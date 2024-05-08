Отдых в Полтавской области: где можно отдохнуть с семьей

Долгий период Украина живет в условиях войны. Туристическая отрасль приспосабливается к этим условиям и, несмотря ни на что, работает и продолжает развиваться. Немного отдохнуть, перезагрузиться и укрепить свой жизненный баланс можно даже в сложных обстоятельствах и ежедневных обстрелах.

Читай, как и где можно отдохнуть в Полтавской области, самому и со всей семьей — в нашем материале.

Отдых в Полтавской области

На этой территории существует повышенная угроза безопасности. Важное условие отдыха — при ракетной и дроновой опасности находиться в укрытии.

Семейный отдых в Полтавской области

На Полтавщине есть места для отдыха с бассейнами, беседками, аквапарками и красотами природы. Но для приятных впечатлений и острых ощущений совсем не обязательно тратить сумасшедшие средства. Есть на Полтавщине интересные, исторические места, места силы и сакрального значения.

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Курорты Миргорода и гоголевская Миргородская лужа

Если ты желаешь не только лишь хорошо провести выходные и отдохнуть, но и оздоровиться, то тебе в город-курорт Миргород. В городе действуют 7 курортов с великолепными парковыми зонами и набережными реки Псел.

Еще одним туристическим местом является небольшой пруд, получивший название “лужа”, расположенный в самом центре города возле Успенской церкви. Назвали его так благодаря повести Николая Гоголя.

Пирамиды-усыпальницы

В селе Комендатовцы и селе Березовой Рудке есть настоящие пирамиды-усыпальницы. Их построили более ста лет назад. Местные жители считают, что пирамиды наделены силой исцеления, туристы со всей Украины приезжают туда за духовным восстановлением.

Еще одна пирамида-усыпальница, расположенная в Полтавской области — Пирамида Закревских, которая находится в селе Березовая Рудка. Сооружено девятиметровое сооружение в 1899 году по всем традициям египетских пирамид. Строя пирамиду на Полтавщине, ее владелец планировал гармонично объединить в ней несколько разных религий и культур. Когда стены пирамиды Закревских были расписаны цитатами из Библии и украшены египетскими фресками. Во внутреннем помещении пирамиды был установлен языческий алтарь с деревянным крестом.

Музей украинской свадьбы

Музей украинской свадьбы функционирует с 2008 года в селе Велыки Будища, недалеко от Диканьки.

В экспозиции музея представлены свадебные украшения разных времен, предметы быта, вышитые полотенца и рубашки. Кроме осмотра музея, там предлагают также совершить театрализованный обряд украинской свадьбы.

Кочубеевские дубы

Есть в Полтавской области в селе Диканька 800-летние дубы, высота которых около 22 метров, а диаметр ствола до 1,8 метра. Это Кочубеевские дубы, входящие в 100 чудес природы Украины. Четыре гигантских дуба, это все, что осталось от древней дубравы, когда-то находившейся вокруг имения семьи Кочубеев в Диканьке. Музей-заповедник украинского гончарства В 1986 году в селе Опишня был создан Музей гончарства, на базе которого сформировался научно-просветительский и учебно-воспитательный комплекс, аналогов которому нет в Украине. Экспозиция музея насчитывает более 35 тысяч керамических изделий, которые размещены в музее и на прилегающей территории. Гора Пивиха Гора Пивиха — самая высокая точка Левобережной Украины. Ее высота свыше 160 метров. Расположена гора в поселке Градызьк Глобинского района Полтавской области, на берегу Кременчугского водохранилища. В 2008 году Пивиха была представлена на всеукраинском конкурсе 7 чудес Украины. На ней археологи обнаруживают остатки животных и растений ледникового периода. Страусиная ферма Страусиная ферма на Лубенщине в селе Волчья Долина — частная территория, где фермер разводит и выращивает черных африканских страусов. Эти животные могут произрастать до 2,5 метров. Для посетителей фермы проводят экскурсию, рассказывают об особенностях разведения таких животных. Также на ферме можно отведать блюда из страусовых яиц и мяса. А для тех, кто желает что-то приобрести на память, там продаются гигантские пасхальные яйца, страусиные перья и даже крем, изготовленный из жира животных. Голубые озера Село Собковка на Новосанжарщине является одним из самых посещаемых мест в области, особенно в летний период. А все потому, что рядом с ним раскинулись озера с голубой водой, возникшие на месте песчаных карьеров. Существует гипотеза, что вода такой окраски из-за цвета глины, до которой докопались, извлекая песчаные залежи. Прозрачная вода озер, песчаные пляжи и запах хвойного леса создают незабываемую атмосферу загородного отдыха.

Отдых в Полтавской области

Где в Полтаве арендовать беседку и сколько это стоит.

Посмотреть расположение зон отдыха в лесах Полтавщины можно по ссылке.

Локации для отдыха в лесу Полтавской области:

рекреационная зона Три гриба. На территории есть беседка, столики, место для приготовления пищи на костре и место для сбора мусора;

лесная тропа Познай лес. На территории есть беседки, столик, детская площадка, стоянка для автомобиля, информационные стенды, место для сбора мусора и туалет;

беседка у водоема. На территории есть беседка, столики, место для приготовления пищи на костре и место для сбора мусора;

рекреационная зона в с. Горе. На территории есть беседка, столик, стоянка для автомобиля, место для приготовления пищи на костре, место для сбора мусора;

рекреационная зона в с. Зинцы. На территории есть беседка, столик, стоянка для автомобиля, место для приготовления еды на костре, место для сбора мусора и туалет;

рекреационная зона Урочище Портновское. На территории есть беседки, столики, стоянка для автомобиля, место для приготовления пищи на костре, место для сбора мусора, туалет;

рекреационная зона Казацкая забава. На территории есть беседки, столик, детская площадка, стоянка для автомобиля, информационные стенды, место для сбора мусора и туалет;

рекреационная зона Лесной уют. На территории есть беседка, столики, стоянка для автомобиля, место для приготовления пищи на костре, место для сбора мусора, туалет;

рекреационная зона Арена. На территории есть беседка, столик и место для сбора мусора;

место отдыха вблизи г. Кобеляки. На территории есть беседки, столик, детская площадка, стоянка для автомобиля, информационные стенды, место для сбора мусора;

рекреационная зона Аисты. На территории есть место, где можно сделать фото, беседки, столик, детская площадка, стоянка для автомобиля, информационные стенды, место для сбора мусора;

рекреационная зона Лесная граница. На территории есть место, где можно сделать фото, беседки, столик, детская площадка, стоянка для автомобиля, информационные стенды, место для сбора мусора;

рекреационная зона Дубок. На территории есть место, где можно сделать фото, беседки, столик, детская площадка, стоянка для автомобиля, информационные стенды, место для сбора мусора и туалет;

рекреационная зона Ковпаковский. На территории есть беседки, столик, детская площадка, стоянка для автомобиля, информационные стенды, место для сбора мусора и туалет;

ботаническая достопримечательность природы Барвенковая гора. На территории есть беседки, столик, родник, стоянка для автомобиля, информационные стенды, место для сбора мусора;

ботанический памятник природы Казацкие дубы. На территории есть беседка, столик и место для сбора мусора;

рекреационная зона Уютная дубрава вблизи г. Зеньков. На территории есть место, где можно сделать фото, беседки, столик, информационные стенды, место для сбора мусора и туалет.

Миргородский район: рекреационная зона Лесная сказка. На территории есть беседки, столик, информационные стенды, место для приготовления пищи и туалет;

рекреационная зона Мыслина. На территории есть беседки, стенды, стоянка для автомобиля, площадка, столики, место для приготовления пищи, туалет, пруд, волейбольная площадка;

рекреационная зона Кумина долина. На территории есть беседка, стенд, стоянка для автомобиля;

рекреационная зона Терновый куст. На территории есть беседка, место для костра, место для сбора мусора, стоянка для автомобиля, стенды, место для фотографирования;

рекреационная зона Березовая роща. На территории есть столик, беседка, место для мусора, детская площадка, стоянка для автомобиля. Лубенский район: рекреационная зона Лесовичок. На территории есть беседки, место для приготовления пищи на костре, детская площадка, стенд, место сбора мусора;

рекреационная зона вблизи г. Лубны. На территории есть альтанки, качели, стенд, место для сбора мусора; Кременчугский район: рекреационная зона вблизи Кременчуга. На территории есть беседки, аншлаги, место для мусора, стоянка для автомобиля;

рекреационная зона возле Каменных потоков. На территории есть беседки, аншлаги, место для мусора, стоянка для автомобиля. Отдых с детьми в Полтавской области Аквапарк Рио

Аквапарк и гостиница Рио находится в селе Супруновка под Полтавой. За основу взят аквапарк отеля Hilton Dalaman в Турции. Хорошее место для семейного отдыха и досуга. Бассейны, горки, отель, бани, джакузи, ресторан, бар, волейбол и настольный теннис — здесь есть все необходимое для комфортного отдыха как в семейном кругу, так и в компании друзей. Аквамарин. Село Никольское

Большой бассейн, бассейн с морской водой, детский бассейн, барбекю, беседки, номера.

Надеюсь, мы помогли выбрать место для отдыха с семьей. Главное, помните о ее безопасности.

Если тебя интересует рассказ о самых интересных местах и достопримечательностях Полтавы — исторической и духовной сокровищнице Украины, — читай наш материал об этом.

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