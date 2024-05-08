Отдых в Полтавской области: где можно отдохнуть с семьей

Долгий период Украина живет в условиях войны. Туристическая отрасль приспосабливается к этим условиям и, несмотря ни на что, работает и продолжает развиваться. Немного отдохнуть, перезагрузиться и укрепить свой жизненный баланс можно даже в сложных обстоятельствах и ежедневных обстрелах.
Читай, как и где можно отдохнуть в Полтавской области, самому и со всей семьей — в нашем материале.
На этой территории существует повышенная угроза безопасности. Важное условие отдыха — при ракетной и дроновой опасности находиться в укрытии.
На этой территории существует повышенная угроза безопасности. Важное условие отдыха — при ракетной и дроновой опасности находиться в укрытии.
На Полтавщине есть места для отдыха с бассейнами, беседками, аквапарками и красотами природы. Но для приятных впечатлений и острых ощущений совсем не обязательно тратить сумасшедшие средства. Есть на Полтавщине интересные, исторические места, места силы и сакрального значения.
Если ты желаешь не только лишь хорошо провести выходные и отдохнуть, но и оздоровиться, то тебе в город-курорт Миргород. В городе действуют 7 курортов с великолепными парковыми зонами и набережными реки Псел.
Еще одним туристическим местом является небольшой пруд, получивший название “лужа”, расположенный в самом центре города возле Успенской церкви. Назвали его так благодаря повести Николая Гоголя.
В селе Комендатовцы и селе Березовой Рудке есть настоящие пирамиды-усыпальницы. Их построили более ста лет назад. Местные жители считают, что пирамиды наделены силой исцеления, туристы со всей Украины приезжают туда за духовным восстановлением.
Еще одна пирамида-усыпальница, расположенная в Полтавской области — Пирамида Закревских, которая находится в селе Березовая Рудка. Сооружено девятиметровое сооружение в 1899 году по всем традициям египетских пирамид. Строя пирамиду на Полтавщине, ее владелец планировал гармонично объединить в ней несколько разных религий и культур. Когда стены пирамиды Закревских были расписаны цитатами из Библии и украшены египетскими фресками. Во внутреннем помещении пирамиды был установлен языческий алтарь с деревянным крестом.
Музей украинской свадьбы функционирует с 2008 года в селе Велыки Будища, недалеко от Диканьки.
В экспозиции музея представлены свадебные украшения разных времен, предметы быта, вышитые полотенца и рубашки. Кроме осмотра музея, там предлагают также совершить театрализованный обряд украинской свадьбы.
Есть в Полтавской области в селе Диканька 800-летние дубы, высота которых около 22 метров, а диаметр ствола до 1,8 метра. Это Кочубеевские дубы, входящие в 100 чудес природы Украины. Четыре гигантских дуба, это все, что осталось от древней дубравы, когда-то находившейся вокруг имения семьи Кочубеев в Диканьке.
В 1986 году в селе Опишня был создан Музей гончарства, на базе которого сформировался научно-просветительский и учебно-воспитательный комплекс, аналогов которому нет в Украине.
Экспозиция музея насчитывает более 35 тысяч керамических изделий, которые размещены в музее и на прилегающей территории.
Гора Пивиха — самая высокая точка Левобережной Украины. Ее высота свыше 160 метров. Расположена гора в поселке Градызьк Глобинского района Полтавской области, на берегу Кременчугского водохранилища.
В 2008 году Пивиха была представлена на всеукраинском конкурсе 7 чудес Украины. На ней археологи обнаруживают остатки животных и растений ледникового периода.
Страусиная ферма на Лубенщине в селе Волчья Долина — частная территория, где фермер разводит и выращивает черных африканских страусов. Эти животные могут произрастать до 2,5 метров. Для посетителей фермы проводят экскурсию, рассказывают об особенностях разведения таких животных. Также на ферме можно отведать блюда из страусовых яиц и мяса. А для тех, кто желает что-то приобрести на память, там продаются гигантские пасхальные яйца, страусиные перья и даже крем, изготовленный из жира животных.
Село Собковка на Новосанжарщине является одним из самых посещаемых мест в области, особенно в летний период. А все потому, что рядом с ним раскинулись озера с голубой водой, возникшие на месте песчаных карьеров.
Существует гипотеза, что вода такой окраски из-за цвета глины, до которой докопались, извлекая песчаные залежи.
Прозрачная вода озер, песчаные пляжи и запах хвойного леса создают незабываемую атмосферу загородного отдыха.
Где в Полтаве арендовать беседку и сколько это стоит.
Посмотреть расположение зон отдыха в лесах Полтавщины можно по ссылке.
Локации для отдыха в лесу Полтавской области:
Миргородский район:
Лубенский район:
Кременчугский район:
Фото с сайта Аквапарка Рио
Аквапарк и гостиница Рио находится в селе Супруновка под Полтавой. За основу взят аквапарк отеля Hilton Dalaman в Турции. Хорошее место для семейного отдыха и досуга.
Бассейны, горки, отель, бани, джакузи, ресторан, бар, волейбол и настольный теннис — здесь есть все необходимое для комфортного отдыха как в семейном кругу, так и в компании друзей.
Большой бассейн, бассейн с морской водой, детский бассейн, барбекю, беседки, номера.
Надеюсь, мы помогли выбрать место для отдыха с семьей. Главное, помните о ее безопасности.
Если тебя интересует рассказ о самых интересных местах и достопримечательностях Полтавы — исторической и духовной сокровищнице Украины, — читай наш материал об этом.
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