червоної цегли має три поверхи та 15 кімнат. Поруч — залишки старовинного фонтану. За радянських часів тут діяв дитячий будинок.

Кицівська пустеля

В Україні є відома пустеля в Херсонській області Олешківські піски. Але в Харківській області є своя пустеля, поруч із селом Кицівка. Хоча офіційно це територія з горбистими пісками, місцеві звуть її пустелею. Тут можна зустріти унікальних комах, яких більше не знайдеш ніде. Місце приваблює любителів активного відпочинку: воно ідеально підходить для прогулянок на велосипедах або квадроциклах.

Якщо тобі цікаво досліджувати Україну, раніше ми розповідали про відпочинок у Тернопільській області.

Фото: jiff_in_lens та nezaymana / Instagram

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.