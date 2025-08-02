Паце, скила, смок: как на Галичине называют животных

Фото Pexels Если ты когда-либо путешествовал по Галичине, то уже знаешь, что местный говор — это настоящая сокровищница уникальных слов! Кроме колоритных названий для еды или бытовых мелочей, здесь можно услышать целый зверинец диалектизмов для животных, птиц и насекомых. О словарном запасе галичан рассказало издание 24 Канал. От кота до дракона: как на Галичине называют фауну по-особенному Приготовься удивиться, ведь обычные для нас животные здесь имеют совсем другие, порой забавные имена! Твоего любимца, кота, галичане назовут караба, а кошку — кацараба или нежно — китка. Если же увидишь откормленного и почтенного кота, то это уже настоящий мацько! Пес здесь — скила. А если вдруг встретишь обезьяну, то ее могут назвать мавпишон. Среди фермерских обитателей тоже есть свои названия: поросенок здесь — паце (пацє), а взрослая свинья — пацюк. Пернатые друзья тоже получили свои диалектные имена: встретится тебе когут (петух) и нежный бусько (аист).Если ты рыбак, запомни: форель здесь называют пструг, а селедку — селедець. Даже надоедливый овод получил свое уникальное название — бомок! Теперь знаешь, как его “обозвать” по-галицки! Не только животные: части тела и сказочные существа тоже имеют свой колорит Галицкий диалект распространяется и на части тела животных: Лаба или лабега — это, конечно, лапа. Писок — это морда. Клавы или клаваки — так называют зубы или клыки. А для любителей сказок есть особое слово: если услышишь слово смок, то знай, что речь идет о настоящем драконе! Эта небольшая подборка — лишь крошечная часть в море языкового богатства Галичины. Она ярко показывает, насколько живым, многогранным и крутым является украинский язык, и как каждый регион добавляет к нему свой неповторимый шарм. Мы также рассказывали, в чем разница между зумерами, поколением Alpha и другими людьми. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Украина, Украинский язык Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter