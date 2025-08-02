Пацє, скіла, смок: як на Галичинні називають тварин

Якщо ти колись мандрував/-ла Галичиною, то вже знаєш, що місцева говірка — це справжня скарбниця унікальних слів! Окрім колоритних назв для їжі чи побутових дрібниць, тут можна почути цілий звіринець діалектизмів для тварин, птахів та комах.

Про словниковий запас галичан розповіло видання 24 Канал.

Від кота до дракона: як на Галичині називають фауну по-особливому

Готуйся здивуватися, адже звичайні для нас тварини тут мають зовсім інші, часом кумедні імена! Твого улюбленця, кота, галичани назвуть караба, а кішку — кацараба чи ніжно — кітка. Якщо ж побачиш відгодованого і поважного кота, то це вже справжній мацько!

Пес тут — скіла. А якщо раптом зустрінеш мавпу, то її можуть назвати мавпішон.

Серед фермерських мешканців теж є свої назви: порося тут — пацє, а доросла свиня — пацюк.

Пернаті друзі теж отримали свої діалектні імена: зустрінеться тобі когут (півень) та ніжний бусько (лелека).

Якщо ти рибалка, запам’ятай: форель тут називають пструг, а оселедець — селедець. Навіть надокучливий ґедзь отримав свою унікальну назву — бомок! Тепер знаєш, як його “обізвати” по-галицьки!

Не лише тварини: частини тіла та казкові істоти теж мають свій колорит

Галицький діалект поширюється й на частини тіла тварин:

Лаба або лабега — це, звісно, лапа.

Писок — це морда.

Клави або клаваки — так називають зуби чи ікла.

А для любителів казок є особливе слово: якщо почуєш слово смок, то знай, йдеться про справжнього дракона.

Ця невелика добірка — лише крихітка в морі мовного багатства Галичини. Вона яскраво показує, наскільки живою, багатогранною та крутою є українська мова, і як кожен регіон додає до неї свій неповторний шарм.

Ми також розповідали, у чому різниця між зумерами, поколінням Alpha та іншими людьми.

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