Почему в феврале 28 дней и откуда взялся високосный год — простое объяснение запутанной истории

Февраль имеет 28 дней не случайно — это число сформировалось в процессе создания календаря, который длился столетиями.

Почему февраль получил меньше всего дней и при чём здесь Юлий Цезарь — читай в материале.

Почему в феврале 28 дней и как римляне учились считать солнечный год

В древности Римская империя занимала огромную территорию, поэтому неудивительно, что все её подданные пользовались именно римским календарём.

А в нём год состоял всего из десяти месяцев, длился 304 дня и начинался с марта. Зима вообще не имела отдельных месяцев и просто выпадала из счёта.

Позже, примерно в седьмом веке до н. э., царь Нума Помпилий добавил в календарь ещё два месяца — январь и февраль. Именно февраль поставили в конец года.

Февраль получил название в честь древнеримского бога подземного мира Фебрууса. Именно от его имени происходит латинское слово februare, которое означает: очищать.

Для римлян февраль символизировал завершение и очищение перед началом нового цикла. Он закрывал календарный год, но содержал меньшее количество дней — всего 28 дней.

Но и здесь римские расчёты оказались неточными, и общее количество дней в году постоянно не совпадало с реальным астрономическим годом.

Чтобы исправлять разницу, римляне использовали дополнительные дни, и вся эта корректировка проводилась, опять же, именно в конце года — в феврале.

Читать по теме Когда следующий високосный год, как его вычислить и интересные факты из истории Почему возникли високосные года и как их рассчитать — узнай в материале.

В каком году в феврале будет 29 дней

Чтобы это вычислить, выясним, откуда появились високосные годы. В 46 году до н. э. Юлий Цезарь провёл календарную реформу, и это положило конец календарному беспорядку.

Он установил продолжительность года в 365 дней и ввёл правило добавлять один день каждые четыре года.

Другие месяцы получили стабильное количество дней — 30 или 31. Февраль, как месяц коррекции, оставили самым коротким: 28 дней обычно и 29 — в високосном.

Високосные годы появились потому, что солнечный год на самом деле длится немного дольше, чем 365 дней — ещё 5 часов и 49 минут сверху.

Поскольку в календаре невозможно учитывать части суток, придумали другое решение: досчитывать эти лишние часы раз в четыре года.

Так появился четырёхлетний цикл — в течение трёх лет должно быть по 365 дней, а на четвёртый добавляется ещё одни сутки, и получается 366.

Позже юлианский календарь был ещё раз немного уточнён григорианским, которым мы пользуемся сейчас. Однако продолжительность месяцев в нём уже не меняли.

Но ввели правило: если число года делится на четыре — тогда он високосный, но есть некоторые уточнения.

Годы, которые заканчиваются на два нуля, не считаются високосными автоматически. Они получают дополнительный день только в том случае, если делятся ещё и на 400.

Поэтому большинство “круглых” годов — не високосные: например, 1700, 1800 и 1900 прошли без 29 февраля. А вот 1600, 2000 стали исключением, они имели лишний день, потому что их номер делится на 400.

Следующий високосный год — 2028.

Читайте также: славянский календарь 2026, кто из животных — тотем года и каково его послание.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!