Відпочинок у Полтавській області: де можна відпочити з сім’єю

Тривалий період Україна живе в умовах війни. Туристична галузь пристосовується до цих умов та попри все працює і продовжує розвиватися. Трішки відпочити, перезавантажитись та зміцнити свій життєвий баланс можливо навіть в складних обставинах та щоденних обстрілах.
Читай, як і де можна відпочити у Полтавській області самому та з усією родиною — у нашому матеріалі.
На цій території існує підвищена загроза для безпеки. Важлива умова відпочинку — при ракетній та дроновій небезпеці перебувати в укритті.
На цій території існує підвищена загроза для безпеки. Важлива умова відпочинку — при ракетній та дроновій небезпеці перебувати в укритті.
На Полтавщині є місця для відпочинку з басейнами, альтанками, аквапарками, та красотами природи. Але для приємних вражень та гострих відчуттів зовсім не обов’язково витрачати шалені кошти. Є на Полтавщині цікаві, історичні, місця сили та сакрального значення.
Якщо ти прагнеш не тільки гарно провести вихідні та відпочити, але й оздоровитися, то тобі до міста-курорту Миргород. В місті діють 7 курортів із чудовими парковими зонами та набережними річки Псел.
Ще одним туристичним місцем є невеличкий ставок, що отримав назву “калюжа”, який розташований у самому центрі міста біля Успенської церкви. Назвали його так завдяки повісті Миколи Гоголя.
У селі Комендатівці та селі Березовій Рудці є справжні піраміди-усипальниці. Їх збудували понад сто років тому. Місцеві жителі вважають, що піраміди наділені силою зцілення, туристи з усієї України приїжджають туди за духовним відновленням.
Ще одна піраміда-усипальниця, що розташована у Полтавській області — Піраміда Закревських, яка знаходиться у селі Березова Рудка. Зведена дев’ятиметрова споруда у 1899 році за всіма традиціями єгипетських пірамід. Будуючи піраміду на Полтавщині, її власник планував гармонійно об’єднати в ній кілька різних релігій та культур. Колись стіни піраміди Закревських були розписані цитатами із Біблії й прикрашені єгипетськими фресками. У внутрішньому приміщенні піраміди був встановлений язичницький вівтар із дерев’яним хрестом.
Музей українського весілля функціонує з 2008 році у селі Великі Будища, неподалік від Диканьки.
В експозиції музею представлене весільне оздоблення різних часів, предмети побуту, вишиті рушники та сорочки. Крім огляду музею, там пропонують також здійснити театралізований обряд українського весілля.
Є на Полтавщині в селі Диканька 800-річні дуби, висота яких близько 22 метрів, а діаметр стовбура до 1,8 метра. Це Кочубеївські дуби, що входять до 100 чудес природи України. Чотири велетенських дуби, це все, що залишилося від прадавньої діброви, які колись була навколо маєтку родини Кочубеїв у Диканьці.
У 1986 році у селі Опішня створили Музей гончарства, на базі якого сформувався науково-просвітницький та навчально-виховний комплекс, аналогів якому немає в Україні.
Експозиція музею налічує понад 35 тисяч керамічних витворів, що розміщені у музеї та на прилеглій території.
Гора Пивиха — є найвищою точкою Лівобережної України. Її висота понад 160 метрів. Розташована гора в селищі Градизьк Глобинського району Полтавської області, на березі Кременчуцького водосховища.
У 2008 році Пивиха була представлена на всеукраїнському конкурсі 7 чудес України. На ній археологи знаходять залишки тварин та рослин льодовикового періоду.
Страусова ферма на Лубенщині в селі Вовча Долина — приватна територія, де фермер розводить та вирощує чорних африканських страусів. Ці тварини можуть виростати до 2,5 метрів. Для відвідувачів ферми проводять екскурсію, розповідають про особливості розведення таких тварин. Також на фермі можна скуштувати страви зі страусових яєць та м’яса. А для тих, хто бажає щось придбати на згадку, там продаються велетенські крашанки, страусові пера та навіть крем, виготовлений із жиру тварин.
Село Собківка, що на Новосанжарщині є одним із найвідвідуваніших місць в області, особливо в літній період. А все тому, що поблизу нього розкинулися озера із блакитною водою, які виникли на місці піщаних кар’єрів.
Існує гіпотеза, що вода такого забарвлення через колір глини, до якої докопали, видобуваючи піщані поклади.
Прозора вода озер, піщані пляжі та запах хвойного лісу створюють незабутню атмосферу заміського відпочинку.
Де у Полтаві орендувати альтанку та скільки це коштує.
Переглянути розташування зон відпочинку у лісах Полтавщини можна за посиланням.
Локації для відпочинку у лісі на Полтавщині:
Миргородський район:
Лубенський район:
Кременчуцький район:
Фото з сайту Аквапарку Ріо
Аквапарк та готель Ріо знаходиться у селі Супрунівка під Полтавою. За основу взято аквапарк готелю Hilton Dalaman у Туреччині. Гарне місце для сімейного відпочинку та дозвілля.
Басейни, гірки, готель, лазні, джакузі, ресторан, бар, волейбол і настільний теніс — тут є все необхідне для комфортного відпочинку як у сімейному колі, так і в компанії друзів.
Великий басейн, басейн з морською водою, дитячий басейн, зона барбекю, альтанки, номери.
Сподіваюсь ми помогли вибрати місце для відпочинку з родиною. Головне, пам’ятайте про її безпеку.
Якщо тебе цікавить розповідь про найцікавіші місця й визначні пам’ятки Полтави — історичної й духовної скарбниці України, — читай наш матеріал про це.
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