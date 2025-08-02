Паце, скила, смок: как на Галичине называют животных

Если ты когда-либо путешествовал по Галичине, то уже знаешь, что местный говор — это настоящая сокровищница уникальных слов! Кроме колоритных названий для еды или бытовых мелочей, здесь можно услышать целый зверинец диалектизмов для животных, птиц и насекомых.

О словарном запасе галичан рассказало издание 24 Канал.

От кота до дракона: как на Галичине называют фауну по-особенному

Приготовься удивиться, ведь обычные для нас животные здесь имеют совсем другие, порой забавные имена! Твоего любимца, кота, галичане назовут караба, а кошку — кацараба или нежно — китка. Если же увидишь откормленного и почтенного кота, то это уже настоящий мацько!

Пес здесь — скила. А если вдруг встретишь обезьяну, то ее могут назвать мавпишон.

Среди фермерских обитателей тоже есть свои названия: поросенок здесь — паце (пацє), а взрослая свинья — пацюк.

Пернатые друзья тоже получили свои диалектные имена: встретится тебе когут (петух) и нежный бусько (аист).

Если ты рыбак, запомни: форель здесь называют пструг, а селедку — селедець. Даже надоедливый овод получил свое уникальное название — бомок! Теперь знаешь, как его “обозвать” по-галицки!

Не только животные: части тела и сказочные существа тоже имеют свой колорит

Галицкий диалект распространяется и на части тела животных:

Лаба или лабега — это, конечно, лапа.

Писок — это морда.

Клавы или клаваки — так называют зубы или клыки.

А для любителей сказок есть особое слово: если услышишь слово смок, то знай, что речь идет о настоящем драконе!

Эта небольшая подборка — лишь крошечная часть в море языкового богатства Галичины. Она ярко показывает, насколько живым, многогранным и крутым является украинский язык, и как каждый регион добавляет к нему свой неповторимый шарм.

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