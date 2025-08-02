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Пацє, скіла, смок: як на Галичинні називають тварин

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Серпня 2025, 20:00
Пацє, скіла, смок: як на Галичинні називають тварин
Фото Pexels

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