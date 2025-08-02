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Паце, скила, смок: как на Галичине называют животных

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 августа 2025, 20:00
Паце, скила, смок: как на Галичине называют животных
Фото Pexels

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