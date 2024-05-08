Відпочинок у Полтавській області: де можна відпочити з сім’єю

Тривалий період Україна живе в умовах війни. Туристична галузь пристосовується до цих умов та попри все працює і продовжує розвиватися. Трішки відпочити, перезавантажитись та зміцнити свій життєвий баланс можливо навіть в складних обставинах та щоденних обстрілах.

Читай, як і де можна відпочити у Полтавській області самому та з усією родиною — у нашому матеріалі.

Відпочинок у Полтавській області

На цій території існує підвищена загроза для безпеки. Важлива умова відпочинку — при ракетній та дроновій небезпеці перебувати в укритті.

Сімейний відпочинок у Полтавській області

На Полтавщині є місця для відпочинку з басейнами, альтанками, аквапарками, та красотами природи. Але для приємних вражень та гострих відчуттів зовсім не обов’язково витрачати шалені кошти. Є на Полтавщині цікаві, історичні, місця сили та сакрального значення.

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Курорти Миргорода та гоголівська Миргородська калюжа

Якщо ти прагнеш не тільки гарно провести вихідні та відпочити, але й оздоровитися, то тобі до міста-курорту Миргород. В місті діють 7 курортів із чудовими парковими зонами та набережними річки Псел.

Ще одним туристичним місцем є невеличкий ставок, що отримав назву “калюжа”, який розташований у самому центрі міста біля Успенської церкви. Назвали його так завдяки повісті Миколи Гоголя.

Піраміди-усипальниці

У селі Комендатівці та селі Березовій Рудці є справжні піраміди-усипальниці. Їх збудували понад сто років тому. Місцеві жителі вважають, що піраміди наділені силою зцілення, туристи з усієї України приїжджають туди за духовним відновленням. Ще одна піраміда-усипальниця, що розташована у Полтавській області — Піраміда Закревських, яка знаходиться у селі Березова Рудка. Зведена дев’ятиметрова споруда у 1899 році за всіма традиціями єгипетських пірамід. Будуючи піраміду на Полтавщині, її власник планував гармонійно об’єднати в ній кілька різних релігій та культур. Колись стіни піраміди Закревських були розписані цитатами із Біблії й прикрашені єгипетськими фресками. У внутрішньому приміщенні піраміди був встановлений язичницький вівтар із дерев’яним хрестом. Музей українського весілля Музей українського весілля функціонує з 2008 році у селі Великі Будища, неподалік від Диканьки. В експозиції музею представлене весільне оздоблення різних часів, предмети побуту, вишиті рушники та сорочки. Крім огляду музею, там пропонують також здійснити театралізований обряд українського весілля. Кочубеївські дуби Є на Полтавщині в селі Диканька 800-річні дуби, висота яких близько 22 метрів, а діаметр стовбура до 1,8 метра. Це Кочубеївські дуби, що входять до 100 чудес природи України. Чотири велетенських дуби, це все, що залишилося від прадавньої діброви, які колись була навколо маєтку родини Кочубеїв у Диканьці. Музей-заповідник українського гончарства У 1986 році у селі Опішня створили Музей гончарства, на базі якого сформувався науково-просвітницький та навчально-виховний комплекс, аналогів якому немає в Україні. Експозиція музею налічує понад 35 тисяч керамічних витворів, що розміщені у музеї та на прилеглій території. Гора Пивиха Гора Пивиха — є найвищою точкою Лівобережної України. Її висота понад 160 метрів. Розташована гора в селищі Градизьк Глобинського району Полтавської області, на березі Кременчуцького водосховища. У 2008 році Пивиха була представлена на всеукраїнському конкурсі 7 чудес України. На ній археологи знаходять залишки тварин та рослин льодовикового періоду. Страусова ферма Страусова ферма на Лубенщині в селі Вовча Долина — приватна територія, де фермер розводить та вирощує чорних африканських страусів. Ці тварини можуть виростати до 2,5 метрів. Для відвідувачів ферми проводять екскурсію, розповідають про особливості розведення таких тварин. Також на фермі можна скуштувати страви зі страусових яєць та м’яса. А для тих, хто бажає щось придбати на згадку, там продаються велетенські крашанки, страусові пера та навіть крем, виготовлений із жиру тварин. Блакитні озера Село Собківка, що на Новосанжарщині є одним із найвідвідуваніших місць в області, особливо в літній період. А все тому, що поблизу нього розкинулися озера із блакитною водою, які виникли на місці піщаних кар’єрів. Існує гіпотеза, що вода такого забарвлення через колір глини, до якої докопали, видобуваючи піщані поклади. Прозора вода озер, піщані пляжі та запах хвойного лісу створюють незабутню атмосферу заміського відпочинку.

Відпочинок у Полтавській області у лісі

Де у Полтаві орендувати альтанку та скільки це коштує.

Переглянути розташування зон відпочинку у лісах Полтавщини можна за посиланням.

Локації для відпочинку у лісі на Полтавщині:

рекреаційна зона Три гриби. На території є альтанка, столики, місце для приготування їжі на багатті та місце для збору сміття;

лісова стежка Пізнай ліс. На території є альтанки, столик, дитячий майданчик, стоянка для автомобіля, інформаційні стенди, місце для збору сміття та вбиральня;

альтанка біля водойми. На території є альтанка, столики, місце для приготування їжі на багатті та місце для збору сміття;

рекреаційна зона в с. Гора. На території є альтанка, столик, стоянка для автомобіля, місце для приготування їжі на багатті, місце для збору сміття;

рекреаційна зона в с. Зінці. На території є альтанка, столик, стоянка для автомобіля, місце для приготування їжі на багатті, місце для збору сміття та вбиральня;

рекреаційна зона Урочище Портнівське. На території є альтанки, столики, стоянка для автомобіля, місце для приготування їжі на багатті, місце для збору сміття, вбиральня;

рекреаційна зона Козацька забава. На території є альтанки, столик, дитячий майданчик, стоянка для автомобіля, інформаційні стенди, місце для збору сміття та вбиральня;

рекреаційна зона Лісовий затишок. На території є альтанка, столики, стоянка для автомобіля, місце для приготування їжі на багатті, місце для збору сміття, вбиральня;

рекреаційна зона Арена. На території є альтанка, столик та місце для збору сміття;

місце відпочинку поблизу м. Кобеляки. На території є альтанки, столик, дитячий майданчик, стоянка для автомобіля, інформаційні стенди, місце для збору сміття;

рекреаційна зона Лелеки. На території є місце де можна зробити фото, альтанки, столик, дитячий майданчик, стоянка для автомобіля, інформаційні стенди, місце для збору сміття;

рекреаційна зона Лісовий кордон. На території є місце де можна зробити фото, альтанки, столик, дитячий майданчик, стоянка для автомобіля, інформаційні стенди, місце для збору сміття;

рекреаційна зона Дубок. На території є місце де можна зробити фото, альтанки, столик, дитячий майданчик, стоянка для автомобіля, інформаційні стенди, місце для збору сміття та вбиральня;

рекреаційна зона Ковпаківський. На території є альтанки, столик, дитячий майданчик, стоянка для автомобіля, інформаційні стенди, місце для збору сміття та вбиральня;

ботанічна пам’ятка природи Барвінкова гора. На території є альтанки, столик, джерело, стоянка для автомобіля, інформаційні стенди, місце для збору сміття;

ботанічна пам’ятка природи Козацькі дуби. На території є альтанка, столик та місце для збору сміття;

рекреаційна зона Затишна діброва поблизу м. Зіньків. На території є місце де можна зробити фото, альтанки, столик, інформаційні стенди, місце для збору сміття та вбиральня.

Миргородський район:

рекреаційна зона Лісовий казка. На території є альтанки, столик, інформаційні стенди, місце для приготування їжі та вбиральня;

рекреаційна зона Мислина. На території є альтанки, стенди, стоянка для автомобіля, майданчик, столики, місце для приготування їжі, вбиральня, ставок, волейбольний майданчик;

рекреаційна зона Кумина долина. На території є альтанка, стенд, стоянка для автомобіля;

рекреаційна зона Терновий кущ. На території є альтанка, місце для багаття, місце для збору сміття, стоянка для автомобіля, стенди, місце для фотографування;

рекреаційна зона Березовий гай. На території є столик, бесідка, місце для збору сміття, дитячий майданчик, стоянка для автомобіля.

Лубенський район:

рекреаційна зона Лісовичок. На території є бесідки, місце для приготування їжі на багатті, дитячий майданчик, стенд, місце для збору сміття;

рекреаційна зона поблизу м. Лубни. На території є бесідки, гойдалки, стенд, місце для збору сміття;

Кременчуцький район:

рекреаційна зона поблизу Кременчука. На території є бесідки, аншлаги, місце для збору сміття, стоянка для автомобіля;

рекреаційна зона поблизу Кам’яних потоків. На території є бесідки, аншлаги, місце для збору сміття, стоянка для автомобіля.

Відпочинок з дітьми у Полтавській області

Аквапарк та готель Ріо знаходиться у селі Супрунівка під Полтавою. За основу взято аквапарк готелю Hilton Dalaman у Туреччині. Гарне місце для сімейного відпочинку та дозвілля.

Басейни, гірки, готель, лазні, джакузі, ресторан, бар, волейбол і настільний теніс — тут є все необхідне для комфортного відпочинку як у сімейному колі, так і в компанії друзів.

Великий басейн, басейн з морською водою, дитячий басейн, зона барбекю, альтанки, номери.

Сподіваюсь ми помогли вибрати місце для відпочинку з родиною. Головне, пам’ятайте про її безпеку.

Якщо тебе цікавить розповідь про найцікавіші місця й визначні пам’ятки Полтави — історичної й духовної скарбниці України, — читай наш матеріал про це.

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